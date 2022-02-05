Большунов против Клебо. Анонс событий на Олимпиаде-2022 6 февраля

Олимпиада в Пекине постепенно набирает ход — на главном турнире зимы разыграны первые медали, появились первые чемпионы ОИ-2022 и первые неудачники. В воскресенье, 6 февраля атлеты разыграют семь комплектов наград. Рассказываем, когда и за кем нужно следить.

Сноуборд

Первый комплект медалей воскресенья разыграют рано утром сноубордистки в слоупстайле. Россиянки в этом виде участия не принимают.

За золото будут бороться опытная американка Джейми Андерсон и молодая новозеландка Зои Садовски-Синнот.

Андерсон — единственная женщина, которая побеждала в слоупстайле на ОИ, поскольку дисциплина вошла в олимпийскую семью лишь в 2014 году. А Зои уже в 16 лет стала призёром олимпийских игр, хоть и в другой дисциплине.

За медали также будет бороться молодая, но показывающая стабильно хорошие результаты японская сноубордистка Кокомо Мурасе.

Джейми Андерсон globallookpress.com

Постараются оказаться на подиуме и ее партнерши по команде Рэйра Ивабути и Мияби Оницука, а также канадка Лори Блуэн и австрийка Анна Гассер.

Зато в мужском слоупстайле попробует отобраться в финал серебряный призер Универсиады в Красноярске Влад Хадарин. Для этого нашему атлету нужно попасть в число 12 лучших по итогам квалификации.

4:30. Сноуборд. Слоупстайл. Женщины. Финал Прямая трансляция: Матч Арена, Онлайн

Фигурное катание

У фигуристов продолжается командный турнир и после трех дисциплин турнирная таблица выглядит хуже, чем хотелось бы.

Если третье место Марка Кондратюка в короткой программе мужчин-одиночников — однозначный успех, ведь уступил он только фантастическим Нейтану Чену и Шоме Уно, то дальше все пошло не по плану.

Чемпионы мира по танцам на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов в ритм-танце уступили и так лидирующим американцам, а наша сильнейшая спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов обошли американцев, но остались вторыми после китайцев Суй Вэнцзинь и Хань Цуна.

В итоге — второе место в общем зачете с 26 очками и отставанием от США в два балла. Но в воскресенье в борьбу вступает главное оружие российской команды — девушки-одиночницы. За нашу команду выступит с олимпийским дебютом безоговорочный лидер нынешнего сезона Камила Валиева .

Марк Кондратюк globallookpress.com

Соревноваться с ней будут американка Карен Чен, чье место для нам будет очень важным, а также Вакаба Хигути (Япония), И Чжу (Китай), Анастасия Шаботова (Украина), Анастасия Губанова (Грузия), Элишка Бржезинова (Чехия), Лара Наки Гутманн (Италия), Мэдлин Шизас (Канада) и Николь Шотт (Германия).

И если в успех Валиевой мы верим на 99% , то закрывать второй день «командника» будут своей произвольной программой мужчины и тут наши позиции не так сильны.

Тем более начинаются тактические шахматы — кого выставят американцы и японцы, нужно ли в свете их возможных замен самим менять Кондратюка или нет. Сплошные вопросы.

4:37. Фигурное катание. Командный турнир. Женщины. Короткая программа Прямая трансляция: Россия-1, Онлайн

6:57. Фигурное катание. Командный турнир. Мужчины. Произвольная программа Прямая трансляция: Россия-1

Горнолыжный спорт

На соревнованиях по скоростному спуску у горнолыжников россиян также нет. За победы на турнирах по этому виду спорта обычно борются спортсмены из приальпийских государств (Австрия, Швейцария, Италия, Франция, Германия), а так же Норвегии и Соединённых Штатов.

За золото в этой дисциплине сражаются набравший отличную форму норвежец Александер Омодт Кильде, которому раньше не слишком везло на больших стартах, и самый стабильный спусковик последних 5 лет — швейцарец Беат Фойц.

