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Золото и серебро в лыжах, бронза в могуле

Второй день Пекина-2022 принес сборной России три награды: золото и серебро в лыжах, бронзу в могуле (фристайл). Фигуристы вышли на первое место командного турнира. Фото Олимпиады 6 февраля

Фото globallookpress.com
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