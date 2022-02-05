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    Две медали и скандал. 5 февраля на Олимпиаде-2022

    Результаты соревнований на Олимпийских играх-2022 в Пекине 5 февраля. Все, чем запомнился первый день Олимпиады-2022

    Пекин-2022 Сборная России Биатлон Коньки Лыжные гонки Санный спорт Шорт-трек
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    Наталья НепряеваДве медали и скандал. 5 февраля на Олимпиаде-2022 Церемония открытия Олимпиады-2022Фотогалерея: Церемония открытия Олимпиады-2022 Церемония открытия Олимпиады-2022 в ПекинеДайте миру шанс! 4 февраля на Олимпиаде-2022
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    Наталья Непряева
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    Наталья Непряева
    Первый день Олимпиады в Пекине принес сборной России две медали — обе были добыты с помощью лыж. В других видах до медалей было далековато. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2022 в субботу, 5 февраля.

    Лыжи — серебро

    Первый комплект наград разыгрывался на лыжной трассескиатлон (половина трассы классикой, половина коньком) у женщин на 15 км.

    За сборную России бежали: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина.

    Почти с самого начала гонки определился ее победитель — норвежка Тереза Йохауг вышла вперед, и дальше только наращивала преимущество, в какой-то момент доводя его до минуты.

    Наталья Непряева, Терезе Йохауг и Тереза Штадлобер
    globallookpress.com

    А вот за серебро и бронзу борьба длилась до самого финиша, и победу в ней одержала россиянка Надежда Непряева.

    Непряева в классике была в районе 7-8 мест, а вот после перехода на коньковый стиль заметно прибавила, вскочив на вторую ступень пьедестала на самом финише.

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    • От золотой норвежки россиянка отстала в итоге на 30.2 секунды. Бронза досталась австрийке Терезе Штадлобер.

    Остальные представительницы России провалились — оказались медленнее на минуту и более. Хуже всех показала себя Юлия Ступак — она была хуже лидера на целых 4 минуты.

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    После финиша расстроенная Ступак заявила в эфире «Матч ТВ», что, возможно, пора заканчивать карьеру: «А мне… По ходу, пора завязывать эту спортивную карьеру, потому что с такими местами мне не хочется бегать».

    Биатлон — бронза

    Сразу после лыж началась смешанная эстафета у биатлонистов 4x6. Первые два этапа бежали женщины, вторые два — мужчины.

    За сборную России выступали: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, причем последний вышел на старт почти что сразу после перенесенного ковида.

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    • Женская часть гонки не оставляла особых надежд — Нигматуллина и Резцова бежали не очень, еще хуже — стреляли. В момент передачи эстафеты мужчинам отставание от лидеров было более минуты, что тянуло только на седьмое место.

    Но все преобразилось на третьем этапе, который вытащил Александр Логинов. После второй стрельбы (стоя) Логинов смог покинуть огневой рубеж первым: быстро отстрелялся сам, но и повезло — мазали практически все основные соперники.

    Финиш гонки
    globallookpress.com

    В момент передачи эстафеты Латыпову, Россия везла шведам уже 17 секунд. И все шло неплохо: россиянин уверенно отстрелялся лежа, выигрывая уже 22 секунды.

    Но вот стрельба стоя далась тяжело, и на последний отрезок Латыпов убежал с номинальным преимуществом в 2 секунды.

    К финишному спурту Латыпов подошёл в компании Бё и Фийон-Майе, и проиграл обоим.

    Тем не менее, это первая медаль сборной России в этом виде олимпийских состязаний.

    Шорт-трек — скандал

    Начались соревнования в шорт-треке. В индивидуальном первенстве на 1000 м Семен Елистратов не сумел пройти квалификацию, вылетев из нее вполне справедливо.

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    Он же втащил сборную в смешанной эстафете в полуфинал, но дальше пройти команде не удалось. К тому же разразился скандал.

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    • Россиянине запутались при передаче эстафеты, помешав это сделать и китайцам.

    Долгое обсуждение и споры с судьями ни к чему не привели: сборная России получала дисквалификацию, и не сумела попасть даже в финал Б.

    Золото в итоге выиграли как раз те самые китайцы.

    Прыжки с трамплина — выше ожиданий

    В прыжках с трамплина, где сборная России обычно не блещет, разыграли медали в женском трамплине.

    Россиянки Ирина Аввакумова и Ирма Махиня, как казалось, прыгали довольно неважно, но в итоге обе оказались в десятке: 7 и 10 места соответственно.

    Более чем достойный результат. Золото у Уршы Богатай из Словении.

    Сани — не едут

    Прошли две попытки в мужских одиночных санях. Состав сборной России довольно крутой, чего стоит только чемпион мира Роман Репилов.

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    • Но регалии не помогли. Репилов — 13-й, Роман Павличенко — 10-й, Александр Горбацевич — 14-й.

    Скорее всего, в этом виде все потеряно. Тем не менее, 3-я и 4-я попытки — в воскресенье.

    Коньки — так себе

    Среди конькобежек разыгрывали медали на дистанции 3000 метров. Евгения Лаленкова и Наталья Воронина в фаворитах откровенно не ходили, потому их 10 и 11 места довольно закономерны.

    Евгения Лаленкова
    globallookpress.com

    Выиграла же Ирен Схаутен из Нидерландов, что тоже весьма ожидаемо.

    Хоккей — разгром

    Женская сборная России уже вышла в 1/4 финала хоккейного турнира, но значимость матча против США объяснять не стоит.

    Если в мужском хоккее доминирование североамериканского хоккея не столь однозначно, то вот в женском — абсолютно.

    Россиянки сражались лишь в первом периоде, проиграв его скромно — 0:1. Зато потом посыпались. В итоге 0:5, и без шансов.

    Медальный зачет

    В медальном зачете Олимпиады-2022 лидирует сборная Норвегии — 2 золота. По одной награде высшего достоинства у Словении, Китая, Нидерландов и Швеции.

    На шестом месте таблицы идет Италия — 2 серебра, и 7-8 места делят Канада и Россия: по одной серебряной и бронзовым наградам.

    Олимпиада-2022 онлайн

    За ходом всех событий на Олимпиаде-2022 в Пекине следите в онлайне на LiveSport.Ru. Там же — полное расписание и результаты, медальный зачет, выступления сборной России, где смотреть ту или иную трансляцию.

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