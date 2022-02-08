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    Бронза с переломом. Медали России 8 февраля на Олимпиаде-2022

    Результаты соревнований на Олимпийских играх-2022 в Пекине 8 февраля. Все, чем запомнился четвертый день Олимпиады

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    Александр Терентьев
    В четвертый день олимпийских игр в Пекине-2022 сборная России сумела завоевать три бронзовые медали. Одну из них — после недавнего перелома ноги. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2022 во вторник, 8 февраля.

    Лыжи — бронза

    День предполагался как продолжение лыжной дуэли Большунова и Клебо. Но россиянин, обставивший соперника в первой гонке ОИ-2022, в последний момент принял решение пропустить не совсем «свой» спринт, и поберечь силы для других дистанций.

    Отсутствие россиянина полностью развязало руки норвежцу — уже никто и ничто не могло его остановить на пути к золоту — так и случилось. Время чемпиона: 2:58.

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    • Но и без Большунова сборная России поднялась на пьедестал: Александр Терентьев совсем немного уступил времени победителя — 2:59.3.

    В финале гонялся и Артём Мальцев — он пятый со временем 3:01.6.

    Артём Мальцев
    globallookpress.com

    В женской части успехи скромнее. Вероника Степанова добралась только до полуфинала, а Наталья Непряева и Юлия Ступак остановились в четвертьфинале.

    Золото здесь у Йонну Сундлинг из Швеции (3:09.6).

    Сноуборд — бронза

    В сноуборде тоже был день гонок на вылет в параллельном гигантском слаломе.

    У мужчин бронза досталась легендарному Вику Уайлду, выигрывавшему золотые медали для сборной России еще в Сочи-2014.

    Вик Уайлд
    globallookpress.com

    В 1/8 финала жребий столкнул его с Дмитрием Логиновым — победа. А вот в полуфинале случилось досадное поражение. Впрочем, россиянин отыгрался за него в заезде за бронзу.

    Сразу после очередной олимпийской медали Уайлд заявил, что завершает карьеру. Но следом уточнил, что все же еще немного подумает.

    В женском сноуборде своего Уайлда не нашлось — София Надыршина и Полина Смоленцова завершили соревнования еще в 1/8 финала.

    Сани — бронза

    По-настоящему героическая бронзовая медаль приключилась в одиночных санях. Татьяна Иванова была третьей еще после первых двух попыток. Но удержать позиции было нелегко, особенно если вспомнить, что еще в ноябре россиянка на этапе кубка мира, причем здесь же, в Пекине, сломала ногу.

    Татьяна Иванова
    globallookpress.com

    Стоит ли говорить, что участие в Олимпиаде было под большим вопросом. Но только не для самой Татьяны.

    Добавляет веса медали и тот факт, что она первая в женских санях за всю историю олимпиад для сборных СССР/России.

    Золото у Натали Гайзенбергер из Германии.

    Биатлон — выстрел до золота

    Драматичной получилась гонка в биатлоне на 20 км с раздельным стартом. Первым на трассу вышел россиянин Максим Цветков. Несмотря на непростой стартовый номер, Цветков лидировал почти всю дистанцию. Более того, не допустил ни одного промаха.

    Максим Цветков
    globallookpress.com

    Вплоть до самой последней мишени последнего огневого рубежа.

    Фатальный промах отбросил россиянина с первого места на итоговую четвертую строку.

    Антон Смольский
    globallookpress.com

    Чемпионом Пекина стал Кентен Фийон Майе из Франции, а вот серебро неожиданно досталось Антону Смольскому из Белоруссии — он был на 100% точен.

    Фигурное катание — такое

    Начался индивидуальный турнир в фигурном катании. Первыми на лед вышли мужчины в короткой программе.

    Марк Кондратюк
    globallookpress.com

    От героя командного зачета Марка Кондратюка ждали чудес и сейчас. Но увы — всего день отдыха после произвольной дал о себе знать во всей красе — срывы прыжков и 15-е место (86.11).

    Лучше справился Евгений Семененко — 95.76, 7 место. Еще один россиянин Андрей Мозалёв с предпоследнего места тоже протиснулся в произвольную программу (77.05).

    Евгений Семененко
    globallookpress.com

    Выиграл короткую программу Нэйтан Чен, установив мировой рекорд: 113.97.

    Произвольная программа намечена через день, 10 февраля в 04:30 мск.

    Медальный зачет

    В медальном зачете, который традиционно считается по числу золотых, сборная России опустилась на седьмую строчку. Но вот по общему числу наград россияне первые — 10 (2 золота, 3 серебра, 5 бронзовых наград).

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    Лидирует Швеция — 6 наград: 4 золотых, по одной серебряной и бронзовой.

    Олимпиада-2022 онлайн

    За ходом всех событий на Олимпиаде-2022 в Пекине следите в онлайне на LiveSport.Ru. Там же — полное расписание и результаты, медальный зачет, выступления сборной России, где смотреть ту или иную трансляцию.

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