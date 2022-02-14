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    Валиева выступит на Олимпиаде, но еще ничего не закончилось

    Камила Валиева сможет выступить в индивидуальном зачете Олимпиады, но разбирательство по ее вопросу далеко от завершения. И вот почему

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    • CAS допустил Валиеву до Олимпиады в Пекине
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    Камила Валиева
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    Камила Валиева
    Российская фигуристка Камила Валиева официально допущена до индивидуального первенства на Олимпиаде-2022. Такое решение вынес спортивный арбитражный суд (CAS) на экстренном выездном заседании в Пекине. Но всем понятно: решение временное, и детальное разбирательство еще впереди.
    Экстренное заседание CAS длилось 7 часов. Сама Камила Валиева выступила на нем по видеосвязи. Что обсуждалось так долго — мы не знаем. Известно лишь решение: оно кажется компромиссным, и никто до конца довольным им не остался.

    Что решили

    • 25 декабря на чемпионате России Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин

    • Известно об этом стало только 8 февраля, РУСАДА отстранило фигуристку

    • 9 февраля решение было отменено в силу возраста Валиевой: ей 15, она считается «защищённым лицом»

    • МОК, WADA и ISU (международный союз конькобежцев) подали апелляции, требуя отстранить Валиеву

    • 14 февраля CAS решил оставить Валиеву на Олимпиаде, но с оговорками

    Что это за оговорки. Их много, они довольно существенные, но, главное, они даже близко не ставят в деле точку.

    Камила Валиева на тренировке 14 февраля
    globallookpress.com

    Во-первых, CAS признает, что есть юридический пробел: с одной стороны, Валиева выступает со взрослыми, с другой — подчиняется регламенту для детей — «защищённых лиц». Санкции за допинговые и иные нарушения там мягкие или отсутствуют вовсе.

  • В ожидании приговора. Валиева выступила перед CAS и ждет вердикта
  • Фигуристка Валиева ждет вердикта комиссии CAS по допинговому делу. Ей грозит дисквалификация, а сборной России — потеря золота в командном турнире
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    • Как одно совместить с другим — разобраться в режиме, когда до старта турнира у женщин один день — никто не знает, и вряд ли это возможно.

    Во-вторых, не дан ответ на важнейший вопрос: как и сколько запрещенного препарата оказалось в организме Валиевой.

    Баннер в поддержку Валиевой на гостинице «Салют» в Москве
    globallookpress.com

    В-третьих, CAS признал, что в данном случае речь идет о важнейшем старте в карьере, и дисквалификация сейчас может нанести больший вред. Пожалуй, это самый справедливый аргумент: Валиева должна выступить сейчас. Через полгода-год, когда будет окончательное решение, выступить на Олимпиаде уже не получилось бы.

  • Камила Валиева в короткой программе командного турнира Пекина-2022
  • 22 фото
  • 06/02/2022

    • К тому же, сжатые сроки не позволяют стороне защиты собрать необходимые доказательства в свою пользу, а федерация фигурного катания России — заменить Валиеву на другую спортсменку.

    МОК, подчиняясь решению, свою позицию обозначил весьма однозначно:

    • Если Валиева попадет в топ-24 спортсменок по итогам короткой программы, то в произвольную будут допущены на одну больше — 25

    • Если Валиева выиграет любую медаль, то церемонии награждения не будет

    Все это говорит о том, что мировые спортивные чиновники не согласны с решением CAS, и новая порция судов и слушаний ждет нас уже после Олимпиады. Кроме того, подвисает опрос с участием Валиевой на чемпионате мира-2022, который намечен на март.

    Что с командным турниром фигуристов?

    CAS отмечает, что вопрос с золотом сборной России в командном турнире сейчас даже не обсуждался. Это соревнование уже завершено, потому спешки по нему нет — решали именно оперативный вопрос о предстоящему турнире.

    Камила Валиева на тренировке 14 февраля
    globallookpress.com

    Награждения за команды окончательно отменено. Будут ли в будущем пересмотрены результаты сейчас едва ли можно сказать точно. Все, опять же, зависит от серьезности нарушения Валиевой и ее личной вины в этом, особенно как «защищенного лица».

    Вместо эпилога

    Очевидно, CAS принял максимально мягкое и взвешенное решение. Даже несмотря на то, что большая часть мирового спортивного сообщества обрушилась на него с критикой.

    Камила Валиева на тренировке 14 февраля
    globallookpress.com

    Очевидно, нужно исправлять ситуацию, когда юридически ребенок выступает со взрослыми, и в случае победы его оценивают как взрослого, а в случае проблем — как ребенка. Это объективно несправедливое преимущество, которое получила Валиева в данной ситуации. Не она это придумала, но и не менее очевидно, что именно это ее в итоге и спасло. Пока.

    И уж совсем решенным теперь кажется вопрос на летней конференции ISU о поднятии возрастного порога взрослых соревнований с 15 до 17 лет.

    Короткая программа у женщин намечена на 13:00 мск 15 февраля. Трансляция на LiveSport.Ru.

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