Самая обидная медаль. Сборная России 15 февраля на Олимпиаде-2022

Биатлон — бронза
Мужская эстафета в биатлоне войдет в историю и, увы, не со знаком плюс.
За сборную России бежал уже привычный в Пекине состав: Саид Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.
Больше всего вызывал сомнения выбор первого участника, но Хилили уверенно прошел свой отрезок дистанции, отстрелявшись без промахов и передавший эстафету Логинову первым.
В секунде были белорусы, в 8 секундах — французы, а вот дальше настоящий провал: четвертыми к отметке пришли норвежцы с зазором в 40 секунд.
Логинов идеально отстрелял лежа, но ему потребовалось два дополнительных патрона при стрельбе стоя.
Тем не менее, при второй передаче эстафеты Максиму Цветкову Логинов был первым,
Цветков отлично отстрелял, но вот на дистанции был медленнее преследователей. При передаче эстафеты Эдуарду Латыпову преимущество над французами было
Первая стрельба лежа далась Латыпову легко: без промахов и быстро. После стрельбища ему удалось увеличить преимущество:
Все решалось в последней стрельбе строя и...
К финишу он пришёл третьим. Золото выиграла Норвегия, Франция вторая. Отставание России составило 43 секунды. Безусловно, самая обидная бронза в истории российского биатлона.
Коньки — серебро
В коньках накануне сборная России вышла в два полуфинала гонок преследования — у мужчин и женщин.
Женщины в своем полуфинале проиграли японкам, а в забеге за бронзу — сборной Нидерландов.
У мужчин сценарий был более позитивным: в полуфинале удалось обойти американцев, а вот в финале снова неудача — проигрыш по всем статьям норвежцам (3:38.08 против 3:40.46).
Фигурное катание — 1, 2 и 4
Стартовал многострадальный женский турнир у фигуристок. Основное внимание было приковано к прокату Камилы Валиевой.
Валиева откатала с одним падением, что не помешало ей стать первой — 82,16.
Второй стала Анна Щербакова — она откатала без грубых ошибок, поставила свой рекорд сезона, но уступила Валиевой почти 2 балла — 80,20.
Третья россиянка Александра Трусова свалилась с тройного акселя и пропустила аж на 5 баллов японку Каори Сакамото.
Произвольная программа намечена на 17 февраля,13:00.
Фристайл — четвертое место
В слоупстайле (дисциплина фристайла) Анастасия Таталина пробилась накануне в полуфинал с третьего места, а в финале оказалась четвертой.
Россиянка заявила, что не согласна с решением судей.
Бобслей — восьмое место
В бобслейных двойках Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев после 1 и 2 попыток забрались необычно высоко — были третьими.
Робкие надежды на медали растаяли в двух решающих заездах. Восьмое место. А весь пьедестал заняли пары из Германии.
Медальный зачет
В медальном зачете сборная России опустилась на девятую строку. В активе команды ровно 20 наград: 4 золотых, 7 серебряных, 9 бронзовых.
Абсолютным лидером стала Норвегия — 26 (12-7-7). На втором месте Германия — 18 (9-6-3). Замыкают тройку США — 17 (7-6-4).
Олимпиада-2022 онлайн
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