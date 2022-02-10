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    Камила ВалиеваЖдем медали и решение по Валиевой. Анонс событий на Олимпиаде-2022 10 февраля
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    Валиеву не отстранили от личных соревнований на Олимпиаде

    Пекин-2022 Сборная России Медали России Допинг Фигурное катание
    Фигуристку Камилу Валиеву не отстранили от соревнований в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине, информирует ТАСС.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    «Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений Международного олимпийского комитета (МОК)», — сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина.

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    • Валиева уже вышла на тренировку перед личными соревнованиями на Олимпиаде.

    Ранее портал Inside the Games выдвинул предположение, что церемонию награждения победителей командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде откладывают из-за сомнительной допинг-пробы российской спортсменки

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    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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