Возьмёт ли «Трактор» реванш у соперника?

прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.95

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Трактор Арене» 26 октября, начало — в 17:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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«Трактор»

Турнирное положение: в Восточной конференции «Трактор» занимает 10-е место, набрав 16 очков.

Последние матчи: клуб из Челябинска в минувшем туре одержал победу над командой «Ак Барс» (3:1). Дубль в матче оформил Натан Легаре, ещё одну шайбу забросил Иван Выдренков.

Не сыграют: в составе команды потери отсутствуют.

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Состояние команды: «Трактору» удалось прервать проигрышную серию из двух матчей, ранее челябинский коллектив уступил «Авангарду» (1:2 Б) и «Нефтехимику» (2:3 ОТ).

«Сибирь»

Турнирное положение: «Сибирь» в таблице Восточной конференции потеряла одну строчку и опустилась на 8-е место, набрав 17 очков.

Последние матчи: на гостевом льду «Сибирь» проиграла «Металлургу» (1:5).

Не сыграют: В составе «Сибири» потери отсутствуют.

Состояние команды: В последних пяти матчах клуб из Новосибирска одержал две победы и потерпел три поражения. «Сибирь» в играх регулярного сезона забросила 11 шайб и пропустила 16 в собственные ворота.

На что ставят в матче Трактор — Сибирь Букмекерские коэффициенты на матч Трактор — Сибирь: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Сибирь» занимает 8-е место в Восточной конференции

«Трактор» занимает 10-е место в Восточной конференции

В этом сезоне «Сибирь» обыграла «Трактор» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» букмекерами оценивается в 1.95, ничья — в 4.20, а победа «Сибири» — в 3.30.

На тотал больше 5 можно поставить за 1.97, на тотал меньше 5 — за 1.77.

Прогноз: «Трактор» после победы над «Ак Барсом» может поймать победную волну. Впереди игра против «Сибири», которой челябинский клуб уже успел проиграть в этом сезоне, но хозяева нацелены взять реванш у непримиримого соперника.

1.95 Победа «Трактора» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Трактор» — «Сибирь» принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Победа «Трактора» с коэффициентом 1.95.

Прогноз: В среднем матчи с участием «Сибири» и «Трактора» завершаются результативно, но в последней игре соперники забросили три шайбы. Ожидаем, что предстоящая встреча также получится осторожной.

2.15 ТМ 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Трактор» — «Сибирь» позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: ТМ 4.5 с коэффициентом 2.15.