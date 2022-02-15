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    Самая обидная медаль. Сборная России 15 февраля на Олимпиаде-2022

    Результаты соревнований на Олимпийских играх-2022 в Пекине 15 февраля. Все, чем запомнился одиннадцатый день Олимпиады

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    Безутешный Эдуард Латыпов (в центре)
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    Безутешный Эдуард Латыпов (в центре)
    15 февраля запомнится на Олимпиаде-2022 как самый черный день в истории российского биатлона. А еще — серебром в коньках и короткой программой у фигуристок с первым местом Валиевой. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2022.

    Биатлон — бронза

    Мужская эстафета в биатлоне войдет в историю и, увы, не со знаком плюс.

    За сборную России бежал уже привычный в Пекине состав: Саид Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

    Саид Халили
    globallookpress.com

    Больше всего вызывал сомнения выбор первого участника, но Хилили уверенно прошел свой отрезок дистанции, отстрелявшись без промахов и передавший эстафету Логинову первым.

    В секунде были белорусы, в 8 секундах — французы, а вот дальше настоящий провал: четвертыми к отметке пришли норвежцы с зазором в 40 секунд.

    Александр Логинов
    globallookpress.com

    Логинов идеально отстрелял лежа, но ему потребовалось два дополнительных патрона при стрельбе стоя.

    Тем не менее, при второй передаче эстафеты Максиму Цветкову Логинов был первым, привозя французам 36 секунд. Третьими шли белорусы, но разрыв был более минуты. С норвежцами — минуту и сорок секунд.

    Цветков отлично отстрелял, но вот на дистанции был медленнее преследователей. При передаче эстафеты Эдуарду Латыпову преимущество над французами было более 40 секунд, над норвежцами — 43, немцами — 44.

    Эдуард Латыпов
    globallookpress.com

    Первая стрельба лежа далась Латыпову легко: без промахов и быстро. После стрельбища ему удалось увеличить преимущество: норвежцы были в 50 секундах, немцы — в 53, а французы болеем чем в минуте.

    Все решалось в последней стрельбе строя и... пять подряд промахов! Латыпов потратил три дополнительных патрона и вынужден был отмотать два штрафных круга.

    К финишу он пришёл третьим. Золото выиграла Норвегия, Франция вторая. Отставание России составило 43 секунды. Безусловно, самая обидная бронза в истории российского биатлона.

    Коньки — серебро

    В коньках накануне сборная России вышла в два полуфинала гонок преследования — у мужчин и женщин.

    Женщины в своем полуфинале проиграли японкам, а в забеге за бронзу — сборной Нидерландов.

    Женская сборная России по конькам
    globallookpress.com

    У мужчин сценарий был более позитивным: в полуфинале удалось обойти американцев, а вот в финале снова неудача — проигрыш по всем статьям норвежцам (3:38.08 против 3:40.46).

    Фигурное катание — 1, 2 и 4

    Стартовал многострадальный женский турнир у фигуристок. Основное внимание было приковано к прокату Камилы Валиевой.

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    • Валиева откатала с одним падением, что не помешало ей стать первой — 82,16.

    Камила Валиева
    globallookpress.com

    Второй стала Анна Щербакова — она откатала без грубых ошибок, поставила свой рекорд сезона, но уступила Валиевой почти 2 балла — 80,20.

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    Анна Щербакова
    globallookpress.com

    Произвольная программа намечена на 17 февраля,13:00.

    Фристайл — четвертое место

    В слоупстайле (дисциплина фристайла) Анастасия Таталина пробилась накануне в полуфинал с третьего места, а в финале оказалась четвертой.

    Анастасия Таталина
    globallookpress.com

    Россиянка заявила, что не согласна с решением судей.

    Бобслей — восьмое место

    В бобслейных двойках Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев после 1 и 2 попыток забрались необычно высоко — были третьими.

    Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев
    globallookpress.com

    Робкие надежды на медали растаяли в двух решающих заездах. Восьмое место. А весь пьедестал заняли пары из Германии.

    Медальный зачет

    В медальном зачете сборная России опустилась на девятую строку. В активе команды ровно 20 наград: 4 золотых, 7 серебряных, 9 бронзовых.

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    Абсолютным лидером стала Норвегия — 26 (12-7-7). На втором месте Германия — 18 (9-6-3). Замыкают тройку США — 17 (7-6-4).

    Олимпиада-2022 онлайн

    За ходом всех событий на Олимпиаде-2022 в Пекине следите в онлайне на LiveSport.Ru. Там же — полное расписание и результаты, медальный зачет, выступления сборной России, где смотреть ту или иную трансляцию.

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