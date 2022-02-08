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    Вик Уайлд объявил о завершении спортивной карьеры

    Пекин-2022 Сноуборд Сборная России
    Российский сноубордист Вик Уайлд объявил о завершении спортивной карьеры после завоевании бронзы на Олимпийских играх в Пекине.

    Вик Уайлд
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    Вик Уайлд

    Уайлд получил гражданство России в 2012 году, до этого он выступал в США. На Олимпиаде-2014 в Сочи Уайлд стал чемпионом в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе.

    «Мне трудно подобрать слова, их немного. Вы знаете, что я не отлично говорю по-русски. Хочу сказать огромные слова благодарности людям, которые поверили в меня.

    Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления (завершу карьеру). Медаль есть», — приводит слова Уайлда «Матч ТВ».

    За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет уже вовсю пополняется — следить за ним можно здесь.

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