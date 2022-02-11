Олимпийская сказка обернулась кошмаром. Валиевой придется защищаться в суде

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Напомним последовательность событий. Во вторник, 8 февраля, сборная России оформляет победу в командном турнире по фигурному катанию, не без помощи двух отличных прокатов нашей лучшей одиночницы Камилы Валиевой.
Но церемония награждения, назначенная на 9 февраля оказывается отложена. Вскоре из неофициальных источников становится известно, что это связано с сомнительной допинг-пробой одного из российских фигуристов. Как оказалось — это именно Валиева.
Большинство российских фигуристов пропускают тренировку и избегают общения с прессой, как и тренер Валиевой Этери Тутберидзе, отрезавшая — «Сплетни не комментирую».
Официальные лица отмалчиваются, не в последнюю очередь потому, что Камиле всего 15 лет, а значит она относится к «защищенным лицам» в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом — стороны не обязаны публично раскрывать ее имя или рассказывать о любом деле, в котором она может быть замешана.
На брифинге утром 10 февраля представитель МОК Марк Адамс заявил, что слухи комментировать не может: «У нас возникла ситуация, которая требует дополнительных консультаций».
Дата награждения сборной России в командных соревнования не объявлена, но наши фигуристы вернулись к тренировкам.
В том числе и Валиева, которая прячется от атакующих ее журналистов зарубежных таблоидов за капюшоном худи и отмалчивается.
Допинг был — теперь это официально
В пятницу, 11 февраля, мы наконец дождались официальной информации, подтвердившей худшие опасения.
Международное агентство тестирования (ITA) выпустило пресс-релиз в в котором сообщило, что
Это лекарство, которое повышает толерантность к физической нагрузке у пациентов с ишемической болезнью сердца. Непосредственно допингом триметазидин не является, но входит в реестр запрещенных с 2014 года.
«Проба у спортсмена была взята под контролем Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию 2022 года в Санкт-Петербурге.
Лаборатория в Стокгольме, аккредитованная WADA, 8 февраля сообщила, что образец показал неблагоприятный аналитический результат (AAF) на неуказанное запрещенное вещество триметазидин (в соответствии с запрещенным списком Всемирного антидопингового кодекса классифицируется как S4. Гормональные и метаболические модуляторы).
После этого спортсмен был временно отстранен РУСАДА с немедленным вступлением решения в силу. Спортсмен обжаловал временное отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года, и в тот же день состоялось слушание.
Вечером 9 февраля 2022 года Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение отменить временное отстранение спортсменки, что позволило ей продолжить участие в Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Мотивированное решение, включая основания, по которым временное отстранение было отменено, вскоре будет распространено среди всех заинтересованных сторон», — говорится в релизе ITA.
Почему информацию о положительной пробе открыли только сейчас? Специально ждали, чтобы лишить нас медали?
Пробу у Валиевой на чемпионате России брали представители РУСАДА — стандартная процедура для всех медалисток.
После этого пробы были отправлены в аккредитованную WADA шведскую лабораторию, откуда лишь 7 февраля была получена информация о положительном результате.
Согласно данным, направлявшимся лабораторией в адрес РУСАДА,
Полтора месяца для анализа допинг-пробы — это абсолютно нормальный срок, учитывая, что в России после всех скандалов с подтасовками данных больше нет своей антидопинговой лаборатории.
Забор пробы, ее отправка в Швецию, очередь, обработка результатов — все это занимает время, особенно когда на носу у россиян праздники — напомним, что дело было после католического Рождество и перед Новым годом.
Если Валиева — «защищенное лицо», то почему ее имя открыли?
Кратко говоря —
«Так как дело ведет не МОК и, принимая во внимание вышеупомянутый защищенный статус лица, ITA воздержалось от публичного раскрытия дела после уведомления, чтобы защитить личность несовершеннолетней спортсменки и принять все необходимые меры для ее физической и психологической защиты. При этом начались все надлежащие юридические процессы.
Видя, что некоторые средства массовой информации не предоставили ей такой защиты и широко освещали дело на основе неофициальной информации после переноса церемонии награждения командного турнира фигуристов на Олимпийских играх-2022 в Пекине, ITA признает необходимость огласить официальную информацию в связи с повышенным общественным интересом», — говорится в официальном заявлении Международного агентства тестирования.
Но ведь это очередной мельдоний, а не допинг?
Да хоть витаминка-аскорбинка — если препарат входит в список запрещенных, принимать его нельзя. К тому же как и мельдоний, он действительно влияет на спортивные результаты.
При этом, вспомним, как в интервью Познеру три года назад Этери Тутберидзе рассказала, как ее команда напоследок прокапывалась еще разрешенным мельдонием, и жаловалась, что после его запрета придется искать «что-то новое».
Возможно, этим «новым» и стал триметазидин. И тут заявления Анастасии Шаботовой о том, что
«В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, и в соответствии с пунктом 1.3.1 Общероссийских антидопинговых правилах и статьей 20.5.12 Кодекса, РАА "РУСАДА" инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки.
Цель данного расследования — выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах защищенного лица», — сообщает пресс-релиз РУСАДА.
Почему РУСАДА так быстро отменило отстранение Валиевой? Так можно было?
В соответствии со статьей 15 антидопинговых правил МОК, которые действуют на Олимпиаде в Пекине, решение РУСАДА о временном отстранении автоматически запрещает спортсмену соревноваться в любом виде на протяжении всего времени отстранения, это касается и Олимпийских игр.
При этом, поскольку проба взята РУСАДА перед зимними Играми, это дело не находится в юрисдикции МОК и, следовательно, не контролируется ITA.
Валиева обжаловала временное отстранение в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года, в тот же день состоялось слушание и комитет отменил временное отстранение.
Мотивировочной части пока нет, но планируется публикация заинтересованными сторонами.
Как заявила бывший исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович,
Возможно ли это? Вполне. Как говорят медицинские эксперты, в микродозах
Теперь Валиевой можно выступать на ОИ-2022?
Не так быстро. В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом WADA,
Выездная панель CAS дежурит на каждой Олимпиаде как раз для того, чтобы быстро принимать решения по спорным ситуациям.
Принятие решения занимает от 24 до 48 часов, то есть до старта личных соревнований фигуристок-одиночниц, а именно до 15 февраля решение будет принято.
Камиле — 15 лет. Нет четких правил, какие санкции могут применяться к спортсменам до 16 лет. Это одна из причин, по которым ведется так много обсуждений и так много неопределенности.
А что с медалями командного турнира? Их оставят?
И снова проклятая неизвестность. Решение о результатах командных соревнованиях может быть принято ISU только после окончательного разбирательства по делу Валиевой.
Процедура, которая инициирована МОК в настоящее время, касается только временного отстранения. Так что олимпийское золото зависло в неопределенности.