Валиева выступит на Олимпиаде, но еще ничего не закончилось

Что решили
- 25 декабря на чемпионате России Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин
- Известно об этом стало только 8 февраля, РУСАДА отстранило фигуристку
- 9 февраля решение было отменено в силу возраста Валиевой: ей 15, она считается «защищённым лицом»
- МОК, WADA и ISU (международный союз конькобежцев) подали апелляции, требуя отстранить Валиеву
- 14 февраля CAS решил оставить Валиеву на Олимпиаде, но с оговорками
Что это за оговорки. Их много, они довольно существенные, но, главное,
Во-первых,
Как одно совместить с другим — разобраться в режиме, когда до старта турнира у женщин один день — никто не знает, и вряд ли это возможно.
Во-вторых, не дан ответ на важнейший вопрос: как и сколько запрещенного препарата оказалось в организме Валиевой.
В-третьих, CAS признал, что в данном случае речь идет о важнейшем старте в карьере, и дисквалификация сейчас может нанести больший вред. Пожалуй, это самый справедливый аргумент: Валиева должна выступить сейчас. Через полгода-год, когда будет окончательное решение, выступить на Олимпиаде уже не получилось бы.
К тому же, сжатые сроки не позволяют стороне защиты собрать необходимые доказательства в свою пользу, а федерация фигурного катания России — заменить Валиеву на другую спортсменку.
МОК, подчиняясь решению, свою позицию обозначил весьма однозначно:
- Если Валиева попадет в топ-24 спортсменок по итогам короткой программы, то в произвольную будут допущены на одну больше — 25
- Если Валиева выиграет любую медаль, то
церемонии награждения не будет
Все это говорит о том, что мировые спортивные чиновники не согласны с решением CAS, и новая порция судов и слушаний ждет нас уже после Олимпиады. Кроме того, подвисает опрос с участием Валиевой на чемпионате мира-2022, который намечен на март.
Что с командным турниром фигуристов?
CAS отмечает, что вопрос с золотом сборной России в командном турнире сейчас даже не обсуждался. Это соревнование уже завершено, потому спешки по нему нет — решали именно оперативный вопрос о предстоящему турнире.
Награждения за команды окончательно отменено. Будут ли в будущем пересмотрены результаты сейчас едва ли можно сказать точно. Все, опять же, зависит от серьезности нарушения Валиевой и ее личной вины в этом, особенно как «защищенного лица».
Вместо эпилога
Очевидно, CAS принял максимально мягкое и взвешенное решение. Даже несмотря на то, что большая часть мирового спортивного сообщества обрушилась на него с критикой.
Очевидно, нужно исправлять ситуацию, когда юридически ребенок выступает со взрослыми, и в случае победы его оценивают как взрослого, а в случае проблем — как ребенка. Это объективно несправедливое преимущество, которое получила Валиева в данной ситуации. Не она это придумала, но и не менее очевидно, что именно это ее в итоге и спасло. Пока.
И уж совсем решенным теперь кажется вопрос на летней конференции ISU о поднятии возрастного порога взрослых соревнований с 15 до 17 лет.
Короткая программа у женщин намечена на 13:00 мск 15 февраля. Трансляция на LiveSport.Ru.