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    Триметазидин! Сборная России 9 февраля на Олимпиаде-2022

    Результаты соревнований на Олимпийских играх-2022 в Пекине 9 февраля. Все, чем запомнился пятый день Олимпиады

    Пекин-2022 Сборная России Медали России Кёрлинг Фигурное катание Шорт-трек Между тем Скандалы
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    Камила ВалиеваПрямо в сердце. Камила Валиева в центре допингового скандала на ОИ-2022 Россия — Швейцария Вымученные 3 очка. Россия выстояла в игре со Швейцарией Камила ВалиеваТриметазидин! Сборная России 9 февраля на Олимпиаде-2022
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    Камила Валиева
    9 февраля — худший день для сборной России на Олимпиаде в Пекине. Завоевана одна медаль — бронза в шорт-треке, и подвисла золотая медаль (а то и потенциально две) в фигурном катании из-за скандала вокруг допинг-пробы Камилы Валиевой. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2022 в среду, 9 февраля.

    Шорт-трек — бронза

    Семен Елистратов выиграл единственную медаль дня для сборной России в шорт-треке на дистанции 1500 метров. В полуфинале Елистратов был вторым, без проблем отобравшись на главный старт.

    Семен Елистратов
    globallookpress.com

    А вот там была настоящая бойня. Как минимум — из-за количества участников — сразу десять! Все из-за толчеи во втором полуфинале. Судьи долго решали, как быть, в результате приняв соломоново решение, что все трое упавших достойны финала.

    Елистратов действовал в своей манере: держался в серединке, копя силы на финишный спурт. Это получилось, но не идеально: россиянин вышел в лидеры за 10 кругов до финиша, и, возможно, слишком рано. Под самый конец дистанции его «съели», оттеснив на третье место, и на самом финише приключилась настоящая гора из рук и ног.

    Фотофиниш Семена Елистратова
    LiveSport.Ru

    Все решил фотофиниш: серебро или бронза? Увы, чуть не повезло: ничтожные 0,013 секунды до второго места. Золото у Тэ Хон Хвана из Южной Кореи.

    Фигурное катание — допинг

    Главная новость дня пришла откуда точно не ждали — допинговый скандал в фигурном катании.

    Первые подозрения появились накануне: без видимых причин была перенесена на неопределённое время церемония награждения фигуристов в командном первенстве, где у сборной России было золото.

    Камила Валиева
    globallookpress.com

    Пошли слухи о том, что-то не так, и именно в сборной России. Предположения, что дело в ковиде рассеялись быстро — ситуация выглядела намного серьезнее.

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    • Весь день поступали сообщения, что фигуристы сборной России массово не выходят на тренировки. Под подозрения попадали то одни, то другие, но первая ясность пришла под вечер: что-то не так с допинг-пробой главной звезды сборной Камилы Валиевой.

    Официальной информации мало, другая — меняется слишком часто. Основная гипотеза на данный момент такая: Валиева принимала триметазидин. Видимо, произошло это за несколько месяцев до Пекина-2022. Возможно, в декабре, накануне чемпионата России.

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  • 06/02/2022

    • Триметазидин — специфический препарат, применяемый при ишемической болезни сердца. Причем в ЕС и США не используется, т.к. не доказана его эффективность.

    Тем не менее, препарат внесен в список запрещенных ВАДА, причем уже давно — с 2014 года. Более того, именно с ним связан скандал на олимпиаде в Пхенчхане. Тогда это же вещество оказалось в пробе бобслеистки Надежды Сергеевой. Ее дисквалифицировали на два года, но позже срок уменьшили до 8 месяцев: спортсменке удалось доказать, что триметазидин попал в ее организм без ее ведома.

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    • Официальное решение по ситуации с Валиевой, предварительно, намечено на 10 февраля. Вопросов два: будет ли отобрано у сборной России золото командного турнира и сможет ли Валиева выступить в индивидуальном турнире. И, конечно, есть ли основания для более длительной дисквалификации, выходящей за рамки Олимпиады.

    Хоккей — страдание

    Мужская сборная России по хоккею провела первый матч в Пекине. И это было мучительно.

    Россия — Швейцария 1:0
    globallookpress.com

    Несмотря на победу 1:0 над Швейцарией, игра команды оставила неприятное ощущение. Не самый сильный соперник нередко превосходил команду Алексея Жамнова, и то, что удалось удержать 1:0 — еще везение.

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    • Гол был забит в самой концовке первого периода, и дальше начались качели: преимущество переходило то к одним, то к другим. А в концовке матча россияне и вовсе встали в глухую оборону.

    Тем не менее, первые три очка набраны. Следующий соперник — Дания. Матч в четверг, 11 февраля в 07:10 мск (прогноз на матч).

    Керлинг — равная борьба

    Мужская команда стартовала и в керлинге. Первый матч — и сразу против действующих чемпионов из США. Игра проходила очень напряженно, никто не хотел уступать. Все решилось в самой концовке: 6:5, победа США.

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    globallookpress.com

    Однако уверенные действия сборной России настраивают скорее на позитив перед следующими, заведомо менее сложными встречами.

    Медальный зачет

    Сборная России свалилась на восьмое место медального зачета Пекина-2022, но еще удерживает лидерство по общему числу наград: 11 (2 3 6). В лидеры вышла Германия: 5 золотых и 3 серебряных. Следом Норвегия — 10 (4 2 4) и Швеция — 7 (4 1 2).

    Олимпиада-2022 онлайн

    За ходом всех событий на Олимпиаде-2022 в Пекине следите в онлайне на LiveSport.Ru. Там же — полное расписание и результаты, медальный зачет, выступления сборной России, где смотреть ту или иную трансляцию.

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