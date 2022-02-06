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    Первое золото. 6 февраля на Олимпиаде-2022

    Результаты соревнований на Олимпийских играх-2022 в Пекине 6 февраля. Все, чем запомнился второй день Олимпиады-2022

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    Александр Большунов
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    Александр Большунов
    Второй соревновательный день олимпийских игр в Пекине принес сборной России три награды: по одной каждого достоинства. И мог принести еще, но чуть не повезло. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2022 в воскресенье, 6 февраля.

    Лыжи — золото и серебро

    Главное событие дня и, безусловно, одна из важнейших золотых наград, завоевана в лыжном скиатлоне на 30 км у мужчин (половина дистанции классика, половина коньком).

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    • Еще до старта афиша гонки звучала как: Йоханнес Клебо против Александра Большунова. Но вышло все совсем иначе.

    Большунов начал гонку не очень удачно. Более того, на первом повороте его прилично занесло, было потеряно несколько драгоценных секунд.

    Александр Большунов
    globallookpress.com

    Приблизиться к лидерам Большунов смог к 5 км, и после отсечки в 5.1 км был уже вторым — вслед за финном Ийво Нисканеном.

    Отсечка в 7.5 уже зафиксировала лидерство Большунова, в группе догоняющих закрепились еще два россиянина — Артём Мальцев и Денис Спицов.

    К середине дистанции Большунов намеренно отдал первое место финну, чтобы сэкономить силы и заставить Нисканена понервничать.

    После смены лыж и стиля гонки российский лыжник вновь вышел на первое место, а вот кампанию ему составил Денис Спицов.

    Денис Спицов
    globallookpress.com

    За 2.5 км до финиша Спицов, пытаясь попить, упал. Впрочем, отрыв от преследователей позволил ему сохранить второе место.

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    • Большунов финишировал в спокойном чемпионском стиле, взяв с трибун флаг — 1:16:09. Спицов следом, серебро. Нисканен так и закончил третьим.

    А вот главная звезда Норвегии Йоханнес Клебо провалил гонку. Он начал отставать еще с первых километров, и в результате закончил аж на 40-м месте (+9 минут ко времени лидера).

    Фристайл — бронза

    Если подиум Большунова был довольно предсказуем, то вот бронза 19-летней Анастасии Смирновой в могуле, фристайлполная неожиданность.

    В первой попытке Смирнова прошла трассу без особо сложных элементов, но зато чисто и на приличной скорости. Судьи оценили выступление в 73,76, что дало десятое место.

    Анастасия Смирнова
    globallookpress.com

    Второй этап Смирнова начала третьей, и, снова пройдя трассу на очень высокой скорости, получила от судей уже более весомую оценку — 78,64. Эта оценка позволила россиянке закончить второй этап четвертой.

    Решающая попытка удалась Смирновой чуть хуже, но все равно высокие 77,72.

    Сыграл на руку еще и не самый удачный прокат у Анри Кавамуре из Японии и Оливии Джаччо из США.

    Смирнова в итоге с бронзой, пропустив вперед Джакару Энтони из Австралии и Джелин Кауф из США.

    Фигурное катание — первые

    Открывал олимпийский день командный турнир у фигуристов. Соревнование преодолело экватор — последними в короткой программе выступали женщины.

    По законам жанра до последнего держалось в секрете, кто же именно выступит за сборную России, но все же самый очевидный ответ оказался правильным: Камила Валиева.

    Камила Валиева
    globallookpress.com

    Россиянка не оставила никаких сомнений ни судьям, ни соперницам — огромные 90.18. Ставшая второй японка Вакаба Хигути набрала лишь 74.73 — колоссальное отставание.

    Однако важно было и то, какое место займет Карен Чен из США — сборной, которая перед этой часть соревнований опережала Россию в общем зачете. И американка показала только пятый результат65.20.

  • Камила Валиева в короткой программе командного турнира Пекина-2022
  • 22 фото
  • Сегодня

    • Таким образом, первая половина командного турнира фигуристов с короткими программами закончилась с Россией на первом месте — 36 очков, следом: США (34), Япония (29), Канада (24) и Китай (22).

    Именно первые 5 сборных вышли во второй этап, с произвольными программами.

    Открывали эту часть мужчины. У сборной России снова на лед вышел Марк Кондратюк, а вот в США произошла замена: Нэйтан Чен отдыхал, вместо него катался Винсент Чжоу.

    Марк Кондратюк
    globallookpress.com

    Кондратюк выступал третьим. Россиянин был крайне заряжен на борьбу, не допустил серьёзных срывов и выполнил все завяленные элементы — 181.65 от судей.

    Лучше оказался — и совершенно справедливо — японец Юма Кагияма, своей оценкой подобравшийся к мировому рекорду — 208.94.

    А вот Винсент Чжоу из США сократить отставание в общем зачете не сумел — 171.44. Это ниже японца и россиянина, только третье место.

    В итоге, после 5 из 8 видов командного турнира:
    • 1. Россия — 45
    • 2. США — 42
    • 3. Япония — 39
    • 4. Канада — 30
    • 5. Китай — 29

    Развязка уже в понедельник, 7 февраля: в 04:15 — пары, 05:30 — танцы, 06:35 — женщины. LiveSport.Ru проведёт онлайны всех выступлений, не пропустите.

    Коньки — почти

    Чуть-чуть не хватило до медали конькобежцам на дистанции 5000 метров. Сергей Трофимов был в тройке большую часть соревнований, но все испортил Нилс вае дер Пул, очень не вовремя установивший олимпийский рекорд.

    Трофимов в итоге четвертый — 6:10.27. Время шведа — 6:08.84.

    Александр Румянцев — шестой (6:15.02), Руслан Захаров — четырнадцатый (6:21.00).

    Прыжки с трамплина — пятое место

    В прыжках с трамплина 106 м Данил Садреев показал лучший результат дня, прыгнув в одной из попыток дальше всех. Но в этом виде важна сумма всех попыток, и остальные прыжки оказались не столь прекрасными.

    Евгений Климов
    globallookpress.com

    Садреев в итоге 8-й, Евгений Климов — пятый, Роман Трофимов — двадцать третий.

    Тем не менее, итоговое пятое место в традиционно «не российском» виде — большой успех.

    Победу здесь праздновал японец Рёю Кобаяси.

    Сани — так и не едут

    Провальный первый день в мужских одиночных санях оказался не случайностью — в 3 и 4 попытках Роман Репилов, Семён Павличенко и Александр Горбацевич чудес не совершили, чуть поменявшись между собой местами в итоговой таблице.

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    Медальный зачет

    Три медали в день, к тому же одна из которых золотая, позволили сборной России заметно продвинуться в медальном зачете.

    По итогам двух дней Олимпиады в Пекине сборная России — третья: 1 золото, 2 серебра, 2 бронзы.

    Лидирует Норвегия — 2 золота, 1 бронза, следом Швеция — 2 золота.

    Олимпиада-2022 онлайн

    За ходом всех событий на Олимпиаде-2022 в Пекине следите в онлайне на LiveSport.Ru. Там же — полное расписание и результаты, медальный зачет, выступления сборной России, где смотреть ту или иную трансляцию.

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