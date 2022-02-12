Историческая медаль. Сборная России 11 февраля на Олимпиаде-2022

11 февраля на Олимпиаде-2022 сборная России добыла только одну медаль — зато какую. Не обошлось и без видимых провалов. И, конечно, приходили тревожные новости о будущем Камилы Валиевой. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2022 в пятницу, 11 февраля.

Лыжи — серебро

В классической лыжной гонке на 15 км серебро взял Александр Большунов.

Россиянин с самого начала гонки висел на хвосте у финна Йиво Нисканена, но ни одной промежуточной отсечке догнать его так и не сумел.

Большунов второй, +23.2 секунды. Еще на 15 секунд отстал норвежец Йоханнес Клебо.

Александр Большунов globallookpress.com

Алексей Червоткин стал 5-м, Илья Семиков — 9-м, Иван Якимушкин — 13-м. Все они отстали на минуту и более.

Медаль для Большунова стала шестой олимпийской (1 золото, 2 серебра, 3 бронзы) — больше не выигрывал никто.

Скелетон — четвертое место

Одна из самых ожидаемых медалей дня не сбылась — многократный чемпион в скелетоне Александр Третьяков держался на третьей позиции перед заключительной попыткой.

Александр Третьяков globallookpress.com

Но четвертая попытка оказалась крайне неудачной, добавившей сразу 0.22 секунды ко времени лидера. Только четвертое место.

Чемпионом стал Кристофер Гротер из Германии. Еще один россиянин Евгений Рукосуев показал шестой результат.

Биатлон — снова мимо

Продолжаются неудачи в женском биатлоне. Спринт на 7,5 км казался хорошей возможностью для реванша за прошлые неудачи.

Кристина Резцова globallookpress.com

Но снова не повезло. Лучшей из россиянок на дистанции была Кристина Резцова. Хороший бег не смог компенсировать два промаха.

В итоге шестое место. Ульяна Нигматуллина — 13-я, Ирина Казакевич — 20-я, Светлана Миронова — 47-я.

Золото выиграла норвежка Марте Рёйселанд.

Коньки — пятое место

В беге на 10 000 метров на коньках Александр Румянцев показал хорошее время — 12:51.33, но это потянуло только на пятое место.

Александр Румянцев globallookpress.com

Золото с мировым рекордом выиграл Нильс ван дер Пул из Швеции — 12:30.74.

Хоккей — вторая победа, но

Мужская сборная России по хоккею выиграла второй матч в группе — 2:0 у Дании. Но матч, как и первый против Швейцарии, оставил много вопросов.

Во-первых, вторая шайба забита лишь за 5 секунд до финальной сирены, когда датчане сняли вратаря. Так что счет не такой уж и убедительный.

Дания — Россия 0:2 globallookpress.com

Во-вторых, снова нулевая реализация большинства и в целом крайне невнятная игра в атаке.

Третий матч против Чехии большого значения не имеет — команда уже вышла в четвертьфинал.

Валиева — допинг

Но день начался с обескураживающих новостей про Камилу Валиеву. Официально подтверждено, что в пробе 25 декабря у фигуристки найден запрещенный препарат — триметазидин.

РУСАДА сразу отстранило Валиеву от дальнейших соревнований, но команда спортсменки подала протест, который был удовлетворен. С этим связано то, что она остается на Олимпиаде и золото в командном турнире все еще у сборной России.

Но, возможно, все это скоро изменится: МОК подал свой протест. CAS (спортивный арбитражный суд) собрал специальную выездную комиссию, чтобы оперативно решить вопрос.

Помимо судьбы самой Валиевой, будет решена и судьба золотой награды в командных соревнованиях. Вердикт должен быть вынесен до 15 февраля — до старта женского турнира. Но по сообщениям СМИ, все будет обнародовано раньше.

Медальный зачет

Сборная России поднялась на одну строчку в медальном зачете Олимпиады-2022 — восьмое место. В активе команды 12 наград, 2 из которых золотые, 4 серебряные, 6 бронзовые.

Лидирует Германия. У нее 11 медалей, 7 из которых золотые.

Олимпиада-2022 онлайн

За ходом всех событий на Олимпиаде-2022 в Пекине следите в онлайне на LiveSport.Ru. Там же — полное расписание и результаты, медальный зачет, выступления сборной России, где смотреть ту или иную трансляцию.