Олимпийская сказка обернулась кошмаром. Валиевой придется защищаться в суде

11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) выступило с заявлением, подтвердившим то, что было известно уже два дня — у лидера сборной России по фигурному катанию Камилы Валиевой в допинг-пробе нашли запрещенный препарат. Под вопросом оказалась уже выигранная медаль в командном турнире и возможность для самой россиянки выступить в индивидуальном первенстве. Рассказываем, с чем была связана задержка и чего ожидать в дальнейшем.

В предыдущих сериях

Напомним последовательность событий. Во вторник, 8 февраля, сборная России оформляет победу в командном турнире по фигурному катанию, не без помощи двух отличных прокатов нашей лучшей одиночницы Камилы Валиевой.

Но церемония награждения, назначенная на 9 февраля оказывается отложена. Вскоре из неофициальных источников становится известно, что это связано с сомнительной допинг-пробой одного из российских фигуристов. Как оказалось — это именно Валиева.

Большинство российских фигуристов пропускают тренировку и избегают общения с прессой, как и тренер Валиевой Этери Тутберидзе, отрезавшая — «Сплетни не комментирую».

Официальные лица отмалчиваются, не в последнюю очередь потому, что Камиле всего 15 лет, а значит она относится к «защищенным лицам» в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом — стороны не обязаны публично раскрывать ее имя или рассказывать о любом деле, в котором она может быть замешана.

На брифинге утром 10 февраля представитель МОК Марк Адамс заявил, что слухи комментировать не может: «У нас возникла ситуация, которая требует дополнительных консультаций».

Камила Валиева globallookpress.com

Дата награждения сборной России в командных соревнования не объявлена, но наши фигуристы вернулись к тренировкам.

В том числе и Валиева, которая прячется от атакующих ее журналистов зарубежных таблоидов за капюшоном худи и отмалчивается.

Допинг был — теперь это официально

В пятницу, 11 февраля, мы наконец дождались официальной информации, подтвердившей худшие опасения.

Международное агентство тестирования (ITA) выпустило пресс-релиз в в котором сообщило, что 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России, Камила Валиева сдала положительную пробу на триметазидин .

Это лекарство, которое повышает толерантность к физической нагрузке у пациентов с ишемической болезнью сердца. Непосредственно допингом триметазидин не является, но входит в реестр запрещенных с 2014 года.

«Проба у спортсмена была взята под контролем Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию 2022 года в Санкт-Петербурге.

Лаборатория в Стокгольме, аккредитованная WADA, 8 февраля сообщила, что образец показал неблагоприятный аналитический результат (AAF) на неуказанное запрещенное вещество триметазидин (в соответствии с запрещенным списком Всемирного антидопингового кодекса классифицируется как S4. Гормональные и метаболические модуляторы).

После этого спортсмен был временно отстранен РУСАДА с немедленным вступлением решения в силу. Спортсмен обжаловал временное отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года, и в тот же день состоялось слушание.

Вечером 9 февраля 2022 года Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение отменить временное отстранение спортсменки, что позволило ей продолжить участие в Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Мотивированное решение, включая основания, по которым временное отстранение было отменено, вскоре будет распространено среди всех заинтересованных сторон», — говорится в релизе ITA.

Камила Валиева globallookpress.com

Возникает ряд вопросов, на которые мы постараемся дать ответы.

Почему информацию о положительной пробе открыли только сейчас? Специально ждали, чтобы лишить нас медали?

Пробу у Валиевой на чемпионате России брали представители РУСАДА — стандартная процедура для всех медалисток.

После этого пробы были отправлены в аккредитованную WADA шведскую лабораторию, откуда лишь 7 февраля была получена информация о положительном результате.

Согласно данным, направлявшимся лабораторией в адрес РУСАДА, причиной задержек проведения анализов и предоставления лабораторией отчетности послужила очередная волна COVID-19, рост заболеваемости среди персонала лаборатории и правила карантина

Полтора месяца для анализа допинг-пробы — это абсолютно нормальный срок, учитывая, что в России после всех скандалов с подтасовками данных больше нет своей антидопинговой лаборатории.

Забор пробы, ее отправка в Швецию, очередь, обработка результатов — все это занимает время, особенно когда на носу у россиян праздники — напомним, что дело было после католического Рождество и перед Новым годом.

Если Валиева — «защищенное лицо», то почему ее имя открыли?

Кратко говоря — потому что его и так уже все знали.

«Так как дело ведет не МОК и, принимая во внимание вышеупомянутый защищенный статус лица, ITA воздержалось от публичного раскрытия дела после уведомления, чтобы защитить личность несовершеннолетней спортсменки и принять все необходимые меры для ее физической и психологической защиты. При этом начались все надлежащие юридические процессы.

