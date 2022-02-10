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    Скандал с Валиевой: что происходит сейчас

    Накануне Камилу Валиеву заподозрили в применении запрещенного препарата. Ей грозила дисквалификация, а сборной России — потеря золота в командном турнире

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    Камила Валиева
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    Камила Валиева
    9 февраля мир фигурного катания был потрясен сообщениями: у лидера сборной России Камилы Валиевой в допинг-пробе нашли запрещенный препарат. Под вопросом оказалась уже выигранная медаль в командном турнире и возможность для самой россиянки выступить в индивидуальном первенстве. Рассказываем, что изменилось в этой ситуации за сутки.
    Всю информацию о скандале с Камилой Валиевой надо разделить на две принципиально важные части: официальная информация и слухи.

    Официально

    — На брифинге утром 10 февраля представитель МОК Марк Адамс заявил, что слухи комментировать не может. «У нас возникла ситуация, которая требует дополнительных консультаций».

    — Дата награждения сборной России в командных соревнования до сих пор не объявлена.

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    • С одной стороны, строго официально, никакой Валиевой в заявлениях и документах вообще не фигурирует. Не говоря уже о тонких подробностях о допинге, дате взятия пробы и уж тем более типе запрещенного препарата.

    С другой стороны, МОК по-прежнему не назначает дату церемонии вручения наград за командный турнир, что само по себе странно. Та самая ситуация про дым без огня.

    Неофициально

    — В декабрьской пробе Валиевой обнаружен Триметазидин — специфический препарат при заболеваниях сердца. Непосредственно допингом он не является, но входит в реестр запрещенных с 2014 года.

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    • — Чиновники от МОК до ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) пытаются оперативно решить вопрос с имеющимся подозрением на нарушение антидопинговых правил. Ситуацию усугубляет возраст Валиевой: ей только 15, потому информация о ней защищена дополнительными регламентами о неразглашении.

    — По еще одной одной информации, фактически решение уже принято: с Валиевой сняли подозрения, история закончена, и об этом вскоре будет официально объявлено.

    Что происходит фактически

    Накануне Валиева пропустила тренировку, что только подлило масла в огонь. Но утром 10-го февраля она вышла на каток.

    Сама фигуристка, другие члены сборной России, тренеры — все весь день отказываются от комментариев или отвечают максимально односложно и неконкретно.

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    • Официальный представитель — пресс-атташе Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена, а сама федерация ждет разъяснений от МОК.

    LiveSport.Ru продолжает следить за развитием событий.

    Короткая программа в женском фигурном катании намечена на вторник, 15 февраля, в 13:00 мск.

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