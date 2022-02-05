Две медали и скандал. 5 февраля на Олимпиаде-2022

Лыжи — серебро
Первый комплект наград разыгрывался на лыжной трассе — скиатлон (половина трассы классикой, половина коньком) у женщин на 15 км.
За сборную России бежали: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина.
Почти с самого начала гонки определился ее победитель — норвежка Тереза Йохауг вышла вперед, и дальше только наращивала преимущество, в какой-то момент доводя его до минуты.
А вот за серебро и бронзу борьба длилась до самого финиша, и победу в ней одержала россиянка Надежда Непряева.
Непряева в классике была в районе 7-8 мест, а вот после перехода на коньковый стиль заметно прибавила, вскочив на вторую ступень пьедестала на самом финише.
От золотой норвежки россиянка отстала в итоге на 30.2 секунды. Бронза досталась австрийке Терезе Штадлобер.
Остальные представительницы России провалились — оказались медленнее на минуту и более. Хуже всех показала себя Юлия Ступак — она была хуже лидера на целых 4 минуты.
После финиша расстроенная Ступак заявила в эфире «Матч ТВ», что, возможно, пора заканчивать карьеру: «А мне… По ходу, пора завязывать эту спортивную карьеру, потому что с такими местами мне не хочется бегать».
Биатлон — бронза
Сразу после лыж началась смешанная эстафета у биатлонистов 4x6. Первые два этапа бежали женщины, вторые два — мужчины.
За сборную России выступали: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, причем последний вышел на старт почти что сразу после перенесенного ковида.
Женская часть гонки не оставляла особых надежд — Нигматуллина и Резцова бежали не очень, еще хуже — стреляли. В момент передачи эстафеты мужчинам
Но все преобразилось на третьем этапе, который вытащил Александр Логинов. После второй стрельбы (стоя) Логинов смог покинуть огневой рубеж первым: быстро отстрелялся сам, но и повезло — мазали практически все основные соперники.
В момент передачи эстафеты Латыпову,
Но вот стрельба стоя далась тяжело, и на последний отрезок Латыпов убежал с номинальным преимуществом в 2 секунды.
К финишному спурту Латыпов подошёл в компании Бё и Фийон-Майе, и проиграл обоим.
Тем не менее, это первая медаль сборной России в этом виде олимпийских состязаний.
Шорт-трек — скандал
Начались соревнования в шорт-треке. В индивидуальном первенстве на 1000 м Семен Елистратов не сумел пройти квалификацию, вылетев из нее вполне справедливо.
Он же втащил сборную в смешанной эстафете в полуфинал, но дальше пройти команде не удалось. К тому же разразился скандал.
Россиянине запутались при передаче эстафеты, помешав это сделать и китайцам.
Долгое обсуждение и споры с судьями ни к чему не привели:
Золото в итоге выиграли как раз те самые китайцы.
Прыжки с трамплина — выше ожиданий
В прыжках с трамплина, где сборная России обычно не блещет, разыграли медали в женском трамплине.
Россиянки Ирина Аввакумова и Ирма Махиня, как казалось, прыгали довольно неважно, но в итоге обе оказались в десятке: 7 и 10 места соответственно.
Более чем достойный результат. Золото у Уршы Богатай из Словении.
Сани — не едут
Прошли две попытки в мужских одиночных санях. Состав сборной России довольно крутой, чего стоит только чемпион мира Роман Репилов.
Но регалии не помогли. Репилов — 13-й, Роман Павличенко — 10-й, Александр Горбацевич — 14-й.
Скорее всего, в этом виде все потеряно. Тем не менее, 3-я и 4-я попытки — в воскресенье.
Коньки — так себе
Среди конькобежек разыгрывали медали на дистанции 3000 метров. Евгения Лаленкова и Наталья Воронина в фаворитах откровенно не ходили, потому их 10 и 11 места довольно закономерны.
Выиграла же Ирен Схаутен из Нидерландов, что тоже весьма ожидаемо.
Хоккей — разгром
Женская сборная России уже вышла в 1/4 финала хоккейного турнира, но значимость матча против США объяснять не стоит.
Если в мужском хоккее доминирование североамериканского хоккея не столь однозначно, то вот в женском — абсолютно.
Россиянки сражались лишь в первом периоде, проиграв его скромно — 0:1. Зато потом посыпались. В итоге 0:5, и без шансов.
Медальный зачет
В медальном зачете Олимпиады-2022 лидирует сборная Норвегии — 2 золота. По одной награде высшего достоинства у Словении, Китая, Нидерландов и Швеции.
На шестом месте таблицы идет Италия — 2 серебра, и 7-8 места делят Канада и Россия: по одной серебряной и бронзовым наградам.
Олимпиада-2022 онлайн
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