Видя, что некоторые средства массовой информации не предоставили ей такой защиты и широко освещали дело на основе неофициальной информации после переноса церемонии награждения командного турнира фигуристов на Олимпийских играх-2022 в Пекине, ITA признает необходимость огласить официальную информацию в связи с повышенным общественным интересом», — говорится в официальном заявлении Международного агентства тестирования.

Камила Валиева globallookpress.com

Но ведь это очередной мельдоний, а не допинг?

Да хоть витаминка-аскорбинка — если препарат входит в список запрещенных, принимать его нельзя. К тому же как и мельдоний, он действительно влияет на спортивные результаты.

Ильдус Ахметов Доктор медицинских наук, научный сотрудник Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Разумеется, в спорте его тоже пробовали применить. Эффект оказывался положительным на спортивные возможности, иначе его бы не было среди допинг-препаратов. Согласно свежим данным, прием этого препарата повышает адаптацию человека к среднегорью и высокогорью (гипоксии), улучшает метаболизм миокарда. Триметазидин повышает толерантность к физической нагрузке, увеличивает силу, выносливость, а также снижает в крови уровень молочной кислоты и продуктов распада мышечных клеток. Соответственно, человек меньше устает и быстрее восстанавливается. Поэтому его применение в спорте может привести к улучшению спортивных результатов. Человек может чаще тренироваться, быстрее восстанавливаться. В целом, адаптация будет идти намного лучше у человека, принимающего этот препарат.

При этом, вспомним, как в интервью Познеру три года назад Этери Тутберидзе рассказала, как ее команда напоследок прокапывалась еще разрешенным мельдонием, и жаловалась, что после его запрета придется искать «что-то новое».

Возможно, этим «новым» и стал триметазидин. И тут заявления Анастасии Шаботовой о том, что в школе «Хрустальный» у Тутберидзе «пьют правильный допинг» заиграли совершенно новыми красками.

Теперь окружение Камилы тоже станет предметом расследования:

«В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, и в соответствии с пунктом 1.3.1 Общероссийских антидопинговых правилах и статьей 20.5.12 Кодекса, РАА "РУСАДА" инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки.

Цель данного расследования — выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах защищенного лица», — сообщает пресс-релиз РУСАДА.

Камила Валиева globallookpress.com

Почему РУСАДА так быстро отменило отстранение Валиевой? Так можно было?

В соответствии со статьей 15 антидопинговых правил МОК, которые действуют на Олимпиаде в Пекине, решение РУСАДА о временном отстранении автоматически запрещает спортсмену соревноваться в любом виде на протяжении всего времени отстранения, это касается и Олимпийских игр.

При этом, поскольку проба взята РУСАДА перед зимними Играми, это дело не находится в юрисдикции МОК и, следовательно, не контролируется ITA.

Валиева обжаловала временное отстранение в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года, в тот же день состоялось слушание и комитет отменил временное отстранение.

Мотивировочной части пока нет, но планируется публикация заинтересованными сторонами.

Как заявила бывший исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович, отстранение с Валиевой сняли, потому что ее юристы смогли доказать, что была большая вероятность, того что неблагоприятный результат анализа был вызван употреблением загрязненного продукта.

Возможно ли это? Вполне. Как говорят медицинские эксперты, в микродозах триметазидин может встречаться в целом ряде препаратов — его иногда добавляют как примесь в разные добавки ради лучшего эффекта . Поэтому, не зная точный состав, спортсмен может нарваться на этот препарат.

Камила Валиева globallookpress.com

Теперь Валиевой можно выступать на ОИ-2022?

Не так быстро. В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом WADA, Международный союз конькобежцев (ISU), РУСАДА и МОК имеют право обжаловать решение об отмене временного отстранения в Спортивном арбитражном суде (CAS).



Международный олимпийский комитет воспользовался своим правом первым и его можно понять — там устали перераспределять олимпийские медали через месяцы/годы после соревнований. Все вопросы будут рассматриваться выездной комиссией Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пекине.

Международный союз конькобежцев и WADA также опротестовали решение РУСАДА.

Выездная панель CAS дежурит на каждой Олимпиаде как раз для того, чтобы быстро принимать решения по спорным ситуациям.

Принятие решения занимает от 24 до 48 часов, то есть до старта личных соревнований фигуристок-одиночниц, а именно до 15 февраля решение будет принято.

Камиле — 15 лет. Нет четких правил, какие санкции могут применяться к спортсменам до 16 лет. Это одна из причин, по которым ведется так много обсуждений и так много неопределенности.

А что с медалями командного турнира? Их оставят?

И снова проклятая неизвестность. Решение о результатах командных соревнованиях может быть принято ISU только после окончательного разбирательства по делу Валиевой.

Процедура, которая инициирована МОК в настоящее время, касается только временного отстранения. Так что олимпийское золото зависло в неопределенности.