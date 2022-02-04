Александр Бессмертных: Наши лыжники смогут побороться с Клебо за медали Олимпиады

Серебряный призер Олимпиады-2014 в лыжных гонках Александр Бессмертных после неудачного сезона сменил тренера, чтобы подготовиться к Играм в Китае под руководством Маркуса Крамера. И, хотя отобраться на Олимпиаду в Пекине Александру не удалось, он будет болеть за российских атлетов и готовиться к выступлению на чемпионате России. Интервью у трехкратного призера чемпионатов мира взял эксклюзивно для LiveSport.Ru Владислав Прусаков.

— В 2022 году мне хочется поехать на чемпионат России и удачно выступить на нем. Олимпийские игры начнутся через 2 недели, но на них я не смогу принять участие. Получается, что остается только первенство страны.

Надеюсь, что этот турнир все-таки проведут, несмотря на нынешнюю ситуацию. Не в самой лучшей форме сейчас нахожусь. Но надеюсь, что к чемпионату России наберу ход.

Александр Бессмертных на ЧМ-2019 globallookpress.com

— Насколько трудно соревноваться в 35 лет или для вас возраст — это всего лишь цифра?

— Не могу сказать, что физически стало труднее. Однако, порой, тяжело выполнить ту или иную работу из-за сбоев организма. Когда начинаются растяжения, то заниматься становится проблематично. Появляются какие-либо боли. Если раньше их не было, то сейчас они есть.

И ты не знаешь, что с тобой будет завтра. Боль может появиться в любой момент. И вот это бьет по психологическому состоянию. Физически тренироваться не тяжело, ведь с годами к этому привыкаешь. А вот то, что организм не дает выполнить работу — это главная проблема.

— Что думаете о конкуренции в сборной России?

— Она очень серьезная. Возможно, я так считаю потому, что у меня у самого результаты стали хуже. Может быть, конкуренция и раньше была такой же. Но сейчас у меня результаты ниже, чем ранее. Поэтому и, кажется, что конкуренция очень серьезная.

— Как предпочитаете восстанавливаться после тяжелых тренировок? Чем занимаетесь в выходные дни?

— Стандартный подход. Бани, массажи, обычный отдых и сон. Ничего особо и не меняется на протяжении всей карьеры. На самом деле, выходных не так уж и много. При подготовке с Маркусом Крамером дней на отдых практически нет. Для меня это самое тяжелое.

Иногда хочется выспаться, но нет возможности. Утром у нас регулярные тренировки или переезды. Если есть выходной, то он проходит довольно стандартно. В любом случае, накапливаются какие-либо дела. Нужно или вещи постирать, или съездить в магазин, и просто хочется как-нибудь отвлечься от тренировок.

Александр Бессмертных globallookpress.com

— Было ли что-то новое для вас в процессе тренировок под руководством Маркуса Крамера?

— Нет, ничего нового не было, но сам процесс стал интереснее. Немного изменилась сама методика тренировок и в ней есть свои особенности. Не скажу, что было сложно. Когда что-то меняется в жизни, то это всегда интересно.

— До скольки лет может длиться карьера у лыжников?

— Карьера лыжника может длиться до конца жизни, потому что соревнований очень много. После большого спорта начинаются любительские турниры, как, к примеру, «Кубок мастеров» — там соревнуются люди различного возраста.

Скажу, что конца в карьере может и не быть. Если ты всю жизнь пробегал, то и дальше продолжишь выступать. А вот до скольки лет можно выступать на Олимпийских играх — очень актуальный вопрос.

— В биатлоне Бьорндален выступал до 44 лет на этапах Кубка мира. Как думаете, в лыжных гонках кто-либо способен на такое?

— Я думаю, что это маловероятно. В биатлоне не бегут на максимальном пульсе так, как это происходит в лыжном спорте. Тяжело в 44 года соревноваться с молодыми спортсменами.

Может быть, такие люди появятся, но, на мой взгляд, в лыжных гонках подобное очень тяжело повторить. Биатлон — это немного другая история, он отличается от нашего вида спорта.

— Совсем скоро начнутся игры в Пекине. Все гонки будете смотреть?

— Постараюсь посмотреть все, но не знаю смогу ли. В Сибири такое же время, как и в Китае. Получается, что все лыжные гонки будут проходить днем.

Чтобы посмотреть старты, нужно приостановить свои дела. Но, может быть, удастся увидеть все. Мне бы хотелось посмотреть, как можно больше гонок.

Российские лыжники с серебром ЧМ-2017 в эстафете globallookpress.com

— Многие уже заранее отдают весь пьедестал норвежцам. Справедливо ли?

— Конечно, нет. Почему это весь пьедестал нужно отдать именно норвежцам? Надеюсь, что такого не будет. Все страны должны участвовать в борьбе за медали. Хочется, чтобы больше наших было на пьедестале.

Думаю, наши смогут побороться с Клебо и остальными лидерами за медали. Но и не будем забывать, что последний старт был не вчера.

Говорить о том, что Клебо находится в феноменальной форме не совсем логично, ведь на протяжении некоторого времени не было вообще никаких соревнований.

Посмотрим, что будет. Перелеты, высота — все это сыграет свою роль. Неизвестно, как поведет себя организм у того же Клебо. Да и снег в Китае совершенно другой. Он не похож на скандинавский, поэтому разница в скольжении тоже будет ощутима.

— Некоторые спортсмены уже сейчас начинают показывать сомнительные результаты ПЦР-тестов. Как думаете может ли усугубиться ситуация в процессе Олимпийских игр?

