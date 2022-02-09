Триметазидин! Сборная России 9 февраля на Олимпиаде-2022

9 февраля — худший день для сборной России на Олимпиаде в Пекине. Завоевана одна медаль — бронза в шорт-треке, и подвисла золотая медаль (а то и потенциально две) в фигурном катании из-за скандала вокруг допинг-пробы Камилы Валиевой. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2022 в среду, 9 февраля.

Шорт-трек — бронза

Семен Елистратов выиграл единственную медаль дня для сборной России в шорт-треке на дистанции 1500 метров. В полуфинале Елистратов был вторым, без проблем отобравшись на главный старт.

Семен Елистратов globallookpress.com

А вот там была настоящая бойня . Как минимум — из-за количества участников — сразу десять! Все из-за толчеи во втором полуфинале. Судьи долго решали, как быть, в результате приняв соломоново решение, что все трое упавших достойны финала.

Елистратов действовал в своей манере: держался в серединке, копя силы на финишный спурт. Это получилось, но не идеально: россиянин вышел в лидеры за 10 кругов до финиша, и, возможно, слишком рано. Под самый конец дистанции его «съели», оттеснив на третье место, и на самом финише приключилась настоящая гора из рук и ног.

Фотофиниш Семена Елистратова LiveSport.Ru

Все решил фотофиниш: серебро или бронза? Увы, чуть не повезло: ничтожные 0,013 секунды до второго места. Золото у Тэ Хон Хвана из Южной Кореи.

Фигурное катание — допинг

Главная новость дня пришла откуда точно не ждали — допинговый скандал в фигурном катании.

Первые подозрения появились накануне: без видимых причин была перенесена на неопределённое время церемония награждения фигуристов в командном первенстве, где у сборной России было золото.

Камила Валиева globallookpress.com

Пошли слухи о том, что-то не так, и именно в сборной России. Предположения, что дело в ковиде рассеялись быстро — ситуация выглядела намного серьезнее.

Весь день поступали сообщения, что фигуристы сборной России массово не выходят на тренировки. Под подозрения попадали то одни, то другие, но первая ясность пришла под вечер: что-то не так с допинг-пробой главной звезды сборной Камилы Валиевой.

Официальной информации мало, другая — меняется слишком часто. Основная гипотеза на данный момент такая: Валиева принимала триметазидин . Видимо, произошло это за несколько месяцев до Пекина-2022. Возможно, в декабре, накануне чемпионата России.

Триметазидин — специфический препарат, применяемый при ишемической болезни сердца. Причем в ЕС и США не используется, т.к. не доказана его эффективность.

Тем не менее, препарат внесен в список запрещенных ВАДА, причем уже давно — с 2014 года. Более того, именно с ним связан скандал на олимпиаде в Пхенчхане. Тогда это же вещество оказалось в пробе бобслеистки Надежды Сергеевой. Ее дисквалифицировали на два года, но позже срок уменьшили до 8 месяцев: спортсменке удалось доказать, что триметазидин попал в ее организм без ее ведома.

Официальное решение по ситуации с Валиевой, предварительно, намечено на 10 февраля. Вопросов два: будет ли отобрано у сборной России золото командного турнира и сможет ли Валиева выступить в индивидуальном турнире. И, конечно, есть ли основания для более длительной дисквалификации, выходящей за рамки Олимпиады.

Хоккей — страдание

Мужская сборная России по хоккею провела первый матч в Пекине. И это было мучительно.

Россия — Швейцария 1:0 globallookpress.com

Несмотря на победу 1:0 над Швейцарией, игра команды оставила неприятное ощущение. Не самый сильный соперник нередко превосходил команду Алексея Жамнова, и то, что удалось удержать 1:0 — еще везение.

Гол был забит в самой концовке первого периода, и дальше начались качели: преимущество переходило то к одним, то к другим. А в концовке матча россияне и вовсе встали в глухую оборону.

Тем не менее, первые три очка набраны. Следующий соперник — Дания. Матч в четверг, 11 февраля в 07:10 мск (прогноз на матч).

Керлинг — равная борьба

Мужская команда стартовала и в керлинге. Первый матч — и сразу против действующих чемпионов из США. Игра проходила очень напряженно, никто не хотел уступать. Все решилось в самой концовке: 6:5, победа США.

Евгений Климов и Антон Калалб globallookpress.com

Однако уверенные действия сборной России настраивают скорее на позитив перед следующими, заведомо менее сложными встречами.

Медальный зачет

Сборная России свалилась на восьмое место медального зачета Пекина-2022, но еще удерживает лидерство по общему числу наград: 11 (2 3 6). В лидеры вышла Германия: 5 золотых и 3 серебряных. Следом Норвегия — 10 (4 2 4) и Швеция — 7 (4 1 2).

Олимпиада-2022 онлайн

За ходом всех событий на Олимпиаде-2022 в Пекине следите в онлайне на LiveSport.Ru. Там же — полное расписание и результаты, медальный зачет, выступления сборной России, где смотреть ту или иную трансляцию.