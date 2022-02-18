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    Сумеет ли российская команда пробиться в финал?

    Россия — Швеция. Прогноз, ставка (к. 2.44) на хоккей, мужской турнир Олимпиады, 18 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Россия — Швеция
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    Россия
    В полуфинальном матче Олимпиады в Пекине сборная России сыграет со Швецией. Игра пройдет на «Национальном стадионе» 18 февраля. Начало встречи — в 16:10 мск. Россия — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Россия

    В трех встречах из четырех на этой Олимпиаде Россия победила. Групповой этап она закончила в качестве единоличного лидера, набрав 7 баллов и опередив конкурентов на 1+ очко.

    Первый матч Россия провела против Швейцарии, которую смогла обыграть лишь благодаря шайбе Слепышева (1:0). Скромненько наша команда обошлась и с Данией во второй встрече (2:0).

    Третий поединок получился самым интересным. Несмотря на то что команда Алексея Жамнова решила все турнирные дела, она не постеснялась зарубиться с Чехией в результативный хоккей (5:6 ОТ).

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    В первой плей-офф игре Россия снова сошлась с Данией. На этот раз парни Жамнова выглядели убедительнее и превзошли соперников и по основным статистическим показателям, и по счету — 3:1.

    Швеция

    Шведская сборная скатала четыре матча на Олимпиаде в Пекине и допустила всего одну осечку. На групповой стадии она была 2-ой с 7 баллами, а в четвертьфинал вышла благодаря рейтингу лучших вторых команд.

    На старте турнира Швеция зарубилась с Латвией. Оформив преимущество в три шайбы, скандинавские парни бросили играть и чуть за это не поплатились. К счастью для них, латвийцы ответили лишь двумя голами (3:2).

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    • Следующий матч подопечные Юхана Гарпенлева провели спокойнее. Они в одну калитку вынесли Словакию (4:1). В последней встрече группы «три короны» оказались слабее Финляндии (3:4 ОТ).

    Четвертьфинал свел Швецию с Канадой. Важнейшую шайбу в этом матче забросил Уолмарк на 11-й минуте третьего периода, а добил «кленовых» Ландер попаданием в пустые. В итоге шведы взяли верх — 2:0.

    Коэффициенты

    Букмекеры видят победу российской сборной за 2.17, на Швецию они дают коэффициент 2.96, а на ничью — 4.42.

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    Прогноз

    Швеция на этой Олимпиаде провела крутые матчи, в которых пыталась проявить себя с лучшей стороны именно в атаке. Команда Жамнова начинала турнир аккуратно и вошла во вкус лишь недавно.

    Скорее всего, для россиян это будет один из сложнейших соперников, но пара последних встреч в Пекине показала, что наши хоккеисты все же умеют забивать и терпеть. Да и Федоров готов спасти, когда того требует ситуация.

    Ставка

    Верим в команду Алексея Жамнова и в ее успех в замесе со скандинавами. Наши прогноз и ставка — Россия победит с форой -1 за 2.44.

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    Россия — Швеция: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 18.02.2022. Прогнозы на хоккей. Сумеет ли российская команда пробиться в финал?
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