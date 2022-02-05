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    Россиянки не смогут остановить соперниц из США?

    США — Россия. Прогноз, ставка (к. 2.13) на хоккей, женский турнир Олимпиады, 5 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на США — Россия
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    Россиянки во время празднования гола в ворота Швейцарии
    В матче группового этапа Олимпиады в Пекине женская сборная США сыграет с Россией. Игра пройдет на «Кадиллак Арене» 5 февраля. Начало встречи — в 16:10 мск. США — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    США

    В группе A американки имеют 3 очка после первой игры. Столько же баллов у Канады и России. В дебютной встрече на Олимпиаде в Пекине «звездно-полосатые» разгромили Финляндию (5:2).

    В стартовом поединке спортсменки из США нанесли 52 броска в створ ворот и отметились 9.62%-й реализацией. При этом Финляндии они позволили пробить в свою рамку всего 12 раз.

    Счет во встрече открыла Аманда Кессел на 10-й минуте первого периода. Позже по два гола забили Александра Карпентер и Кендалл Койн. Пару шайб от Финляндии команда Джоэла Джонсона получила в меньшинстве.

    Все прогнозы на хоккей

    На Олимпиаде в Пхенчхане женская сборная США сумела завоевать золото. В финальном поединке она встретилась с Канадой и обыграла соперниц из Северной Америки в серии буллитов (3:2 Б).

    Россия

    После первого матча Россия оказалась третьей в группе с 3 очками в копилке. В дебютной встрече в Пекине подопечные Евгения Бобарико припечатали Швейцарию (5:2).

    В равной игре со швейцарками Россия дважды выходила вперед в двух периодах, но соперницы выравнивали ситуацию, забрасывая шайбы как с численным преимуществом на площадке, так и в меньшинстве.

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    • Добить соперниц команде Евгения Бобарико удалось в конце второго и начале третьего периодов. Здорово на Олимпиаде стартанула Полина Болгарева, которая отметилась хет-триком.

    На Играх в Пхенчхане российская сборная имела возможность побороться за медали. Но в зарубе за третье место она уступила Финляндии (2:3) и закончила турнир четвертой.

    Коэффициенты

    Касательно победы США у букмекеров сомнений не возникает. На этот исход они дают минимальный кэф — 1.01. Поставить на Россию можно за 37.0, а на ничью — за 34.0.

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    Прогноз

    Россиянки бодро начали выступления в Пекине, однако во второй встрече их соперницами будут действующие обладательницы олимпийского золота, которые снова являются одними из главных претенденток на победу. С такими серьезными конкурентками наши спортсменки бороться на равных пока не в состоянии.

    Ставка

    В предстоящем матче команда США покажет свою мощь в атаке, ну а Россия будет пытаться ответить. Поэтому от игры 5 февраля ждем «верха» с преимуществом Штатов. Наши прогноз и ставка — США победят + ТБ 7.5 за 2.13.

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    США — Россия: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 05.02.2022. Прогнозы на хоккей. Россиянки не смогут остановить соперниц из США?
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