Женская сборная России победила Швейцарию в первом матче Олимпиады-2022

Женская сборная России Фото: ФХР
Встреча завершилась со счетом 5:2 (2:1; 2:1; 1:0) в пользу российской команды.
В составе россиянок хет-трик оформила Ролина Болгарева, еще по шайбе забросили Анна Шибанова и Екатерина Добродеева.
Олимпийские игры-2022. Женщины Группа A
Россия — Швейцария — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
Голы: Добродеева — 1 (Вафина, Павлова), 5:54 — 1:0. Штальдер — 2 (бол., Кристен, Мюллер), 17:16 — 1:1. Болгарева — 1 (Кадирова), 17:29 — 2:1. Мюллер — 1 (мен., Ринер), 26:57 — 2:2. Шибанова — 1 (Печникова, Братищева), 30:30 — 3:2. Болгарева — 2 (Кадирова), 37:07 — 4:2. Болгарева — 3 (мен., Вафина), 41:39 — 5:2Вратари: Сорокина — БрендлиШтраф: 10-6Броски: 31 (13+11+7) — 30 (12+8+10)
Следующий матч на групповом этапе олимпийского турнира сборная России проведет 5 февраля против команды США.