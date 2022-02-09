Триметазидин! Сборная России 9 февраля на Олимпиаде-2022

Шорт-трек — бронза
Семен Елистратов выиграл единственную медаль дня для сборной России в шорт-треке на дистанции 1500 метров. В полуфинале Елистратов был вторым, без проблем отобравшись на главный старт.
А вот там была
Елистратов действовал в своей манере: держался в серединке, копя силы на финишный спурт. Это получилось, но не идеально: россиянин вышел в лидеры за 10 кругов до финиша, и, возможно, слишком рано. Под самый конец дистанции его «съели», оттеснив на третье место, и на самом финише приключилась настоящая гора из рук и ног.
Все решил фотофиниш: серебро или бронза? Увы, чуть не повезло: ничтожные 0,013 секунды до второго места. Золото у Тэ Хон Хвана из Южной Кореи.
Фигурное катание — допинг
Главная новость дня пришла откуда точно не ждали — допинговый скандал в фигурном катании.
Первые подозрения появились накануне: без видимых причин была перенесена на неопределённое время церемония награждения фигуристов в командном первенстве, где у сборной России было золото.
Пошли слухи о том, что-то не так, и именно в сборной России. Предположения, что дело в ковиде рассеялись быстро — ситуация выглядела намного серьезнее.
Весь день поступали сообщения, что фигуристы сборной России массово не выходят на тренировки. Под подозрения попадали то одни, то другие, но первая ясность пришла под вечер: что-то не так с допинг-пробой главной звезды сборной Камилы Валиевой.
Официальной информации мало, другая — меняется слишком часто. Основная гипотеза на данный момент такая:
Триметазидин — специфический препарат, применяемый при ишемической болезни сердца. Причем в ЕС и США не используется, т.к. не доказана его эффективность.
Тем не менее,
Официальное решение по ситуации с Валиевой, предварительно, намечено на 10 февраля. Вопросов два: будет ли отобрано у сборной России золото командного турнира и сможет ли Валиева выступить в индивидуальном турнире. И, конечно, есть ли основания для более длительной дисквалификации, выходящей за рамки Олимпиады.
Хоккей — страдание
Мужская сборная России по хоккею провела первый матч в Пекине. И это было мучительно.
Несмотря на победу 1:0 над Швейцарией, игра команды оставила неприятное ощущение. Не самый сильный соперник нередко превосходил команду Алексея Жамнова, и то, что удалось удержать 1:0 — еще везение.
Гол был забит в самой концовке первого периода, и дальше начались качели: преимущество переходило то к одним, то к другим. А в концовке матча россияне и вовсе встали в глухую оборону.
Тем не менее, первые три очка набраны. Следующий соперник — Дания. Матч в четверг, 11 февраля в 07:10 мск (прогноз на матч).
Керлинг — равная борьба
Мужская команда стартовала и в керлинге. Первый матч — и сразу против действующих чемпионов из США. Игра проходила очень напряженно, никто не хотел уступать. Все решилось в самой концовке: 6:5, победа США.
Однако уверенные действия сборной России настраивают скорее на позитив перед следующими, заведомо менее сложными встречами.
Медальный зачет
Сборная России свалилась на восьмое место медального зачета Пекина-2022, но еще удерживает лидерство по общему числу наград: 11 (2 3 6). В лидеры вышла Германия: 5 золотых и 3 серебряных. Следом Норвегия — 10 (4 2 4) и Швеция — 7 (4 1 2).
Олимпиада-2022 онлайн
За ходом всех событий на Олимпиаде-2022 в Пекине следите в онлайне на LiveSport.Ru. Там же — полное расписание и результаты, медальный зачет, выступления сборной России, где смотреть ту или иную трансляцию.