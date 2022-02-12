Серебро Большунова и тревожный хоккей
11 февраля сборная России на Олимпиаде-2022 завоевала серебряную медаль — Александр Большунов в классике на 15 км. Четвертое место в скелетоне, пятое - в коньках, шестое - в биатлоне и неубедительный хоккей - в фотогалерее дня
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