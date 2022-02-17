Последние надежды в биатлоне. Анонс событий на Олимпиаде-2022 18 февраля

В пятницу, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны пять комплектов медалей. Нам будет за кого поболеть — в биатлоне, фигурном катании и, конечно, в хоккее.

Фристайл

Первый комплект медалей пятницы разыграют в лыжном хафпайпе. В фристайле это сложное стометровое инженерно-техническое сооружение, устланное утрамбованным снегом, куда надо скатиться и красиво выпрыгнуть с другой стороны, поразив судей выполненными фигурами.

15-летняя россиянка Александра Глазкова не сумела пробиться в финал, заняв лишь 14-е место в квалификации, поэтому следим за американской китаянкой Эйлин Гу, которая в Пекине уже взяла золото в биг-эйре и серебро в слоупстайле.

Эйлин Гу globallookpress.com

Другие претендентки на медали — канадка Рэйчел Каркер, у которой серебро ЧМ-2021 в хафпайпе, эстонская чемпионка мира 2019 года в хафпайпе Келли Сильдару и канадка Кесси Шарп — олимпийская чемпионка-2018.

04:30. Фристайл. Женщины. Хафпайп. Финал Прямая трансляция: Матч! Арена Онлайн

Фристайлисты разыграют комплект наград в ски-кроссе — миксе горнолыжного спуска и прыжков через трамплины, сдобренного контактной борьбой.

Четыре года назад на Играх в Пхенчхане Сергей Ридзик стал третьим, а нынешний сезон россиянин начал с победы на этапе Кубка мира в Китае.

Сергей Ридзик globallookpress.com

Правда больше он в число призеров не попадал, но мы будем надеяться на лучшее. Также сборную России будут представлять Игорь Омелин и Кирилл Сысоев.

06:45. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Квалификация Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн

09:00. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Финал Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн

Биатлон

После серебряной сказки в эстафетной гонке, нашим биатлонисткам придется вернуться к суровой реальности — в масс-старте на медали рассчитывать не приходится.

Кристина Резцова торопится на рубеже и много мажет, но она лучшая у нас и может претендовать на топ-10. Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич к такой же стрельбе добавляют еще слабый ход.

Кристина Резцова globallookpress.com

Впрочем, не будем забывать, что в этом сезоне Кубка мира было два масс-старта и оба раза россиянки выступили хорошо. В Анси Резцова была третьей, а Нигматуллина — седьмой. В Антхольце Кристина финишировала четвертой, а Ульяна — восьмой.

Главный претендент на золото или хотя бы медаль — норвежка Марте Улсбю-Ройселанн, которая находится в идеальной форме и хорошо выступила во всех гонках.

Конкуренцию ей постараются составить шведские сестры Эльвира и Ханна Эберг и итальянка Доротея Вирер, которая выиграла последнюю гонку с общего старта перед Пекином, а на Олимпиаде показывала хорошие результаты — бронза спринта и 6 место пасьюта.

В борьбу за медали постараются вклиниться норвежка Тириль Экхофф, француженка Жюстин Брезаз-Буше и немка Дениз Херманн.

10:00. Биатлон. Женщины. Масс-старт Прямая трансляция: Первый канал, Онлайн

Первый канал, Онлайн Комментаторы: Николай Круглов, Дмитрий Терехов

А вот мужская команда в гонках с общего старта не блещет. У Антона Бабикова, который в олимпийскую команду не попал, лучшее среди россиян место — 10.

Александр Логинов собравший две медали в эстафетах, может попытаться зацепиться и за личную награду — он в отличной форме. Главное, чтобы не подкачала стрельба.

Александр Логинов globallookpress.com

Об этом же будет думать и Эдуард Латыпов, который тоже может навязать борьбу лидерам, если, конечно, сумел восстановиться психологически после провала в эстафете. А от Максима Цветкова, увы, многого в этой гонке не ждем.

Главный претендент на золото — норвежец Йоханнес Бе, но и француз Кентен Фийон Майе будет претендовать на первое место. За медали будут бороться Тарьей Бе, швед Самуэльссон и француз Эмильен Жаклен.

12:00. Биатлон. Мужчины. Масс-старт Прямая трансляция: Россия 1, Онлайн

Россия 1, Онлайн Комментаторы: Дмитрий Губерниев

Конькобежный спорт

Гонка на дистанции 1000 метров — предпоследняя дисциплина у мужчин-конькобежцев в Пекине-2022.

