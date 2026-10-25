В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Трактор Арене» 26 октября, начало — в 17:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
«Трактор»
Турнирное положение: в Восточной конференции «Трактор» занимает 10-е место, набрав 16 очков.
Последние матчи: клуб из Челябинска в минувшем туре одержал победу над командой «Ак Барс» (3:1). Дубль в матче оформил Натан Легаре, ещё одну шайбу забросил Иван Выдренков.
Не сыграют: в составе команды потери отсутствуют.
Состояние команды: «Трактору» удалось прервать проигрышную серию из двух матчей, ранее челябинский коллектив уступил «Авангарду» (1:2 Б) и «Нефтехимику» (2:3 ОТ).
«Сибирь»
Турнирное положение: «Сибирь» в таблице Восточной конференции потеряла одну строчку и опустилась на 8-е место, набрав 17 очков.
Последние матчи: на гостевом льду «Сибирь» проиграла «Металлургу» (1:5).
Не сыграют: В составе «Сибири» потери отсутствуют.
Состояние команды: В последних пяти матчах клуб из Новосибирска одержал две победы и потерпел три поражения. «Сибирь» в играх регулярного сезона забросила 11 шайб и пропустила 16 в собственные ворота.
Статистика для ставок
- «Сибирь» занимает 8-е место в Восточной конференции
- «Трактор» занимает 10-е место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Сибирь» обыграла «Трактор» (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» букмекерами оценивается в 1.95, ничья — в 4.20, а победа «Сибири» — в 3.30.
На тотал больше 5 можно поставить за 1.97, на тотал меньше 5 — за 1.77.
Прогноз: «Трактор» после победы над «Ак Барсом» может поймать победную волну. Впереди игра против «Сибири», которой челябинский клуб уже успел проиграть в этом сезоне, но хозяева нацелены взять реванш у непримиримого соперника.
Ставка: Победа «Трактора» с коэффициентом 1.95.
Прогноз: В среднем матчи с участием «Сибири» и «Трактора» завершаются результативно, но в последней игре соперники забросили три шайбы. Ожидаем, что предстоящая встреча также получится осторожной.
Ставка: ТМ 4.5 с коэффициентом 2.15.