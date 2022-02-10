Валиева и пустота. Сборная России 10 февраля на Олимпиаде-2022

Сборная России осталась без медалей в шестой день Олимпиады-2022 в Пекине. Сразу несколько четвертых мест и тревожное ожидание новостей о дальнейшей судьбе Камилы Валиевой. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2022 в четверг, 10 февраля.

Лыжи — четвертое место

В лыжах на дистанцию 10 км классическим стилем и раздельным стартом вышли женщины.

Больше всего болельщики ждали от Натальи Непряевой. И не зря: россиянка показывала лучшее время до примерно трети дистанции.

Но потом сил выдерживать такой темп уже не нашлось, и Наталья начала опускаться сначала на второе, а потом и на четвертое место.

Наталья Непряева globallookpress.com

На самом финише Непряева постаралась все же дотянуться до бронзы, но не хватило всего 0,1 секунды. 28:37.9 время россиянки, а чемпионкой здесь, подтвердив 100% прогнозов, стала норвежка Терезе Йохауг — 28:06.3.

Юлия Ступак — седьмая, Татьяна Сорина — десятая, Лилия Васильева — пятнадцатая.

Коньки — шестое место

Еще один вид, где у России были медальные позывы — 5000 метров на коньках у женщин. На старт вышла чемпионка мира Наталья Воронина.

Наталья Воронина globallookpress.com

Россиянка выигрывала до начала второй половины соревнований. Затем почти каждый новый и новый забег отодвигал ее на одну строчку назад, пока все не прекратилось на 6-м месте (6:56.990).

Золотая награда в руках у Ирене Схаутен из Нидерландов (6:43.510, олимпийский рекорд).

Сани — снова четвертое

Программу саней закрывала смешанная эстафета. За сборную России катались: Татьяна Иванова, Роман Репилов и двойка Александр Денисьев/Владислав Антонов.

Татьяна Иванова globallookpress.com

В решающем заезде все шло неплохо: россияне показали лучшее время, и ждали проката всего трех команд: Латвии, Австрии и Германии.

И надо же такому случиться, что каждая последующая команда улучшала и улучшала время.

У России четвертое место (3:04.667). Латвия (3:04.354) — бронза, Австрия (3:03.486) — серебро, а золото — у Германии (3:03.406).

Фристайл — главная неудача

Главные ожидания дня были связаны с фристайлом, соревнования смешанных пар.

У россиян здесь — подиумы всех последних чемпионатов мира, а самый последний — первая ступень.

Любовь Никитина globallookpress.com

Но не в этот раз. Сборная в составе Любови Никитиной, Ильи Бурова и Станислава Никитина в полуфинале показала только пятый результат, а потому пробиться в решающий раунд не сумела.

В итоге золото уезжает в США — 338.34.

Фигурное катание — без нас

В фигурном катании по расписанию произвольная программа у мужчин. В короткой Евгений Семененко был 7-м, Марк Кондратюк — 15-м, а Андрей Мозалев — 23-м.

Евгений Семененко globallookpress.com

Такая диспозиция оставляла призрачнее шансы на награды лишь Семененко, да и то при очень-очень невероятном стечении обстоятельств.

Но, конечно, нет.

Россияне подтвердили свои позиции, особо не переместившись в итоговой таблице.

Нэйтан Чен globallookpress.com

Основная борьба шла за 2-3 места, ведь с золотом все было настолько понятно еще до произвольной, что даже и неловко говорить: выиграл Нэйтан Чен (правда, без мирового рекорда).

Главная интрига: что сделает Юдзуру Ханю? Легендарный японец завалил короткую программу, потому вышел рисковать: заявил прыжок в 4,5 оборота. И, конечно, провалил его.

Юдзуру Ханю globallookpress.com

Тем не менее, невероятная плотность и сложность элементов позволила ему дотащить себя практически до пьедестала — 4 место.

Выше оказались его партнеры по команде: серебро у Юмы Кагиямы, бронза досталась Семе Уно.

Керлинг — победа и поражение

Уступив накануне чемпионам мира из США, мужская сборная России по керлингу чуть было не проиграла опять: летела 0:4 китайцам. Но потом что-то случилось, и итоговые 7:4 — уже совсем другое дело.

Женская сборная проводила первый матч, как и мужская, против США, и тоже проиграла — 3:9.

Камила Валиева

Весь день основной интригой оставалось совсем не все вышеперечисленное, а дальнейшая судьба Камилы Валиевой, допинг-проба которой, якобы, дала положительный результат.

Однако с самого утра чиновники МОК дали понять, что никакого скорого решения ждать не стоит, и вообще все это спекуляции.

Вместе с этими сравнительно обнадёживающими заявлениями не последовало главного — время награждения медалями за командные соревнования так и не назначено.

Валиева вышла на тренировку, но она сама и весь тренерский состав от комментариев отказались.

Медальный зачёт

Не выиграв ни одной медали сборная России, ожидаемо, просела в медальной таблице.

Россия — девятая по золотым и уже не первая по общему числу наград. Если у россиян 11 наград, то у Австрии уже 13, у Канады 12.

Лидирует же Германия — 6 золотых и 3 серебряные.

Олимпиада-2022 онлайн

За ходом всех событий на Олимпиаде-2022 в Пекине следите в онлайне на LiveSport.Ru. Там же — полное расписание и результаты, медальный зачет, выступления сборной России, где смотреть ту или иную трансляцию.