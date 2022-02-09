Вымученные 3 очка. Россия выстояла в игре со Швейцарией

Игра со швейцарцами получилась не такой простой, как того хотела бы команда Жамнова. Несмотря на это, Россия удержала минимальное преимущество в счете.

Ход матча

3’ Пока на площадке один сумбур. Швейцарцы предпринимали безуспешные попытки завладеть шайбой, в то время как Россия успела оформить пару неплохих атак с бросками.

4’ Первое удаление в составе нашей сборной. В штрафниках оказался Александр Никишин. Реализовать лишнего соперникам не удалось, да и в целом большинство они провели неудачно.

Совершенно неожиданно пролетели пять минут Олимпийских игр. Счет в матче сборных ОКР и Швейцарии пока что отсутствует #Beijing2022 — Хоккей России (@russiahockey) February 9, 2022

7’ В полных составах первое звено россиян организовало пару неплохих атак, в которых пристреливался Михаил Григоренко, однако нормально бросить в рамку форвард не сумел.

10’ Понемногу Россия перехватывает инициативу и превосходит Швейцарию по броскам (6:3), но реальной опасности все еще нет. Первое звено на данный момент лучшее.

11’ Российская сборная пыталась закрепиться в зоне чужаков и даже успела нанести несколько бросков среднего качества. Швейцарцы не постеснялись пару раз ответить двумя своими ударами, которые в динамике казались опаснее наших.

13’ По-прежнему какой-то хаос на площадке. При этом Швейцария допускает осечки, вот только мы ими не воспользовались.

16’ Основная борьба за территорию проходила в центре. Парни Жамнова пытались играть в простой хоккей, который ничем не запомнился. Бросалось в глаза отсутствие товарняков перед стартом Олимпиады.

20’ 1:0 Антон Слепышев. За 2.7 секунды до конца первого периода Россия открыла счет. Семенов простреливал в насыщенный центр, где шайба и отскочила в ворота швейцарцев. Гол записали на счет Слепышева, но без курьеза не обошлось.

Первую шайбу сборной ОКР на XXIV Зимних Олимпийских играх забрасывает (ловкой подкидкой едва ли не за спину) Антон Владимирович Слепышев, ура! — Хоккей России (@russiahockey) February 9, 2022

21’ Сходу швейцарцы пробовали закрепиться в нашей зоне, в то время как россияне успешно рванули в контратаку и успели нанести неплохой бросок. Активно Россия начала вторые 20 минут.

23’ Россия бодро комбинировала в зоне соперников, но ударов было не так много. Швейцарцев прижали.

26’ Очень много борьбы, особенно в зоне Швейцарии. Россия владела преимуществом, однако бросать не спешила.

27’ Второе удаление привозит Россия. На скамейку отправился Галиев. Швейцарцы расположились в зоне команды Жамнова и нанесли серию неприятных бросков, один из которых угодил в перекладину.

28’ За 0:16 до конца большинства Федотов совершает важнейший сейв после броска Корви. Отбились!

30’ По инерции хоккеисты Швейцарии продолжили осаждать ворота России. Иван Федотов сделал еще одно крутое спасение.

33’ Немного выровнялась игра. Судьи стали чаще останавливать матч, однако Россия начала возвращать инициативу.

34’ Пошла жара на льду. После штурма швейцарских ворот началась драка. На две минуты арбитры отправили отдыхать Воронкова, Карнаухова, Мюллера и Амбюля.

Редкий случай — арбитры дважды просматривали один и тот же момент. Но решение о 2+2 остается в силе. — Хоккей России (@russiahockey) February 9, 2022

35’ За удар клюшкой на скамейку отправился Янник Вебер. Россияне провели пару хороших атак, однако ничего толкового в большинстве не показали.

38’ Под конец второй двадцатиминутки швейцарцы начали активнее играть у ворот России. А ко всем проблемам добавилось очередное удаление. За неспортивное поведение (боднул головой соперника) 4 минуты схлопотал Антон Слепышев.

40’ В ворота Федотова прилетело 4 опаснейших броска, но не без труда Россия выстояла не без помощи вратаря.

Забыли про стычку Воронкова и швейцарской организованной группы! Исправляемся. — Хоккей России (@russiahockey) February 9, 2022

42’ Без проблем выдержали еще одну минуту меньшинства, после чего за удар клюшкой был отправлен на скамейку штрафников Ромен Лёффель.

44’ Бодро Россия провела минуту большинства, успев придумать пару классных атак, жаль, что численное преимущество закончилось без гола.

48’ Довольно продолжительный отрезок времени команда Жамнова пыталась давить Швейцарию, однако бросков было откровенно мало. Самые опасные попытки предприняли Никита Гусев и Егор Яковлев.

49’ И снова не обошлось без удалений. Сперва за грубую игру отправили отдыхать Сантери Алатало, а затем за удар клюшкой на 2 минуты уехал Никита Гусев.

51’ Во время игры 4 на 4 защитник Александр Никишин попал в штангу. Да и в целом российская сборная активнее смотрелась в атаке.

Не стоило так радоваться, потому что Никита Гусев следом удален за удар клюшкой. #Beijing2022 — Хоккей России (@russiahockey) February 9, 2022

52’ Никита Гусев выкатился 1 на 1 с вратарем, но не переиграл Берра. Несколькими секундами позже россияне получили опасную ответочку, к счастью, без гола.

55’ Очередной активный отрезок провела команда Алексея Жамнова на площадке. Интенсивнее посыпались удары в рамку швейцарцев, пока реализация подводит. Вратарь Рето Берра тоже хорош.

57’ Два убийственных момента не использовала Швейцария. Сперва был опасный прострел вдоль ворот Федотова, а затем Фабрис Герцог попал в штангу из пары десятков сантиметров. России откровенно повезло.

60’ После тайм-аута Швейцария долго не могла покинуть свою зону, а за минуту до конца встречи ничего толкового не показала в формате 5 на 6. Россияне, хоть и не забросили шайбу в пустые ворота, смогли дотерпеть и выиграли 1:0.

💪🏼 За двадцать секунд до конца игры швейцарцы опасно бросают. Но недостаточно. Это победа.

Сборная ОКР одерживает первую победу на XXIV Зимних Олимпийских играх #Beijing2022 — Хоккей России (@russiahockey) February 9, 2022