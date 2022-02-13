В ожидании приговора. Валиева выступила перед CAS и ждет вердикта

Что случилось?
В пятницу, 11 февраля, Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что
Лаборатория в Стокгольме, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA), 8 февраля сообщила, что
Это лекарство, которое повышает толерантность к физической нагрузке у пациентов с ишемической болезнью сердца. Непосредственно
У российской стороны вызвало вопросы то, что проба обрабатывалась так долго, но шведы ссылаются на очередную волну COVID-19, рост заболеваемости среди персонала лаборатории и правила карантина.
Не должно удивлять и то, что январские допинг-пробы Валиевой с чемпионата Европы в Таллине были проверены раньше декабрьских, хотя анализ проводила одна лаборатория — турнир значимее, а логистика внутри ЕС проще.
Российское антидопинговое агентство РУСАДА, получив данные из лаборатории 8 февраля, автоматически отстранило Валиеву от всех соревнований, но та опротестовала это, и уже 9 февраля
Вот только
Выездная панель CAS дежурит на каждой Олимпиаде как раз для того, чтобы быстро (от 24 до 48 часов) принимать решения по спорным ситуациям.
Заседание продлилось семь часов
Состав арбитров — это председатель Фабио Иудика (Италия), а также судьи Джеффри Бенц (США) и Весна Бергант Ракочевич (Словения).
Бенц — бывший фигурист, который позже работал в Федерации фигурного катания США и Национальном олимпийском комитете (НОК).
В CAS он трудится уже больше 20 лет и рассматривал резонансные дела российской теннисистки Марии Шараповой (ее дисквалифицировали за мельдоний), норвежской лыжницы Терезы Йохауг (дисквалификация за стероиды), китайского пловца Сунь Яна (дисквалификация за отказ сдавать пробу) и американского спринтера Кристиана Коулмена (сократили срок дисквалификации за допинг).
Ракочевич профессионально занималась горными лыжами, но рано начала юридическую карьеру. Сейчас она вице-президент Высшего суда в Любляне и известна своей принципиальностью. В CAS она рассматривала широкий спектр дел — в баскетболе, футболе, гольфе
Иудика активно преподает спортивное право в Италии. У него большой международный опыт внутри CAS, но самые громкие дела прежде касались футбола, ведь именно УЕФА рекомендовала его арбитражному суду.
Ранее эта компания представляла интересы РУСАДА в деле против WADA, а также в апелляции на решение МОК о пожизненном отстранении ряда российских спортсменов от участия в Олимпиадах.
Средство от мигрени?
Спортивный юрист Михаил Прокопец в подкасте «SILA Права» рассказал, при каких условиях российская фигуристка Камила Валиева может избежать дисквалификации за допинг.
«Валиевой достаточно доказать, что она принимала триметазидин не для улучшения спортивных результатов. Очень важно, что теории в духе "Ой, а я не знаю, как он ко мне попал" ведут к дисквалификации в 4 года.
Для любого снижения по регламенту WADA нужно рассказать, как препарат попал к тебе в организм. Помните дело Крушельницкого? Там не смогли объяснить и получили максимальное наказание. И здесь то же самое.
Сейчас Валиевой и ее юристам нужно покопаться во всем, что она принимала, получала, и это теоретически могло оказаться в организме. И сказать WADA: "Это попало ко мне вот так. Но, как видите, это случилось не потому, что я принимала его для улучшения спортивных результатов".
Во втором снижении (от двух до нуля лет) играет критерий возраста. Так как Валиева младше 16 лет и, если она докажет незначительность своей вины (допустим, предприняла все, чтобы убедиться, что это не допинг: погуглила, позвонила в WADA, тренеру, врачу), суд ее оправдает», — сказал Прокопец.
И такая работа юристами Валиевой, судя по всему была проведена. В день заседания CAS по делу фигуристки в российском пропагандистском издании RT появились новости о том, что
Издание, ссылаясь на «документы WADA», утверждает, что
Если лаборатория в Стокгольме не сделало это, адвокаты постараются доказать, что результаты проверки пробы не являются легитимными, поскольку именно лекарство от мигрени Валиева, якобы, и принимала на чемпионата России.
И даже если CAS не согласится с этим вариантом, это все равно пригодится для «внутреннего употребления» в отечественных СМИ, чтобы поддерживать версию о «несправедливой дисквалификации» и «заговоре против России».
Когда все закончится?
«Мы надеемся объявить окончательное решение завтра в районе часа-двух-трех дня», — сообщил генеральный секретарь CAS Матье Риб.
Женский турнир по фигурному катанию стартует 15 февраля короткой программой, произвольную программу одиночницы откатают 17 февраля.