Снова не обошлось без нервов. Сборная России выбила Данию

Несмотря на перевес в две шайбы, легкого проката на льду не было. Команда Элерса играла цепко и включилась в игру, когда это было необходимо.

Ход матча

6’ Пыталась сборная России начать этот четвертьфинал продуктивно. Команда Жамнова изображала бурную деятельность с кучей борьбы и входами в зону датчан, не хватало только бросков.

10’ Почти не думала Дания о контратаках, а вот Россия еще сильнее прибавила. Парни в красном окопались в зоне датчан и начали чаще проверять Себастьяна Дама на рамке.

13’ 1:0 Вадим Шипачев. Принялись россияне насыпать броски Себастьяну Даму и в итоге взяли количеством! После попытки Гусева шайба удачно отскочила к Шипачеву, который в касание бахнул в цель.

На повторе видно, что бросок был с хитрецой — шайба зашла после контакта с коньком Себастьяна Дама. Шипачев — мастер, одно слово. — Хоккей России (@russiahockey) February 16, 2022

20’ После скромных попыток Дании огрызнуться россияне погнали за вторым голом и продолжали бросать по воротам, однако шансы Грицука, Никишина, Шипачева не смогли превратиться во второй гол.

23’ 1:1 Франс Нильсен. Снова Россия пострадала в ходе игры в меньшинстве. Сергей Плотников удалился за задержку. Сходу датчане пробили с синей линии, а после нескольких рикошетов Нильсен ткнул шайбу в ворота.

27’ Создавалось ощущение, что гол датчан шокировал Россию, которая после пропущенной шайбы застопорилась. А вот Дания начала верить в себя и пробовала чаще бросать по воротам, чем это было на старте игры.

34’ 2:1 Никита Нестеров. Россиянам удалось заехать в зону датчан. Гусев перевел шайбу в район левого круга вбрасывания, откуда Нестеров и зарядил пушечным броском. Приложился Никита так, что вся площадка услышала звук каркаса ворот.

Как классно: Гусев на возврате в зону не стал спешить, крутанулся и отдал на Нестерова, который уже накатил — и бабахнул из пушки своей, только перекладина звякнула #Beijing2022 — Хоккей России (@russiahockey) February 16, 2022

40’ Под конец второй двадцатиминутки команда Жамнова создала еще пару неплохих моментов с выходом 2 в 1, а позже — с ударом Слепышева, однако больше никаких опасностей не случилось.

45’ Очень живо начался третий период. Пятиминутный отрезок обе команды провели на встречных курсах, Дания атаковала на пределе своих возможностей и нанесла несколько добротных бросков, с которым справился Федотов.

50’ Практически без остановок шла встреча, а датчане еще мощнее включились в игру и начали чаще бить по воротам Федотова. Иван справлялся, однако моменты команды Элерса выглядели все опаснее.

Вообще, датчане подняли голову и играют сейчас очень активно. Федотов в целом стал вступать в игру куда чаще. #Beijing2022 — Хоккей России (@russiahockey) February 16, 2022

56’ 3:1 Вячеслав Войнов. Получила российская команда большинство, которое чуть не закончилось катастрофой из-за контратаки Дании 2 в 1. Вернувшись в зону соперников, парни Жамнова начали набрасывать в створ. Позже шайбу в центре подобрал Войнов и точно зарядил в верхний угол.

Шипачев и Грицюк приняли участие в шайбе Войнова. — Хоккей России (@russiahockey) February 16, 2022

59’ После тайм-аута Дания с шестью полевыми набросилась на ворота Федотова, которые в итоге спас не голкипер, а защитник Дамир Шарипзянов. Россия отзащищалась и не разрешила соперникам хотя бы сократить разрыв в счете.

Итог встречи

Первый период сборная России затащила вчистую, единственное, счет после стартовой двадцатиминутки оказался скромнее, чем должен быть. В дебюте встречи Дания навязывала оборонительный хоккей , который команда Жамнова разбила уже на 13-й минуте стараниями Гусева и Шипачева. Заброшенная шайба завела ребят Жамнова, парни погнали за вторым голом, однако развить преимущество до перерыва не удалось. Статистика по броскам в створ в первом периоде — 18:1.

В начале второго периода Россию шандарахнул по голове гол датчан, который прилетел в момент, когда бригада Жамнова играла в меньшинстве. Как ни странно, но после шайбы Нильсена российские хоккеисты долго не понимали, как им вернуться в игру . На площадке стало больше борьбы и обоюдных потерь, а второй гол нашей сборной родился неожиданно. Небольшими силами атаковали россияне и голевой момент получился в ходе простенькой по розыгрышу атаки, закончившейся шикарнейшим броском Нестерова.

Настоящая веселуха пошла в третьем периоде, когда Дания вынуждена была думать о камбэке. Команда Элерса предложила России игру на ответных курсах, которую стороны выдавали минут десять, после чего датчане все чаще создавали опасные моменты у ворот Федотова.