Валиеву не отстранили от личных соревнований на Олимпиаде

Камила Валиева Фото: globallookpress.com
«Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений Международного олимпийского комитета (МОК)», — сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина.
Валиева уже вышла на тренировку перед личными соревнованиями на Олимпиаде.
Ранее портал Inside the Games выдвинул предположение, что церемонию награждения победителей командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде откладывают из-за сомнительной допинг-пробы российской спортсменки
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