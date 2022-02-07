Сегодня в 01:24 Золото и серебро в лыжах, бронза в могуле Второй день Пекина-2022 принес сборной России три награды: золото и серебро в лыжах, бронзу в могуле (фристайл). Фигуристы вышли на первое место командного турнира. Фото Олимпиады 6 февраля