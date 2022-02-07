Золото и серебро в лыжах, бронза в могуле
Второй день Пекина-2022 принес сборной России три награды: золото и серебро в лыжах, бронзу в могуле (фристайл). Фигуристы вышли на первое место командного турнира. Фото Олимпиады 6 февраля
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