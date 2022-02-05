Две медали и скандал. 5 февраля на Олимпиаде-2022

Первый день Олимпиады в Пекине принес сборной России две медали — обе были добыты с помощью лыж. В других видах до медалей было далековато. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2022 в субботу, 5 февраля.

Лыжи — серебро

Первый комплект наград разыгрывался на лыжной трассе — скиатлон (половина трассы классикой, половина коньком) у женщин на 15 км.

За сборную России бежали: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина.

Почти с самого начала гонки определился ее победитель — норвежка Тереза Йохауг вышла вперед, и дальше только наращивала преимущество, в какой-то момент доводя его до минуты.

Наталья Непряева, Терезе Йохауг и Тереза Штадлобер globallookpress.com

А вот за серебро и бронзу борьба длилась до самого финиша, и победу в ней одержала россиянка Надежда Непряева.

Непряева в классике была в районе 7-8 мест, а вот после перехода на коньковый стиль заметно прибавила, вскочив на вторую ступень пьедестала на самом финише.

От золотой норвежки россиянка отстала в итоге на 30.2 секунды. Бронза досталась австрийке Терезе Штадлобер.

Остальные представительницы России провалились — оказались медленнее на минуту и более. Хуже всех показала себя Юлия Ступак — она была хуже лидера на целых 4 минуты.

«Это треш, я вообще не чувствую себя». Ступак — о неудачном результате в скиатлоне на ОИ

После финиша расстроенная Ступак заявила в эфире «Матч ТВ», что, возможно, пора заканчивать карьеру: «А мне… По ходу, пора завязывать эту спортивную карьеру, потому что с такими местами мне не хочется бегать».

Биатлон — бронза

Сразу после лыж началась смешанная эстафета у биатлонистов 4x6. Первые два этапа бежали женщины, вторые два — мужчины.

За сборную России выступали: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, причем последний вышел на старт почти что сразу после перенесенного ковида.

Женская часть гонки не оставляла особых надежд — Нигматуллина и Резцова бежали не очень, еще хуже — стреляли. В момент передачи эстафеты мужчинам отставание от лидеров было более минуты , что тянуло только на седьмое место.

Но все преобразилось на третьем этапе, который вытащил Александр Логинов. После второй стрельбы (стоя) Логинов смог покинуть огневой рубеж первым: быстро отстрелялся сам, но и повезло — мазали практически все основные соперники.

Финиш гонки globallookpress.com

В момент передачи эстафеты Латыпову, Россия везла шведам уже 17 секунд . И все шло неплохо: россиянин уверенно отстрелялся лежа, выигрывая уже 22 секунды.

Но вот стрельба стоя далась тяжело, и на последний отрезок Латыпов убежал с номинальным преимуществом в 2 секунды.

К финишному спурту Латыпов подошёл в компании Бё и Фийон-Майе, и проиграл обоим.

Тем не менее, это первая медаль сборной России в этом виде олимпийских состязаний.

Шорт-трек — скандал

Начались соревнования в шорт-треке. В индивидуальном первенстве на 1000 м Семен Елистратов не сумел пройти квалификацию, вылетев из нее вполне справедливо.

Он же втащил сборную в смешанной эстафете в полуфинал, но дальше пройти команде не удалось. К тому же разразился скандал.

Россиянине запутались при передаче эстафеты, помешав это сделать и китайцам.

Долгое обсуждение и споры с судьями ни к чему не привели: сборная России получала дисквалификацию , и не сумела попасть даже в финал Б.

Золото в итоге выиграли как раз те самые китайцы.

Прыжки с трамплина — выше ожиданий

В прыжках с трамплина, где сборная России обычно не блещет, разыграли медали в женском трамплине.

Россиянки Ирина Аввакумова и Ирма Махиня, как казалось, прыгали довольно неважно, но в итоге обе оказались в десятке: 7 и 10 места соответственно.

Более чем достойный результат. Золото у Уршы Богатай из Словении.

Сани — не едут

Прошли две попытки в мужских одиночных санях. Состав сборной России довольно крутой, чего стоит только чемпион мира Роман Репилов.

Но регалии не помогли. Репилов — 13-й, Роман Павличенко — 10-й, Александр Горбацевич — 14-й.

Скорее всего, в этом виде все потеряно. Тем не менее, 3-я и 4-я попытки — в воскресенье.

Коньки — так себе

Среди конькобежек разыгрывали медали на дистанции 3000 метров. Евгения Лаленкова и Наталья Воронина в фаворитах откровенно не ходили, потому их 10 и 11 места довольно закономерны.

Евгения Лаленкова globallookpress.com

Выиграла же Ирен Схаутен из Нидерландов, что тоже весьма ожидаемо.

Хоккей — разгром

Женская сборная России уже вышла в 1/4 финала хоккейного турнира, но значимость матча против США объяснять не стоит.

Если в мужском хоккее доминирование североамериканского хоккея не столь однозначно, то вот в женском — абсолютно.

Россиянки сражались лишь в первом периоде, проиграв его скромно — 0:1. Зато потом посыпались. В итоге 0:5, и без шансов.

Медальный зачет

В медальном зачете Олимпиады-2022 лидирует сборная Норвегии — 2 золота. По одной награде высшего достоинства у Словении, Китая, Нидерландов и Швеции.

На шестом месте таблицы идет Италия — 2 серебра, и 7-8 места делят Канада и Россия: по одной серебряной и бронзовым наградам.

Олимпиада-2022 онлайн

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