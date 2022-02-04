Дайте миру шанс! 4 февраля на Олимпиаде-2022

Фигурное катание

Самый главный вид для российских болельщиков стартовал 4 февраля рано утром — уникальный олимпийский командный турнир среди фигуристов.

Правила простые: все, как и в обычных соревнованиях, только соревнуются не индивидуально спортсмены/пары, а команды. За первое место в каждом из видов программы — 10 очков, за десятое место — один балл. Кто по итогам всех восьми видов наберет больше всего очков, тот и получит золотую медаль.

В 5 утра по Москве турнир открыли мужчины с короткой программой. Россию здесь представлял юный Марк Кондратюк, который справился со своей задачей отлично — третье место, и 8 очков в копилку.

Марк Кондратюк globallookpress.com

Дебютант пропустил вперед лишь куда более опытных Нэйтана Чена из США и Сёма Уно из Японии.

Следом на лед вышли танцоры с ритм-танцем. Довольно редкий гость турниров фигурного катание еще и был объединен общей темой: уличный танец.

Все пары по-разному поняли эту задачу, но лучше всех справились американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью и россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

После второго этапа у США было 20 очков, у России 17 .

Третьим видом дня стала короткая программа у спортивных пар.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов globallookpress.com

Действующие чемпионы мира — Анастасия Мишина и Александр Галлямов — закончили выступления вторыми — 82.64. Обошёл их только дуэт из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун. Еще бы — был установлен мировой рекорд 82.83 (но и не забудем, где проходит Олимпиада).

А вот американская пара Алекса Шимека-Книрим и Брэндон Фрэйзьер не сумели подкрепить успех своей сборной, и финишировали третьими.

Таблица командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 после трех видов: 1. США — 28

2. Россия — 26

3. Китай — 21

4. Япония — 20

5. Италия — 18

6. Канада — 16

7. Грузия — 15

8. Чехия — 12

9. Украина — 4

10. Германия — 3

Соревнования продолжатся утром в воскресенье, 6 февраля. В 04:35 начнется короткая программа у женщин, а в 07:00 — произвольная программа пар.

Хоккей

На Олимпиаде стартовала женская хоккейная сборная России. Первые соперник — Швейцария — хлопот не доставил: победа со счетом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0).

Все решилось во втором периоде, когда при счете 2:2 было заброшено сразу две шайбы — 4:2 к третьему периоду и 5:2 в итоге.

Следующий матч женская сборная проведет 5 февраля в 16:10. Соперник — сборная США (прогноз на матч).

Церемония открытия

А завершала «нулевой» день ОИ-2022 церемония открытия (онлайн-репортаж). Красочно-футуристическое шоу на «Птичьем гнезде» и парад атлетов (Россия — как ROC, и снова без флага) венчали официальные речи.

Салют над «Птичьим гнездом» globallookpress.com

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил Игры открытыми, а президент МОК Томас Бах призвал «дать миру шанс» — остановить все войны и конфликты на время проведения Олимпиады.

На церемонии присутствовал и президент России Владимир Путин.

Олимпиада-2022 онлайн

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