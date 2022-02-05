Большунов против Клебо. Анонс событий на Олимпиаде-2022 6 февраля

Сноуборд
Первый комплект медалей воскресенья разыграют рано утром сноубордистки в слоупстайле. Россиянки в этом виде участия не принимают.
За золото будут бороться опытная американка Джейми Андерсон и молодая новозеландка Зои Садовски-Синнот.
Андерсон — единственная женщина, которая побеждала в слоупстайле на ОИ, поскольку дисциплина вошла в олимпийскую семью лишь в 2014 году. А Зои уже в 16 лет стала призёром олимпийских игр, хоть и в другой дисциплине.
За медали также будет бороться молодая, но показывающая стабильно хорошие результаты японская сноубордистка Кокомо Мурасе.
Постараются оказаться на подиуме и ее партнерши по команде Рэйра Ивабути и Мияби Оницука, а также канадка Лори Блуэн и австрийка Анна Гассер.
Зато в мужском слоупстайле попробует отобраться в финал серебряный призер Универсиады в Красноярске Влад Хадарин. Для этого нашему атлету нужно попасть в число 12 лучших по итогам квалификации.
4:30. Сноуборд. Слоупстайл. Женщины. Финал
- Прямая трансляция: Матч Арена, Онлайн
Фигурное катание
У фигуристов продолжается командный турнир и после трех дисциплин турнирная таблица выглядит хуже, чем хотелось бы.
Если третье место Марка Кондратюка в короткой программе мужчин-одиночников — однозначный успех, ведь уступил он только фантастическим Нейтану Чену и Шоме Уно, то дальше все пошло не по плану.
Чемпионы мира по танцам на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов в ритм-танце уступили и так лидирующим американцам, а наша сильнейшая спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов обошли американцев, но остались вторыми после китайцев Суй Вэнцзинь и Хань Цуна.
В итоге — второе место в общем зачете с 26 очками и отставанием от США в два балла. Но в воскресенье в борьбу вступает главное оружие российской команды — девушки-одиночницы. За нашу команду
Соревноваться с ней будут американка Карен Чен, чье место для нам будет очень важным, а также Вакаба Хигути (Япония), И Чжу (Китай), Анастасия Шаботова (Украина), Анастасия Губанова (Грузия), Элишка Бржезинова (Чехия), Лара Наки Гутманн (Италия), Мэдлин Шизас (Канада) и Николь Шотт (Германия).
И если
Тем более начинаются тактические шахматы — кого выставят американцы и японцы, нужно ли в свете их возможных замен самим менять Кондратюка или нет. Сплошные вопросы.
4:37. Фигурное катание. Командный турнир. Женщины. Короткая программа
- Прямая трансляция: Россия-1, Онлайн
6:57. Фигурное катание. Командный турнир. Мужчины. Произвольная программа
- Прямая трансляция: Россия-1
Горнолыжный спорт
На соревнованиях по скоростному спуску у горнолыжников россиян также нет. За победы на турнирах по этому виду спорта обычно борются спортсмены из приальпийских государств (Австрия, Швейцария, Италия, Франция, Германия), а так же Норвегии и Соединённых Штатов.
За золото в этой дисциплине сражаются набравший отличную форму норвежец Александер Омодт Кильде, которому раньше не слишком везло на больших стартах, и самый стабильный спусковик последних 5 лет — швейцарец Беат Фойц.
Вмешаются в борьбу за медали опытный и проведший неплохой сезон австриец Маттиас Майер и молодой, но невероятно одарённый швейцарец Марко Одерматт, который блестяще выступает в этом сезоне.
Также претендентами на медали являются: Доминик Парис, Винцент Крихмайр. Выстрелить могут: Даниэль Хеметсбергер, Нильс Хинтерманн, Кристоф Иннерхофер и Макс Франц.
6:00. Горные лыжи. Скоростной спуск. Мужчины
- Прямая трансляция: Матч ТВ, Онлайн
- Комментатор: Елизавета Кожевникова
Лыжные гонки
Главный номер воскресной программы — мужской скиатлон в лыжных гонках, который стал еще интереснее после успеха Натальи Непряевой в женском турнире. Здесь
Большунов в прошлом году выиграл чемпионат мира в скиатлоне, опередив всю сборную Норвегии, занявшую места со 2-го по 6-е. В этом году на Кубке Мира весь пьедестал был норвежским, а Александр стал лишь четвертым.
Да, безоговорочное поражение от Клебо на «Тур де Ски», немного пошатнуло реноме россиянина, но скиатлон — его коронная дистанция, и он будет бороться за золото, а противостояние с норвежцем только подбросит дровишек в костер амбиций.
Еще один фаворит скиатлонной гонки не сможет выступить — норвежец Симен Хегстад Крюгер сдал положительный тест на коронавирус. Но у северян хватает талантливых спортсменов — за медали поборются хитрый тактик Ханс Кристер Холунн , а также Шюр Рете и Пол Голберг. Не будем забывать и про финна Иво Нисканена.
Сумеют ли им навязать борьбу Денис Спицов, Артем Мальцев и Алексей Червоткин? Увидим. А вот Сергей Устюгов пропустит старт из-за новых проблем со здоровьем.
