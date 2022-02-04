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    Дайте миру шанс! 4 февраля на Олимпиаде-2022

    Результаты соревнований на Олимпийских играх-2022 в Пекине 4 февраля. Все, чем запомнился «нулевой» день Олимпиады-2022

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    Церемония открытия Олимпиады-2022 в Пекине
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    Церемония открытия Олимпиады-2022 в Пекине
    4 февраля официально стартовали 24-е зимние Олимпийские Игры в Пекине. Но еще до этого на лед вышли наши фигуристы в командном первенстве и хоккеистки — в групповом турнире. Все результаты Олимпиады-2022 в пятницу, 4 февраля.

    Фигурное катание

    Самый главный вид для российских болельщиков стартовал 4 февраля рано утром — уникальный олимпийский командный турнир среди фигуристов.

    Правила простые: все, как и в обычных соревнованиях, только соревнуются не индивидуально спортсмены/пары, а команды. За первое место в каждом из видов программы — 10 очков, за десятое место — один балл. Кто по итогам всех восьми видов наберет больше всего очков, тот и получит золотую медаль.

    В 5 утра по Москве турнир открыли мужчины с короткой программой. Россию здесь представлял юный Марк Кондратюк, который справился со своей задачей отлично — третье место, и 8 очков в копилку.

    Марк Кондратюк
    globallookpress.com

    Дебютант пропустил вперед лишь куда более опытных Нэйтана Чена из США и Сёма Уно из Японии.

    Следом на лед вышли танцоры с ритм-танцем. Довольно редкий гость турниров фигурного катание еще и был объединен общей темой: уличный танец.

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    • Все пары по-разному поняли эту задачу, но лучше всех справились американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью и россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

    После второго этапа у США было 20 очков, у России 17.

    Третьим видом дня стала короткая программа у спортивных пар.

    Анастасия Мишина и Александр Галлямов
    globallookpress.com

    Действующие чемпионы мира — Анастасия Мишина и Александр Галлямов — закончили выступления вторыми — 82.64. Обошёл их только дуэт из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун. Еще бы — был установлен мировой рекорд 82.83 (но и не забудем, где проходит Олимпиада).

    А вот американская пара Алекса Шимека-Книрим и Брэндон Фрэйзьер не сумели подкрепить успех своей сборной, и финишировали третьими.

    Таблица командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 после трех видов:
    • 1. США — 28
    • 2. Россия — 26
    • 3. Китай — 21
    • 4. Япония — 20
    • 5. Италия — 18
    • 6. Канада — 16
    • 7. Грузия — 15
    • 8. Чехия — 12
    • 9. Украина — 4
    • 10. Германия — 3

    Соревнования продолжатся утром в воскресенье, 6 февраля. В 04:35 начнется короткая программа у женщин, а в 07:00произвольная программа пар.

    Хоккей

    На Олимпиаде стартовала женская хоккейная сборная России. Первые соперник — Швейцария — хлопот не доставил: победа со счетом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0).

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    • Все решилось во втором периоде, когда при счете 2:2 было заброшено сразу две шайбы — 4:2 к третьему периоду и 5:2 в итоге.

    Следующий матч женская сборная проведет 5 февраля в 16:10. Соперник — сборная США (прогноз на матч).

    Церемония открытия

    А завершала «нулевой» день ОИ-2022 церемония открытия (онлайн-репортаж). Красочно-футуристическое шоу на «Птичьем гнезде» и парад атлетов (Россия — как ROC, и снова без флага) венчали официальные речи.

    Салют над «Птичьим гнездом»
    globallookpress.com

    Председатель КНР Си Цзиньпин объявил Игры открытыми, а президент МОК Томас Бах призвал «дать миру шанс» — остановить все войны и конфликты на время проведения Олимпиады.

    На церемонии присутствовал и президент России Владимир Путин.

    Олимпиада-2022 онлайн

    За ходом всех событий на Олимпиаде-2022 в Пекине следите в онлайне на LiveSport.Ru. Там же — полное расписание и результаты, медальный зачет, выступления сборной России, где смотреть ту или иную трансляцию.

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