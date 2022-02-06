Первое золото. 6 февраля на Олимпиаде-2022

Второй соревновательный день олимпийских игр в Пекине принес сборной России три награды: по одной каждого достоинства. И мог принести еще, но чуть не повезло. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2022 в воскресенье, 6 февраля.

Лыжи — золото и серебро

Главное событие дня и, безусловно, одна из важнейших золотых наград , завоевана в лыжном скиатлоне на 30 км у мужчин (половина дистанции классика, половина коньком).

Еще до старта афиша гонки звучала как: Йоханнес Клебо против Александра Большунова. Но вышло все совсем иначе.

Большунов начал гонку не очень удачно. Более того, на первом повороте его прилично занесло , было потеряно несколько драгоценных секунд.

Александр Большунов globallookpress.com

Приблизиться к лидерам Большунов смог к 5 км, и после отсечки в 5.1 км был уже вторым — вслед за финном Ийво Нисканеном.

Отсечка в 7.5 уже зафиксировала лидерство Большунова, в группе догоняющих закрепились еще два россиянина — Артём Мальцев и Денис Спицов.

К середине дистанции Большунов намеренно отдал первое место финну, чтобы сэкономить силы и заставить Нисканена понервничать.

После смены лыж и стиля гонки российский лыжник вновь вышел на первое место, а вот кампанию ему составил Денис Спицов.

Денис Спицов globallookpress.com

За 2.5 км до финиша Спицов, пытаясь попить, упал . Впрочем, отрыв от преследователей позволил ему сохранить второе место.

Большунов финишировал в спокойном чемпионском стиле, взяв с трибун флаг — 1:16:09. Спицов следом, серебро. Нисканен так и закончил третьим.

А вот главная звезда Норвегии Йоханнес Клебо провалил гонку. Он начал отставать еще с первых километров, и в результате закончил аж на 40-м месте (+9 минут ко времени лидера).

Фристайл — бронза

Если подиум Большунова был довольно предсказуем, то вот бронза 19-летней Анастасии Смирновой в могуле, фристайл — полная неожиданность .

В первой попытке Смирнова прошла трассу без особо сложных элементов, но зато чисто и на приличной скорости. Судьи оценили выступление в 73,76, что дало десятое место.

Анастасия Смирнова globallookpress.com

Второй этап Смирнова начала третьей, и, снова пройдя трассу на очень высокой скорости, получила от судей уже более весомую оценку — 78,64. Эта оценка позволила россиянке закончить второй этап четвертой.

Решающая попытка удалась Смирновой чуть хуже, но все равно высокие 77,72.

Сыграл на руку еще и не самый удачный прокат у Анри Кавамуре из Японии и Оливии Джаччо из США.

Смирнова в итоге с бронзой , пропустив вперед Джакару Энтони из Австралии и Джелин Кауф из США.

Фигурное катание — первые

Открывал олимпийский день командный турнир у фигуристов. Соревнование преодолело экватор — последними в короткой программе выступали женщины.

По законам жанра до последнего держалось в секрете, кто же именно выступит за сборную России, но все же самый очевидный ответ оказался правильным: Камила Валиева.

Камила Валиева globallookpress.com

Россиянка не оставила никаких сомнений ни судьям, ни соперницам — огромные 90.18. Ставшая второй японка Вакаба Хигути набрала лишь 74.73 — колоссальное отставание.

Однако важно было и то, какое место займет Карен Чен из США — сборной, которая перед этой часть соревнований опережала Россию в общем зачете. И американка показала только пятый результат — 65.20.

Таким образом, первая половина командного турнира фигуристов с короткими программами закончилась с Россией на первом месте — 36 очков, следом: США (34), Япония (29), Канада (24) и Китай (22).

Именно первые 5 сборных вышли во второй этап, с произвольными программами.

Открывали эту часть мужчины. У сборной России снова на лед вышел Марк Кондратюк, а вот в США произошла замена: Нэйтан Чен отдыхал, вместо него катался Винсент Чжоу.

Марк Кондратюк globallookpress.com

Кондратюк выступал третьим. Россиянин был крайне заряжен на борьбу, не допустил серьёзных срывов и выполнил все завяленные элементы — 181.65 от судей.

Лучше оказался — и совершенно справедливо — японец Юма Кагияма, своей оценкой подобравшийся к мировому рекорду — 208.94.

А вот Винсент Чжоу из США сократить отставание в общем зачете не сумел — 171.44. Это ниже японца и россиянина, только третье место.

В итоге, после 5 из 8 видов командного турнира: 1. Россия — 45

— 45 2. США — 42

— 42 3. Япония — 39

— 39 4. Канада — 30

— 30 5. Китай — 29

Развязка уже в понедельник, 7 февраля: в 04:15 — пары, 05:30 — танцы, 06:35 — женщины. LiveSport.Ru проведёт онлайны всех выступлений, не пропустите.

Коньки — почти

Чуть-чуть не хватило до медали конькобежцам на дистанции 5000 метров. Сергей Трофимов был в тройке большую часть соревнований, но все испортил Нилс вае дер Пул, очень не вовремя установивший олимпийский рекорд.

Трофимов в итоге четвертый — 6:10.27. Время шведа — 6:08.84.

Александр Румянцев — шестой (6:15.02), Руслан Захаров — четырнадцатый (6:21.00).

Прыжки с трамплина — пятое место

В прыжках с трамплина 106 м Данил Садреев показал лучший результат дня, прыгнув в одной из попыток дальше всех. Но в этом виде важна сумма всех попыток, и остальные прыжки оказались не столь прекрасными.

Евгений Климов globallookpress.com

Садреев в итоге 8-й, Евгений Климов — пятый, Роман Трофимов — двадцать третий.

Тем не менее, итоговое пятое место в традиционно «не российском» виде — большой успех.

Победу здесь праздновал японец Рёю Кобаяси.

Сани — так и не едут

Провальный первый день в мужских одиночных санях оказался не случайностью — в 3 и 4 попытках Роман Репилов, Семён Павличенко и Александр Горбацевич чудес не совершили, чуть поменявшись между собой местами в итоговой таблице.

Репилов девятый, Павличенко десятый, Горбацевич четырнадцатый.

Золото ожидаемо уехало в Германию: Йоханнес Людвиг — новый олимпийский чемпион.

Медальный зачет

Три медали в день, к тому же одна из которых золотая, позволили сборной России заметно продвинуться в медальном зачете.

По итогам двух дней Олимпиады в Пекине сборная России — третья: 1 золото, 2 серебра, 2 бронзы.

Лидирует Норвегия — 2 золота, 1 бронза, следом Швеция — 2 золота.

Олимпиада-2022 онлайн

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