В полуфинальном матче Олимпиады в Пекине сборная Финляндии сыграет со Словакией. Игра пройдет на «Национальном стадионе» 18 февраля. Начало встречи — в 07:10 мск. Финляндия — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Финляндия

Финская сборная оформила четыре победы в четырех встречах на Олимпиаде. Групповую стадию команда закончила на первом месте, захватив 8 очков.

В дебютной игре в Пекине Финляндия зарубилась как раз со Словакией, которую вздернула с крупным счетом — 6:2. Во втором матче финны одержали верх над Латвией (3:1).

Самый серьезный замес подопечные Юкки Ялонена устроили со Швецией за лидерство в группе. В этом матче дело дошло до овертайма, в котором финны оформили победу (4:3 ОТ).

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В первой игре в рамках плей-офф раунда Финляндия разобралась со Швейцарией (5:1). В этом поединке парни Ялонена нанесли 23 броска в створ и грохнули швейцарцев благодаря топовой реализации — 21.74%.

Словакия

Команда-сенсация этой Олимпиады начала турнир с двух поражений. Групповой этап она закончила на третьем месте в квартете C, захватив 3 очка. От лидеров словаки отстали на 5 пунктов.

В дебютной встрече в Пекине Словакия в одну калитку была уничтожена Финляндией (2:6). Второй поединок вышел не лучше, в нем команда крупно влетела Швеции (1:4).

Единственную победу на групповом этапе подопечные Крейга Рэмзи оформили в зарубе с Латвией — 5:2. Тогда словаки были лучше и по броскам (33:20), и по реализации — 15.15% — 10%.

Плей-офф кампанию Словакия начала с 1/8 финала, где не оставила ни единого шанса Германии (4:0). Самая громкая сенсация выстрелила в четвертьфинале. Ребята Рэмзи перебили по буллитам США (3:2 Б).

Коэффициенты

Победа Финляндии оценивается в 1.53, на Словакию букмекеры предлагают поставить за 5.40, а на ничью — за 5.00.

Прогноз

Словакия уже прыгнула выше головы на этой Олимпиаде , но за шаг до финала она может захотеть большего. Разумеется, Финляндия будет фаворитом, поэтому команда Крейга Рэмзи сыграет максимально сдержанно и закрыто у своих ворот.

Ставка

Финские парни рано или поздно переиграют защиту Словакии, однако сверхрезультативностью предстоящий полуфинальный матч не закончится. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 2.13.