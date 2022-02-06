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    Американки выбьют третью крупную победу?

    Швейцария — США. Прогноз, ставка (к. 1.97) на хоккей, женский турнир Олимпиады, 6 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Швейцария — США
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    Аманда Кессел
    В матче группового этапа Олимпиады в Пекине женская сборная Швейцарии сыграет с США. Игра пройдет на «Кадиллак Арене» 6 февраля. Начало встречи — в 16:10 мск. Швейцария — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Пекин-2022. Женщины. Группа A 06 Февраля 2022 года
    Швейцария жен.
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    Швейцария

    После двух матчей швейцарская сборная по-прежнему идет без набранных баллов, а в группе A она застряла на последнем месте с печальной голевой разницей — 3:17.

    Дебют на Играх в Пекине Швейцарии не удался. В стартовой игре она была уничтожена Канадой (1:12). За час поединка команда Колина Маллера осилила всего 15 бросков в створ и закинула свою шайбу при счете 0:9.

    Более равным получился замес с Россией. Дважды по ходу встречи Швейцарии удавалось отыгрываться, но ближе к концу второго периода она окончательно посыпалась и вновь уступила (2:5).

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    На прошлой Олимпиаде сборная Швейцарии в четвертьфинале крупно проиграла России (2:6), а сами Игры она закончила пятой в общем командном зачете.

    США

    За две игры спортсменкам из Штатов удалось хапнуть 6 очков. В таблице группы A они находятся на втором месте с разницей забитых и пропущенных — 10:2. Первую позицию США уступают Канаде именно по этому показателю.

    На старте Олимпиады американки встретились с Финляндией. Соперниц из Северной Европы подопечные Джоэла Джонсона вынесли в одну калитку (5:2). Оба раза «звездно-полосатые» пропустили, ведя в счете с преимуществом в 4 шайбы.

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    • Второй поединок в Пекине США провели против России. В этом матче все также закончилось разгромом (5:0). За час встречи команда Джонсона нанесла 62 броска в створ и показала 8.06% реализации.

    На Олимпиаде в Пхенчхане сборная США сумела легко пробиться в финал. В замесе за золотые медали Штаты перебили команду Канады в серии послематчевых бросков (3:2 Б).

    Коэффициенты

    Затащить победу Швейцарии букмекеры предлагают за 30.0, коэффициент на США минимальный — 1.01. На ничью дается кэф 17.0.

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    Прогноз

    Пока американки идут ровно, но не уничтожают оппоненток так, как это делает Канада. Спортсменки из Штатов играют без напряга и добывают очки. В подобной динамике пройдет и их третья встреча, в которой команда Джонсона снова возьмет баллы.

    Ставка

    В предстоящей игре зрители Игр в Пекине увидят очередной триумф североамериканских хоккеисток. Наши прогноз и ставка — США победят + ТМ 7.5 за 1.97.

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    Швейцария — США: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 06.02.2022. Прогнозы на хоккей. Американки выбьют третью крупную победу?
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