Вмешаются в борьбу за медали опытный и проведший неплохой сезон австриец Маттиас Майер и молодой, но невероятно одарённый швейцарец Марко Одерматт, который блестяще выступает в этом сезоне.

Александер Омодт Кильде globallookpress.com

Также претендентами на медали являются: Доминик Парис, Винцент Крихмайр. Выстрелить могут: Даниэль Хеметсбергер, Нильс Хинтерманн, Кристоф Иннерхофер и Макс Франц.

6:00. Горные лыжи. Скоростной спуск. Мужчины Прямая трансляция: Матч ТВ, Онлайн

Матч ТВ, Онлайн Комментатор: Елизавета Кожевникова

Лыжные гонки

Главный номер воскресной программы — мужской скиатлон в лыжных гонках, который стал еще интереснее после успеха Натальи Непряевой в женском турнире. Здесь нас также ждет битва гигантов — россиянин Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клебо .

Большунов в прошлом году выиграл чемпионат мира в скиатлоне, опередив всю сборную Норвегии, занявшую места со 2-го по 6-е. В этом году на Кубке Мира весь пьедестал был норвежским, а Александр стал лишь четвертым.

Да, безоговорочное поражение от Клебо на «Тур де Ски», немного пошатнуло реноме россиянина, но скиатлон — его коронная дистанция, и он будет бороться за золото, а противостояние с норвежцем только подбросит дровишек в костер амбиций.

Александр Большунов globallookpress.com

Еще один фаворит скиатлонной гонки не сможет выступить — норвежец Симен Хегстад Крюгер сдал положительный тест на коронавирус. Но у северян хватает талантливых спортсменов — за медали поборются хитрый тактик Ханс Кристер Холунн , а также Шюр Рете и Пол Голберг. Не будем забывать и про финна Иво Нисканена.

Сумеют ли им навязать борьбу Денис Спицов, Артем Мальцев и Алексей Червоткин? Увидим. А вот Сергей Устюгов пропустит старт из-за новых проблем со здоровьем.

10:00. Лыжные гонки. Скиатлон, 15+15 км. Мужчины Прямая трансляция: Первый канал, Онлайн

Первый канал, Онлайн Комментатор: Андрей Арих

Конькобежный спорт

В мужском стайерском беге у конькобежцев можно наблюдать доминирование одного человека — феноменального шведа голландского происхождения Нильса Ван дер Пула. Действующий чемпион мира отодвинул традиционных лидеров этого вида спорта — голландцев и канадцев.

Впрочем, канадский ветеран Тед-Ян Блумен, завоевавший серебро в Пхенчхане-2018 и голландец Патрик Руст, пришедший в сборной Нидерландов на место легендарного Свена Крамера, постараются оспорить олимпийское золото у шведского феномена.

Нильса Ван дер Пул globallookpress.com

Сам Крамер, на счету которого три олимпийских золота на дистанции 5 км, тоже побежит, но за четвертую медаль уже вряд ли поборется.

Россию представляет бронзовый призер ЧМ-2021 Сергей Трофимов, на которого и возлагаются все надежды. С ним в команде олимпийский чемпион Сочи в шорт-треке Руслан Захаров и Александр Румянцев, специализирующийся на «десятке».

11:30. Конькобежный спорт. 5000 м. Мужчины Прямая трансляция: Матч ТВ, Онлайн

Матч ТВ, Онлайн Комментатор: Игорь Швецов

Прыжки с трамплина

У прыгунов с трамплина в квалификации все четверо россиян успешно попали в топ-50. Лидер сборной Евгений Климов, показавший здесь лучший результат на одной из тренировок, стал 14-м, вчерашний юниор Данил Садреев — 17-м, Михаил Назаров — 31-м, а Роман Трофимов — 33-м.

В воскресенье, чтобы попасть во вторую попытку, нужно быть в тридцатке лучших. Если Климов и Садреев проведут две попытки ровно, без особых сбоев, то могут рассчитывать на попадание в 15 лучших, а может и выше — Данил стал десятым на прошлогоднем чемпионате мира.