10:00. Лыжные гонки. Скиатлон, 15+15 км. Мужчины
- Прямая трансляция: Первый канал, Онлайн
- Комментатор: Андрей Арих
Конькобежный спорт
В мужском стайерском беге у конькобежцев можно наблюдать доминирование одного человека — феноменального шведа голландского происхождения Нильса Ван дер Пула. Действующий чемпион мира отодвинул традиционных лидеров этого вида спорта — голландцев и канадцев.
Впрочем, канадский ветеран Тед-Ян Блумен, завоевавший серебро в Пхенчхане-2018 и голландец Патрик Руст, пришедший в сборной Нидерландов на место легендарного Свена Крамера, постараются оспорить олимпийское золото у шведского феномена.
Сам Крамер, на счету которого три олимпийских золота на дистанции 5 км, тоже побежит, но за четвертую медаль уже вряд ли поборется.
Россию представляет бронзовый призер ЧМ-2021 Сергей Трофимов, на которого и возлагаются все надежды. С ним в команде олимпийский чемпион Сочи в шорт-треке Руслан Захаров и Александр Румянцев, специализирующийся на «десятке».
11:30. Конькобежный спорт. 5000 м. Мужчины
- Прямая трансляция: Матч ТВ, Онлайн
- Комментатор: Игорь Швецов
Прыжки с трамплина
У прыгунов с трамплина в квалификации все четверо россиян успешно попали в топ-50. Лидер сборной Евгений Климов, показавший здесь лучший результат на одной из тренировок, стал 14-м, вчерашний юниор Данил Садреев — 17-м, Михаил Назаров — 31-м, а Роман Трофимов — 33-м.
В воскресенье, чтобы попасть во вторую попытку, нужно быть в тридцатке лучших. Если Климов и Садреев проведут две попытки ровно, без особых сбоев, то могут рассчитывать на попадание в 15 лучших, а может и выше — Данил стал десятым на прошлогоднем чемпионате мира.
А за медали будут бороться молодой и очень талантливый, хоть и не очень стабильный японец Рёю Кобаяси, один из самых стабильных прыгунов последних лет Карл Гайгер (Германия) и прошлогодний фаворит из Норвегии — Хальвор Эгнер Гранеруд, который, правда неудачно выступил на ЧМ-2021, да еще и перенес ковид.
Также в борьбу за медали могут включиться австрийцы Даниэль Хубер, Штефан Крафт и Ян Хёрль, норвежцы Мариус Линнвик, Роберт Юханссон и Даниэль-Андре Танде, немец Маркус Айзенбихлер, словенские братья Превцы и Анже Ланишек.
14:00. Прыжки с трамплина. HS106. Мужчины
- Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн
Фристайл
Призрачная надежда на то, чтобы включиться в борьбу у российских фристайлисток в этом виде есть — Анастасия Смирнова сразу вышла в финал с 8-го места в квалификации, имеет кубковый подиум в сезоне, взяла личную бронзу на ЧМ-2021.
Что касается остальных россиянок, то Виктория Лазаренко выиграла серебро ЧМ-2021, но в парном могуле, которого нет в олимпийской программе, да и выступление в первом квалификационном заезде в Пекине ей не удалось.
Также на выход в финал претендуют Полина Чудинова и Анастасия Первушина, но их профиль — это также парный могул, а результаты оставляют желать лучшего.
Также на медали могут претендовать американки Оливия Джаччо, Кай Оуэнс и Тесс Джонсон, а так же японка Рино Янагимото.
14:30. Фристайл. Могул. Женщины. Финал
- Прямая трансляция: Матч Арена, Онлайн
- Комментатор: Елизавета Кожевникова
Санный спорт
Российские саночники не слишком удачно провели первый день олимпийского турнира: перед двумя последними попытками Семен Павличенко 10-й, Роман Репилов — 13-й, а Александр Горбацевич — 14-й.
Конечно, впереди еще половина турнира, но отставание от лидеров, немца Йоханнеса Людвига и австрийца Вольфганга Киндля, уже очень серьезное, а в этом виде спорта оно отыгрывается только чудом.
Павличенко считает, что россияне выбыли из борьбы за медали уже после первой попытки и, вместе с Репиловым, винит проблемные сани, предоставленные им федерацией, откуда им отвечают в духе «плохому танцору...».
Тем временем в борьбу за медали постараются включится немец Феликс Лох, долгие годы бывший непобедимым, и зажегший в этом сезоне латвиец Кристерс Апарйодс, а итальянец Доминик Фишналлер постарается удержаться в тройке и подняться повыше.
14:30. Санный спорт. Мужчины. Третья попытка
- Прямая трансляция: Матч! Игра, Онлайн
16:15. Санный спорт. Мужчины. Четвертая попытка
- Прямая трансляция: Матч ТВ, Онлайн
Что еще посмотреть
Снова будет много керлинга — продолжаются соревнования у смешанных пар, где представителей России нет.
04:05 Кёрлинг. Микст. 10, 11 и 12 туры
- Прямая трансляция: Матч Игра
- Прямая трансляция: Matchtv.ru / Sportbox.ru
Также пройдут матчи хоккейного турнира у женщин, но снова без россиянок.
16:10 Хоккей. Женщины. Группа A. 3-й тур: Швейцария — США
- Прямая трансляция: Матч Арена, Live
- Прогноз на матч
За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет уже вовсю поплняется — следить за ним можно здесь.