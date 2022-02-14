Валиева выступит на Олимпиаде, но еще ничего не закончилось

Российская фигуристка Камила Валиева официально допущена до индивидуального первенства на Олимпиаде-2022. Такое решение вынес спортивный арбитражный суд (CAS) на экстренном выездном заседании в Пекине. Но всем понятно: решение временное, и детальное разбирательство еще впереди.

Экстренное заседаниедлилось 7 часов. Самавыступила на нем по видеосвязи. Что обсуждалось так долго — мы не знаем. Известно лишь решение: оно кажется компромиссным, и никто до конца довольным им не остался.

Что решили

25 декабря на чемпионате России Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин

Известно об этом стало только 8 февраля, РУСАДА отстранило фигуристку

отстранило фигуристку 9 февраля решение было отменено в силу возраста Валиевой: ей 15, она считается «защищённым лицом»

МОК , WADA и ISU (международный союз конькобежцев) подали апелляции, требуя отстранить Валиеву

, и (международный союз конькобежцев) подали апелляции, требуя отстранить Валиеву 14 февраля CAS решил оставить Валиеву на Олимпиаде, но с оговорками

Что это за оговорки. Их много, они довольно существенные, но, главное, они даже близко не ставят в деле точку .

Камила Валиева на тренировке 14 февраля globallookpress.com

Во-первых, CAS признает, что есть юридический пробел : с одной стороны, Валиева выступает со взрослыми, с другой — подчиняется регламенту для детей — «защищённых лиц». Санкции за допинговые и иные нарушения там мягкие или отсутствуют вовсе.

Как одно совместить с другим — разобраться в режиме, когда до старта турнира у женщин один день — никто не знает, и вряд ли это возможно.

Во-вторых, не дан ответ на важнейший вопрос: как и сколько запрещенного препарата оказалось в организме Валиевой.

Баннер в поддержку Валиевой на гостинице «Салют» в Москве globallookpress.com

В-третьих, CAS признал, что в данном случае речь идет о важнейшем старте в карьере, и дисквалификация сейчас может нанести больший вред. Пожалуй, это самый справедливый аргумент: Валиева должна выступить сейчас. Через полгода-год, когда будет окончательное решение, выступить на Олимпиаде уже не получилось бы.

К тому же, сжатые сроки не позволяют стороне защиты собрать необходимые доказательства в свою пользу, а федерация фигурного катания России — заменить Валиеву на другую спортсменку.

МОК, подчиняясь решению, свою позицию обозначил весьма однозначно:

Если Валиева попадет в топ-24 спортсменок по итогам короткой программы, то в произвольную будут допущены на одну больше — 25

Если Валиева выиграет любую медаль, то церемонии награждения не будет

Все это говорит о том, что мировые спортивные чиновники не согласны с решением CAS, и новая порция судов и слушаний ждет нас уже после Олимпиады. Кроме того, подвисает опрос с участием Валиевой на чемпионате мира-2022, который намечен на март.

Что с командным турниром фигуристов?

CAS отмечает, что вопрос с золотом сборной России в командном турнире сейчас даже не обсуждался. Это соревнование уже завершено, потому спешки по нему нет — решали именно оперативный вопрос о предстоящему турнире.

Камила Валиева на тренировке 14 февраля globallookpress.com

Награждения за команды окончательно отменено. Будут ли в будущем пересмотрены результаты сейчас едва ли можно сказать точно. Все, опять же, зависит от серьезности нарушения Валиевой и ее личной вины в этом, особенно как «защищенного лица».

Вместо эпилога

Очевидно, CAS принял максимально мягкое и взвешенное решение. Даже несмотря на то, что большая часть мирового спортивного сообщества обрушилась на него с критикой.

Камила Валиева на тренировке 14 февраля globallookpress.com

Очевидно, нужно исправлять ситуацию, когда юридически ребенок выступает со взрослыми, и в случае победы его оценивают как взрослого, а в случае проблем — как ребенка. Это объективно несправедливое преимущество, которое получила Валиева в данной ситуации. Не она это придумала, но и не менее очевидно, что именно это ее в итоге и спасло. Пока.

И уж совсем решенным теперь кажется вопрос на летней конференции ISU о поднятии возрастного порога взрослых соревнований с 15 до 17 лет.

Короткая программа у женщин намечена на 13:00 мск 15 февраля. Трансляция на LiveSport.Ru.