— Может быть, немного ситуация и усугубится. Сейчас все спортсмены начинают прилетать в Китай — в этот момент будет очень много контактов.

На спортивной базе риск заразиться минимален, ведь ты находишься на закрытой территории, а вот при перелете может произойти все, что угодно. Да и сама болезнь проявляется не сразу.

— Недавно Симен Крюгер сдал положительный тест и теперь он имеет разве что теоретический шанс выступить в самой последней гонке на Олимпиаде. Как считаете, его отсутствие повлияет на медальный расклад?

— Я думаю, что Крюгер мог быть очень полезен в эстафете для сборной Норвегии, но она будет за 2 дня до гонки в 50 километров. Думаю, что на эстафету Крюгер вряд ли успеет. В любом случае, Симен является очень сильным спортсменом. Жаль, что так получилось.

Российские лыжники с медалями ОИ-2014 globallookpress.com

— Можно сказать, что конкуренция в борьбе за медали на крупных соревнованиях с каждым годом становится все сильнее?

— Думаю, что нет. От каждой страны выходит на старт по 4 сильных человека. Сейчас все тоже самое. Просто со временем кто-то становится сильнее, а кто-то слабее.

— За какими другими дисциплинами будете наблюдать на грядущей Олимпиаде?

— Я поболею за своих сноубордистов из Кемеровской области. К примеру, буду переживать за Надежду Сергееву. Поболею за всех, кого знаю. Конечно же, посмотрю хоккей. По мере возможности буду наблюдать за несколькими видами спорта на Олимпиаде в Пекине.

Сборная России по хоккею — это моя любимая команда. Я не отношу себя к числу ярых болельщиков, но всегда болею за нашу сборную на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Конечно же, пожелаю нашим спортсменам удачи. Хотелось бы, чтобы наши завоевали как можно больше медалей в Пекине.

— Смогут ли лыжные гонки в России стать популярнее, чем футбол и хоккей?

— Футбол является самым популярным видом спорта не только в России, но и в большинстве стран мира. Хотя в Норвегии, возможно, другая ситуация. Думаю, что там лыжные гонки популярнее футбола.

Россия — очень большая страна. Главное условие — это минусовая погода и снег. К примеру, в Якутии есть снег, но там очень холодно и поэтому не покатаешься. В каких-то регионах лыжных спорт набирает обороты. Например, в Коми и Ханты-Мансийске он, может быть популярнее, чем футбол.

Скажу, что в России многие люди начали заниматься лыжным спортом. Есть положительная тенденция. Чувствуется прирост населения. Если говорить о спортивных объектах, то их и не мало, и не много. Нам есть куда расти. Но при этом в нашей стране построены объекты очень хорошего качества.

Александр Бессмертных globallookpress.com

— У многих детей со школы воспитывают неприязнь к лыжам, заставляя в 8 утра наматывать на них круги на физкультуре, а потом сидеть 5-6 уроков в классе.

— Наверное, надо пересмотреть систему. К примеру, в Норвегии детский лыжный спорт не зациклен на результате. У нас же тренер получает деньги за то, как выступит его ученик. И это отражается на детском спорте.

Тренер зациклен на результате, так как из этого складывается его зарплата. В Норвегии все по-другому. Некоторые до 20 лет могут результата и не показывать. У нас же в 20 лет многие до того набегались, что им больше не хочется.

Нужно рассудительно относиться к результатам в детстве. Лыжный спорт довольно возрастной и поэтому не нужно зацикливаться на чем-то в 12 лет. Надо спокойно продолжать работать. При правильном подходе со временем все получится.

— Интерес к лыжам в последнее десятилетие серьезно подорвали допинговые скандалы. Получится ли это когда-то окончательно победить?

— Тут пошла какая-то общая тенденция. Это один из способов взять и обвинить человека, что он к чему-то там причастен. Если взять тот же «Милдронат», то мы все понимаем, что это не допинг, но его зачем-то вводят в список запрещенных препаратов. Вообще непонятно для чего это было сделано.

Возможно, из-за всех этих историй некоторые отвернутся от лыжного спорта, но тот, кто хочет заниматься, все равно продолжит тренироваться. Обо всем этом часто говорят. Но стало ли хуже или нет точно не знаю. У каждого свое мнение.

Александр Бессмертных globallookpress.com

— Что произойдет с лыжными гонками через 10 лет? Будут ли они зрелищнее, чем сейчас?

— Мы видим, что сейчас набирают обороты любительские марафоны, в которых принимают участие экс-чемпионы. Да и некоторые действующие профессиональные спортсмены в них тоже соревнуются. И это очень хорошо. Лыжные гонки благодаря таким соревнованиям только развиваются.

— Как относитесь к увеличению спринтерских гонок? Это поможет привлечь внимание новой аудитории?

— Они получаются очень смотрибельными, да и рейтинг у них выше, чем у других гонок. Спринтерские заезды проводят не просто так. Но полностью в это уходить не стоит. Вообще и другие гонки смотрят, но с переменным успехом.

Возможно, что-то не так показывается. Значит, что это проблема в структуре подачи материала зрителям и поэтому гонка в 50 километров кажется не такой интересной. К примеру, тот же «Тур де Франс» смотрят по 4 часа к ряду и всем все нравится.

— Если глобальное потепление возьмет верх, и растает весь снег, как тогда кататься на лыжах? Вообще, ощущали за время своей карьеры влияние потепления?

— Будем кататься в тоннелях. Вообще же существует довольно много больших холодильников. И они есть у нас не в единичном экземпляре. Я думаю, что эта проблема решаема и ничего страшного не произойдет.