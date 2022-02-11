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    Дожали цепких датчан. Россия добыла вторую подряд победу на Олимпиаде

    Сборная России переиграла Данию со счетом 2:0. Рассказываем об основных моментах матча.

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    Александр Никишин в матче со Швейцарией
    Во встрече с Данией команда Алексея Жамнова прибавила в конструктивности и в очередной раз надежно отыграла в защите.

    Ход матча

    6’ Очень средне начали команды, взяв на раскачку много времени. Россия пыталась завладеть инициативой, однако надолго закрепиться в зоне датчан ей не удавалось. Контратаки соперников также не были опасными. Катают по площадке шайбу обе стороны без попыток бросить по воротам.

    8’ Антон Слепышев был первым в составе сборной России, кто попробовал создать хоть что-то опасное. Он бахнул по воротам, но там датчане заблокировали. На этом хоккеисты снова взяли паузу. По броскам в створ счет 1:1. К невзрачной игре добавилось еще и повреждение у Артура Каюмова.

    10’ К половине первого периода Антон Слепышев запомнился броском прямо во вратаря, а по ударам счет 3:2 в пользу России. Очень вялый хоккей демонстрировали команды.

    14’ За задержку Оливер Лауридсен получил 2 минуты. Россия несколько раз хорошо размещалась в зоне датчан, перекатывала шайбу, однако нормальный удар никто нанести не решился. Так и прошло большинство без годного выстрела в створ ворот соперников.

    20’ Бодро провела команда Алексея Жамнова последнюю минуту первого периода, запомнившуюся броском Гусева в рамку. На этом первая двадцатиминутка завершилась.

    27’ Два большинства подряд получила команда Жамнова. На сей раз российские хоккеисты выглядели более продуктивно в чужой зоне. Нестеров и Гусев нанесли пару опасных бросков, но Фредерик Диков был хорош. Не реализовали россияне лишнего, хотя были близки к этому.

    29’ 0:1 Павел Карнаухов. Слепышев и Воронков пошли на очередной штурм датских ворот. Отскок после удара Антона оказался на руку Дмитрию, бросок которого тоже не получился. Шайба прилетела к Павлу Карнаухову, который сумел проткнуть ее в рамку.

    35’ Насели россияне на датские ворота после гола. То Никишин бахнул дальним ударом, то Грицук выкатился на ударную позицию с помощью индивидуальных скилов, но счет не удвоился.

    40’ Были высокие риски пропустить ответочку от Дании, к счастью, Иван Федотов уничтожил все попытки соперников выровнять положение. За 44 секунды до конца периода команда Хайнца Элерса схлопотала еще одно удаление, часть которого Россия провела достойно, но не дожала соперников к перерыву.

    44’ Не реализовав лишнего, Россия в равных составах продолжила атаковать. Датчане сами привезли себе момент, которым не воспользовался Гусев. С его броском справился Диков.

    49’ Дания прибавила в атаке и встреча пошла на ответных курсах, однако больше конкретики было у команды Жамнова.

    53’ Получив первое в матче большинство, датчане простили россиян, когда Никлас Йенсен не попал в пустые ворота. От злости форвард разнес свою клюшку, а позже — удалился.

    56’ Хорошо команда Жамнова провела свое большинство с опасными ударами Галиева и Шипачева, забить опять не удалось.

    60’ 0:2 ​​Кирилл Семенов. Ожидаемо датчане взвинтили темп встречи, а после тайм-аута играли без вратаря. За 5.1 секунды до сирены этим воспользовался Семенов.

    Хоккей Олимпийские игры-2022 Группа B
    Дания — Россия — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Карнаухов — 1 (Слепышев, Воронков), 28:18 — 0:1. Семенов — 1 (п.в.), 59:54 — 0:2Вратари: Дихов (58:08 — 59:54) — ФедотовШтраф: 10-2Броски: Дихов (58:08 — 59:54) — Федотов

    Итог и турнирное положение

    Стартовал матч с Данией в ритме утренней гармонии. Команды задали откровенно спокойный темп, перекатывая шайбу без обострения. Датчане плотно оборонялись и отвечали неплохими контратаками, в то время как банда Жамнова максимально упрощала игру и не спешила насыпать вратарю свои мощные броски. Всего 6 раз россияне ударили в створ Фредерика Дикова в первом периоде.

    Во втором периоде Россия выглядела бодрее благодаря проблемам Дании с дисциплиной. Во второй двадцатиминутке команда Элерса схлопотала три удаления, но свою шайбу ребята Жамнова нашли в равных составах, когда на датские ворота пошли Слепышев, Воронков и Карнаухов. Последний нанес решающий удар и вывел наших вперед. После гола Дания не бросила играть и несколько раз опасно выкатывалась к российской рамке. Немногочисленные моменты датчан успешно убивал Иван Федотов.

    В решающей двадцатиминутке Дания вынуждена была взвинтить темп, да и команда Жамнова была не против поиграть на ответных курсах. Соперников России хватило на стартовый отрезок, одно большинство и финальный штурм — 5 на 6. Когда россияне играли в меньшинстве, Никлас Йенсен чудом не попал в пустую рамку, но в целом с моментами датчан по-прежнему разбирался Федотов. Свой второй гол парни Жамнова за 5.1 секунды до сирены. В пустые ворота попал Кирилл Семенов.

    После двух матчей Россия становится единоличным лидером группы B с 6 очками в копилке и разницей голов — 3:0. Вторую Данию она опережает на 3 пункта, Чехию и Швейцарию — на 6 баллов. Это отличная заявка на прямой выход в четвертьфинал Олимпиады.

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