Еще в прошлом сезоне рекордсмен мира, двукратный чемпион мира и действующий вице-чемпион мира на этой дистанции Павел Кулижников был бы в числе фаворитов, но за последний год россиянин откровенно сдулся — на 500-метровке он даже не отобрался в команду.

В Кубке мира этого сезона Павел тоже почти не выступал, а когда все-таки бегал, результаты показывал ужасные. Но, может быть ему удастся выложиться на старте всей жизни, ведь он дебютирует на Олимпиде.

Павел Кулижников globallookpress.com

На Виктора Муштакова тоже особой надежды нет — он хорошо проявил себя на Кубке мира, но в январе перенес грипп. Скорее всего, весь пьедестал в этом виде окажется голландским.

За Нидерланды выступят выступят Томас Крол (обладатель быстрейшего времени в сезоне), бронзовый призер Евро-2022 и чемпион мира прошлого года Кай Вербей, и 33-летний Хайн Оттерспер, который в этом сезоне выбегал из 1,07.

Постараются вклиниться в борьбу за медали американец Джордан Штольц и китаец Нин Чжунянь .

11:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн

Что еще посмотреть

Российские хоккеисты продолжают защиту титула. В полуфинале команду Алексея Жамнова встретят шведы, которые в предыдущем раунде «всухую» выбили команду Канады.

Шведы хорошо держат шайбу, любят играть с ней, они очень терпеливые и в то же время нацеленные на ворота.

Сборная России globallookpress.com

От россиян потребуется идеальная дисциплина с минимумом удалений, поскольку спец-бригады у команды Жамнова работают в Пекине не слишком хорошо.

В другом полуфинале словаки сыграют с Финляндией, которую многие эксперты считают главным претендентом на олимпийское золото.

16:10. Хоккей. Мужчины. 1/2 финала. Россия — Швеция Прямая трансляция: Россия 1, Live Прогноз на матч

07:10. Хоккей. Мужчины. 1/2 финала. Финляндия — Словакия Прямая трансляция: Матч ТВ, Live Прогноз на матч

Заключительный комплект наград в фигурном катании на Олимпиаде в Пекине разыграют спортивные пары. В пятницу — короткая программа.

Россию представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов globallookpress.com

Собравшие за последние два года полный комплект титулов Мишина и Галлямов — самая стабильная российская пара, но в произвольной программе на командном турнире ОИ-2022 упали так, что было страшно за их здоровье.

Борьбу им навяжут, кроме российских дуэтов, еще и китайцы Вэнцзинь Суй / Цун Хань, занявшие второе место в Пхенчхане-2018.

Кстати, за три недели до Олимпиады Мишина и Галлямов побили мировой рекорд китайской пары.

13:30. Фигурное катание. Пары. Короткая программа Прямая трансляция: Первый канал, Онлайн

Как всегда будет много керлинга. Мужчины разыграют первую медаль .

Чемпионы Пхенчхана-2018 американцы на этот раз ведут борьбу лишь за бронзу, а канадцы, проигравшие матч за третье место в Корее, постараются не оплошать в этот раз.

09:05. Кёрлинг. Мужчины. Матч за 3-е место. Канада — США Прямая трансляция: Матч! Игра, Онлайн

У женщин настало время полуфиналов — действующие олимпийские чемпионки и лидеры мирового рейтинга из Швеции встретятся с Великобританией, а японки, завоевавшие на ОИ-2018 бронзу сыграют с Швейцарией (2-е место рейтинга).

15:05. Кёрлинг. Женщины. 1/2 финала Прямая трансляция: Матч! Игра, Матч ТВ, Онлайн

Первые два заезда пройдут у бобслеисток в двойках. Россию будут представлять экипажи Надежда Сергеева/Юлия Беломестных и Анастасия Макарова/Елена Мамедова.

Надежда Сергеева стала 11-й на монобобе globallookpress.com

Лучший результат сезона в нашей команде — у экипажа Надежды Сергеевой (шестое место на этапе Кубка мира), так что шансов на медали у россиянок немного.

Фаворитом в соревнованиях двоек выглядит экипаж немки Лауры Нольте.

15:00. Бобслей. Женщины. Двойки. 1-я попытка Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн

16:30. Бобслей. Женщины. Двойки. 2-я попытка Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн

За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет изменяется с каждым днем — следить за ним можно здесь.