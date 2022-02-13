В ожидании приговора. Валиева выступила перед CAS и ждет вердикта

Лидер сборной России по фигурному катанию Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу накануне Олимпиады и теперь ей грозит дисквалификация. Под вопросом оказалась и уже выигранная медаль в командном турнире. В воскресенье, 13 февраля, ее дело рассмотрела выездная панель Спортивного арбитражного суда.

Что случилось?

В пятницу, 11 февраля, Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России, Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу .

Лаборатория в Стокгольме, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA), 8 февраля сообщила, что образец показал неблагоприятный аналитический результат на триметазидин .

Это лекарство, которое повышает толерантность к физической нагрузке у пациентов с ишемической болезнью сердца. Непосредственно допингом триметазидин не является, но входит в реестр запрещенных с 2014 года .

У российской стороны вызвало вопросы то, что проба обрабатывалась так долго, но шведы ссылаются на очередную волну COVID-19, рост заболеваемости среди персонала лаборатории и правила карантина.

Не должно удивлять и то, что январские допинг-пробы Валиевой с чемпионата Европы в Таллине были проверены раньше декабрьских, хотя анализ проводила одна лаборатория — турнир значимее, а логистика внутри ЕС проще.

Камила Валиева globallookpress.com

Российское антидопинговое агентство РУСАДА, получив данные из лаборатории 8 февраля, автоматически отстранило Валиеву от всех соревнований, но та опротестовала это, и уже 9 февраля РУСАДА отменило отстранение, поскольку «была большая вероятность, того что неблагоприятный результат анализа был вызван употреблением загрязненного продукта» .

Вот только WADA, Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный олимпийский комитет (МОК) обжаловали отмену отстранения в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Выездная панель CAS дежурит на каждой Олимпиаде как раз для того, чтобы быстро (от 24 до 48 часов) принимать решения по спорным ситуациям.

Заседание продлилось семь часов

Слушания выездной комиссии CAS проходили 13 февраля . Заседание, которое из-за коронавирусных ограничений проходило в онлайн-формате, началось в 15:30 по московскому времени и продлилось целых семь часов.

Состав арбитров — это председатель Фабио Иудика (Италия), а также судьи Джеффри Бенц (США) и Весна Бергант Ракочевич (Словения).

Бенц — бывший фигурист, который позже работал в Федерации фигурного катания США и Национальном олимпийском комитете (НОК).

В CAS он трудится уже больше 20 лет и рассматривал резонансные дела российской теннисистки Марии Шараповой (ее дисквалифицировали за мельдоний), норвежской лыжницы Терезы Йохауг (дисквалификация за стероиды), китайского пловца Сунь Яна (дисквалификация за отказ сдавать пробу) и американского спринтера Кристиана Коулмена (сократили срок дисквалификации за допинг).

Анна Анцелиович Экс-исполняющая обязанности генерального директора РУСАДА Из всех троих Джеффри Бенц самый опытный в антидопинговых делах. Считается, что он не то чтобы благоволит спортсменам, а просто бывали случаи в его практике, когда он вставал на сторону атлета. Бенц исходит из конкретных обстоятельств дел. Он опытный, и у него много хороших дел.Не думаю, что он будет необъективным. Вопрос объективности и беспристрастности очень важен для англосаксонских юристов. У них есть свои кодексы. Как только есть подозрение о том, что ты нарушаешь кодекс беспристрастности и объективности, то тебя незамедлительно исключают. Бенцу намного выгоднее быть таким, чем политически мотивированным.

Ракочевич профессионально занималась горными лыжами, но рано начала юридическую карьеру. Сейчас она вице-президент Высшего суда в Любляне и известна своей принципиальностью. В CAS она рассматривала широкий спектр дел — в баскетболе, футболе, гольфе

Иудика активно преподает спортивное право в Италии. У него большой международный опыт внутри CAS, но самые громкие дела прежде касались футбола, ведь именно УЕФА рекомендовала его арбитражному суду.

Камила Валиева globallookpress.com

Интересы Валиевой представляли адвокаты швейцарской юридической компании Schellenberg Wittmer Ltd .

Ранее эта компания представляла интересы РУСАДА в деле против WADA, а также в апелляции на решение МОК о пожизненном отстранении ряда российских спортсменов от участия в Олимпиадах.

Скорее всего в качестве линии защиты было выбрано продолжать поддерживать версию о загрязненных триметазидином добавках или лекарствах.

Средство от мигрени?

Спортивный юрист Михаил Прокопец в подкасте «SILA Права» рассказал, при каких условиях российская фигуристка Камила Валиева может избежать дисквалификации за допинг.

«Валиевой достаточно доказать, что она принимала триметазидин не для улучшения спортивных результатов. Очень важно, что теории в духе "Ой, а я не знаю, как он ко мне попал" ведут к дисквалификации в 4 года.

Для любого снижения по регламенту WADA нужно рассказать, как препарат попал к тебе в организм. Помните дело Крушельницкого? Там не смогли объяснить и получили максимальное наказание. И здесь то же самое.

Сейчас Валиевой и ее юристам нужно покопаться во всем, что она принимала, получала, и это теоретически могло оказаться в организме. И сказать WADA: "Это попало ко мне вот так. Но, как видите, это случилось не потому, что я принимала его для улучшения спортивных результатов".

Во втором снижении (от двух до нуля лет) играет критерий возраста. Так как Валиева младше 16 лет и, если она докажет незначительность своей вины (допустим, предприняла все, чтобы убедиться, что это не допинг: погуглила, позвонила в WADA, тренеру, врачу), суд ее оправдает», — сказал Прокопец.

«Сила Права» о деле Валиевой

И такая работа юристами Валиевой, судя по всему была проведена. В день заседания CAS по делу фигуристки в российском пропагандистском издании RT появились новости о том, что разрешенный в спорте препарат от мигрени ломеризин может приводить к образованию в организме метаболитов триметазидина .

Издание, ссылаясь на «документы WADA», утверждает, что если допинг-проба спортсмена дала положительный результат на триметазидин, обнаружившая его лаборатория должна убедиться, что в организме также есть следы присутствия ломеризина .

Если лаборатория в Стокгольме не сделало это, адвокаты постараются доказать, что результаты проверки пробы не являются легитимными, поскольку именно лекарство от мигрени Валиева, якобы, и принимала на чемпионата России.

И даже если CAS не согласится с этим вариантом, это все равно пригодится для «внутреннего употребления» в отечественных СМИ, чтобы поддерживать версию о «несправедливой дисквалификации» и «заговоре против России».

Когда все закончится?

Объявление результатов заседания выездной панели CAS по делу Камилы Валиевой состоится 14 февраля после часа дня по пекинскому времени (после 8 утра по московскому времени).

«Мы надеемся объявить окончательное решение завтра в районе часа-двух-трех дня», — сообщил генеральный секретарь CAS Матье Риб.

Женский турнир по фигурному катанию стартует 15 февраля короткой программой, произвольную программу одиночницы откатают 17 февраля.