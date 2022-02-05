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Церемония открытия Олимпиады-2022

В Пекине прошла церемония открытия 24-й зимней Олимпиады. Фотогалерея

Фото globallookpress.com
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