В матче группового этапа Олимпиады в Пекине женская сборная США сыграет с Россией. Игра пройдет на «Кадиллак Арене» 5 февраля. Начало встречи — в 16:10 мск. США — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

США

В группе A американки имеют 3 очка после первой игры. Столько же баллов у Канады и России. В дебютной встрече на Олимпиаде в Пекине «звездно-полосатые» разгромили Финляндию (5:2).

В стартовом поединке спортсменки из США нанесли 52 броска в створ ворот и отметились 9.62%-й реализацией. При этом Финляндии они позволили пробить в свою рамку всего 12 раз.

Счет во встрече открыла Аманда Кессел на 10-й минуте первого периода. Позже по два гола забили Александра Карпентер и Кендалл Койн. Пару шайб от Финляндии команда Джоэла Джонсона получила в меньшинстве.

Все прогнозы на хоккей

На Олимпиаде в Пхенчхане женская сборная США сумела завоевать золото. В финальном поединке она встретилась с Канадой и обыграла соперниц из Северной Америки в серии буллитов (3:2 Б).

Россия

После первого матча Россия оказалась третьей в группе с 3 очками в копилке. В дебютной встрече в Пекине подопечные Евгения Бобарико припечатали Швейцарию (5:2).

В равной игре со швейцарками Россия дважды выходила вперед в двух периодах, но соперницы выравнивали ситуацию, забрасывая шайбы как с численным преимуществом на площадке, так и в меньшинстве.

Добить соперниц команде Евгения Бобарико удалось в конце второго и начале третьего периодов. Здорово на Олимпиаде стартанула Полина Болгарева, которая отметилась хет-триком.

На Играх в Пхенчхане российская сборная имела возможность побороться за медали. Но в зарубе за третье место она уступила Финляндии (2:3) и закончила турнир четвертой.

Коэффициенты

Касательно победы США у букмекеров сомнений не возникает. На этот исход они дают минимальный кэф — 1.01. Поставить на Россию можно за 37.0, а на ничью — за 34.0.

Прогноз

Россиянки бодро начали выступления в Пекине, однако во второй встрече их соперницами будут действующие обладательницы олимпийского золота, которые снова являются одними из главных претенденток на победу . С такими серьезными конкурентками наши спортсменки бороться на равных пока не в состоянии.

Ставка

В предстоящем матче команда США покажет свою мощь в атаке, ну а Россия будет пытаться ответить. Поэтому от игры 5 февраля ждем «верха» с преимуществом Штатов. Наши прогноз и ставка — США победят + ТБ 7.5 за 2.13.