А за медали будут бороться молодой и очень талантливый, хоть и не очень стабильный японец Рёю Кобаяси, один из самых стабильных прыгунов последних лет Карл Гайгер (Германия) и прошлогодний фаворит из Норвегии — Хальвор Эгнер Гранеруд, который, правда неудачно выступил на ЧМ-2021, да еще и перенес ковид.

Рёю Кобаяси globallookpress.com

Также в борьбу за медали могут включиться австрийцы Даниэль Хубер, Штефан Крафт и Ян Хёрль, норвежцы Мариус Линнвик, Роберт Юханссон и Даниэль-Андре Танде, немец Маркус Айзенбихлер, словенские братья Превцы и Анже Ланишек.

14:00. Прыжки с трамплина. HS106. Мужчины Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн

Фристайл

Призрачная надежда на то, чтобы включиться в борьбу у российских фристайлисток в этом виде есть — Анастасия Смирнова сразу вышла в финал с 8-го места в квалификации, имеет кубковый подиум в сезоне, взяла личную бронзу на ЧМ-2021.

Что касается остальных россиянок, то Виктория Лазаренко выиграла серебро ЧМ-2021, но в парном могуле, которого нет в олимпийской программе, да и выступление в первом квалификационном заезде в Пекине ей не удалось.

Также на выход в финал претендуют Полина Чудинова и Анастасия Первушина, но их профиль — это также парный могул, а результаты оставляют желать лучшего.

Анастасия Смирнова globallookpress.com

Главная фаворитка в борьбе за золото — многократная чемпионка мира и олимпийских игр Перрин Лаффон. Опыт больших побед выгодно отличает 23-летнюю француженку от соперниц. Борьбу ей постараются навязать молодая и талантливая японка Анри Кавамура и стабильная австралийка Джакара Энтони.

Также на медали могут претендовать американки Оливия Джаччо, Кай Оуэнс и Тесс Джонсон, а так же японка Рино Янагимото.

14:30. Фристайл. Могул. Женщины. Финал Прямая трансляция: Матч Арена, Онлайн

Матч Арена, Онлайн Комментатор: Елизавета Кожевникова

Санный спорт

Российские саночники не слишком удачно провели первый день олимпийского турнира: перед двумя последними попытками Семен Павличенко 10-й, Роман Репилов — 13-й, а Александр Горбацевич — 14-й.

Конечно, впереди еще половина турнира, но отставание от лидеров, немца Йоханнеса Людвига и австрийца Вольфганга Киндля, уже очень серьезное, а в этом виде спорта оно отыгрывается только чудом.

Павличенко считает, что россияне выбыли из борьбы за медали уже после первой попытки и, вместе с Репиловым, винит проблемные сани, предоставленные им федерацией, откуда им отвечают в духе «плохому танцору...».

Роман Репилов globallookpress.com

Тем временем в борьбу за медали постараются включится немец Феликс Лох, долгие годы бывший непобедимым, и зажегший в этом сезоне латвиец Кристерс Апарйодс, а итальянец Доминик Фишналлер постарается удержаться в тройке и подняться повыше.

14:30. Санный спорт. Мужчины. Третья попытка Прямая трансляция: Матч! Игра, Онлайн

16:15. Санный спорт. Мужчины. Четвертая попытка Прямая трансляция: Матч ТВ, Онлайн

Что еще посмотреть

Снова будет много керлинга — продолжаются соревнования у смешанных пар, где представителей России нет.

04:05 Кёрлинг. Микст. 10, 11 и 12 туры Прямая трансляция: Матч Игра

Матч Игра Прямая трансляция: Matchtv.ru / Sportbox.ru

Также пройдут матчи хоккейного турнира у женщин, но снова без россиянок.

16:10 Хоккей. Женщины. Группа A. 3-й тур: Швейцария — США Прямая трансляция: Матч Арена, Live

Матч Арена, Live Прогноз на матч

За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет уже вовсю поплняется — следить за ним можно здесь.