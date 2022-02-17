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    4 медали за день. Сборная России 16 февраля на Олимпиаде-2022

    Результаты соревнований на Олимпийских играх-2022 в Пекине 16 февраля. Все, чем запомнился двенадцатый день Олимпиады

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    Ульяна Нигматуллина
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    Ульяна Нигматуллина
    16 февраля сборная России выиграла 4 награды на Олимпиаде-2022. Одно серебро и три бронзы. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2022.

    Биатлон — серебро

    Поле драматичной мужской биатлонной эстафеты состоялась женская. И она снова стала по-настоящему увлекательной.

    Ирина Казакевич на первом этапе и Кристина Резцова на втором обеспечили Светлане Мироновой приличную фору в 20 секунд. Лыжи ехали, оставалось только хорошо стрелять.

    Кристина Резцова
    globallookpress.com

    Первая стрельба лежа прошла отлично, а вот стоя — 4 промаха, то есть один штрафной круг. Преимущество растаяло и ушло в минус — третье место.

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    • Но Ульяна Нигматуллина классно стреляла и еще лучше бежала. Итоговое второе место. Впереди только безупречные в этот раз шведки.

    В последний раз медаль в эстафете у сборной России была в 2010 году.

    Лыжи — две бронзы

    Лыжники, снова начавшие раньше расписание из-за мороза, соревновались в командных спринтах.

    Наталья Непряева
    globallookpress.com

    В женской части Наталья Непряева сражалась за золото на финишной прямой, но не выдержала темпа соперниц. Бронза. Золото у Германии, серебро у Швеции.

    В мужской части за медали сражались Александры Большунов и Терентьев. Свои отрезки Большунов выигрывал, Терентьев чуть недотягивал.

    Александр Большунов
    globallookpress.com

    Но на финише не справился и Большунов, пропустивший вперед финна Клебо. Золото здесь у сборной Норвегии.

    У Большунова бронза — восьмая олимпийская медаль. Из восьми стартов.

    Фристайл — бронза

    Илья Буров выиграл бронзу во фристайле, акробатика. Россиянин в финале улучшил свои позиции, и финишировал третьим (114,93), как и 4 года назад в Пхенчхане.

    Илья Буров
    globallookpress.com

    Золото здесь у китайца Ци Гуанпу (129,00), на второе место поднялся украинец Александр Абраменко (116,50).

    Хоккей — полуфинал

    Мужская сборная России по хоккею провела лучший матч на Олимпиаде-2022, обыграв Данию 3:1 в четвертьфинале.

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    • Впрочем, соперники были не в равных условиях: россиянине готовились к матчу 3 дня, а Дания всего сутки назад в 1/8 билась с Латвией.

    Два периода прошли с преимуществом команды Жамнова, а вот в третьем, пытающиеся отыграться датчане, доставили обороне много проблем.

    Россия — Дания 3:1
    globallookpress.com

    В полуфинале играть со шведами, матч 19 февраля в 16:10.

    Олимпиаду покинули и США (проиграли Словакии по буллитам), и Канада (проиграла Швеции 0:2).

    Керлинг — без медалей

    Мужская сборная по керлингу проиграла в решающем матче Великобритании 6:8 и потеряла шанс на выход в полуфинал.

    Дмитрий Миронов
    globallookpress.com

    В него вышли: Великобритания, Швеция, Канада и США.

    Женская сборная протерпела 7 поражений в 8 матчах. Команда занимает последнее место в группе, шансов на плей-офф нет давно.

    Шорт-трек — 0,009 секунды до бронзы

    В мужской эстафете шорт-трека на дистанции 5000 метров сборная России только по фотофинишу проиграла бронзовые награды Италии.

    Разрыв — 0,009 секунды. Четвертое место. Золото осталось Канаде, Южная Корея вторая.

    Медальный зачет

    Несмотря на 4 завоёванные медали, сборная России осталась на 9 месте в медальном зачете.

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    У России 24 награды — по общей сумме это второе место (больше только у лидирующей и по золотым Норвегии — 28).

    Норвегия выиграла уже 13 золотых наград, Германия — 10.

    Олимпиада-2022 онлайн

    За ходом всех событий на Олимпиаде-2022 в Пекине следите в онлайне на LiveSport.Ru. Там же — полное расписание и результаты, медальный зачет, выступления сборной России, где смотреть ту или иную трансляцию.

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