Вик Уайлд объявил о завершении спортивной карьеры

Российский сноубордистобъявил о завершении спортивной карьеры после завоевании бронзы на Олимпийских играх в Пекине.

Уайлд получил гражданство России в 2012 году, до этого он выступал в США. На Олимпиаде-2014 в Сочи Уайлд стал чемпионом в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе.

«Мне трудно подобрать слова, их немного. Вы знаете, что я не отлично говорю по-русски. Хочу сказать огромные слова благодарности людям, которые поверили в меня.

Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления (завершу карьеру). Медаль есть», — приводит слова Уайлда «Матч ТВ».

За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет уже вовсю пополняется — следить за ним можно здесь.