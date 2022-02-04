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    Женская сборная России победила Швейцарию в первом матче Олимпиады-2022

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Женская сборная России переиграла команду Швейцарии в первом матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира.

    Женская сборная России
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    Женская сборная России

    Встреча завершилась со счетом 5:2 (2:1; 2:1; 1:0) в пользу российской команды.

    В составе россиянок хет-трик оформила Ролина Болгарева, еще по шайбе забросили Анна Шибанова и Екатерина Добродеева.

    Олимпийские игры-2022. Женщины Группа A
    Россия — Швейцария — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
    Голы: Добродеева — 1 (Вафина, Павлова), 5:54 — 1:0. Штальдер — 2 (бол., Кристен, Мюллер), 17:16 — 1:1. Болгарева — 1 (Кадирова), 17:29 — 2:1. Мюллер — 1 (мен., Ринер), 26:57 — 2:2. Шибанова — 1 (Печникова, Братищева), 30:30 — 3:2. Болгарева — 2 (Кадирова), 37:07 — 4:2. Болгарева — 3 (мен., Вафина), 41:39 — 5:2Вратари: Сорокина — БрендлиШтраф: 10-6Броски: 31 (13+11+7) — 30 (12+8+10)

    Следующий матч на групповом этапе олимпийского турнира сборная России проведет 5 февраля против команды США.

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