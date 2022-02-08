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    Хоккеисты начинают защиту титула. Анонс событий на Олимпиаде-2022 9 февраля

    Пекин-2022 9 февраля: расписание соревнований и телетрансляций, где и за кого болеть

    Пекин-2022 Горные лыжи Кёрлинг Лыжное двоеборье Санный спорт Сноуборд Фристайл Хоккей Шорт-трек Сборная России
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    Хоккеисты сборной России начинают защиту титула
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    Хоккеисты сборной России начинают защиту титула
    Сборная России хоть и лидирует по общему количеству наград, завоеванных на Олимпиаде в Пекине, из-за недостатка золота в организме сползла на 7-е место в медальном зачете. В среду будет разыграно еще шесть комплектов медалей, но россияне будут претендовать в лучшем случае на одну. Зато стартует мужской хоккейный турнир, который наша команда начинает в статусе действующих чемпионов.

    Горные лыжи

    Слалом — самая популярная дисциплина в горных лыжах — в стартовом протоколе женских соревнований 88 спортсменок, в том числе из таких экзотических стран, как Иран, Перу, Ирландия и даже Таиланд с Мадагаскаром.

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    • Кстати, именно Таиланд в слаломе представляла на Олимпиаде в Сочи всемирно известная британская скрипачка Ванесса Мэй, которая хоть и заняла последнее 74-е место, но успешно завершила обе попытки.

    Россию будут представлять 20-летняя Полина Мельникова, 26-летняя Екатерина Ткаченко и и 22-летняя Анастасия Горностаева.

    Наши девушки, увы, не будут бороться за высокие позиции, но попытаются завершить обе попытки и превзойти результаты гигантского слалома, где лучшая из россиянок — Ткаченко — была 25-й.

    Анастасия Горностаева

    Одна из главных фавориток — Микаэла Шиффрин, которая в январе выиграла слалом на Кубке мира в 47-й раз в карьере и побила рекорд Стенмарка по победам в одной дисциплине.

    Правда у американки есть определенные проблемы с психологической устойчивость под давлением, что и сказалось в гигантском слаломе, где она упала в ходе первой попытки и не смогла финишировать.

  • Золото в фигурном, серебро в прыжках
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    • Конкуренцию ей составят словачка Петра Влхова и австрийка Катарина Линсбергер, которые регулярно ведут борьбу за слаломное золото на Кубке мира.

    Не будем забывать выигравшую гигантский слалом Пекина-2022 шведку Сару Эктор. За медали могу побороться швейцарка Венди Холденер, немка Лена Дюрр и шведка Анна Свенн-Ларсен.

    05:15. Горные лыжи. Женщины. Слалом. 1-я попытка
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн
    08:45. Горные лыжи. Женщины. Слалом. 2-я попытка
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн

    Фристайл

    Биг-эйр во фристайле — соревнования, на которых лыжник разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя в полёте разные трюки.

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    • Этот вид дебютирует в программе Олимпийских игр — теперь и мужским турниром. К сожалению, соревнования пройдут без наших спортсменов, которые не выступали в этой дисциплине.

    Главный фаворит в борьбе за золото — норвежец Бирк Рууд — главная молодая звезда фристайла последних лет. Биг-эйр его основная дисциплина, он выступает стабильно и эффектно, что и показала квалификация.

    Бирк Рууд

    Вечно вторым за Холлом, включая квалификацию, был американец Александер Холл, но фристайл — это спорт беспечных, так что в финале все может измениться.

    Другие фавориты в борьбе за медали шведы Оливер Магнуссон и Хенрик Харлаут, и американец Колби Стивенсон.

    А вот австриец Матей Шванцер, который перевернул мир фристайла в этом году, не смог пройти квалификацию. Темной лошадки не будет.

    06:00. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал
    • Прямая трансляция: Матч ТВ, Онлайн

    Сноубординг

    Девушки разыграют медали в борд-кроссе — контактной гонки на скорость, которая является одной из самых зрелищных и непредсказуемых дисциплин сноуборда.

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    • Участниц по итогам квалификационных заездов разобьют на восемь четверок, а потом начнется турнир на выбывание. В каждом заезде две спортсменки идут дальше по сетке, а две заканчивают борьбу.

    Самое важное, что соревнования в сноуборд-кроссе всегда интересны и непредсказуемы в плане победителя.

    Россию будут представлять Мария Васильцова и Кристина Пауль, которые попадали на пьедесталы этапов Кубка мира. Компанию им составят Екатерина Локтева-Загорская и Александра Паршина.

    Шарлотта Бэнкс на ЧМ-2021

    Главная претендентка на золото — британка французского происхождения Шарлотта Бэнкс, за последние годы пробившаяся в лидеры мировой элиты сноуборд-кросса.

    На этой Олимпиаде не будет ее главной соперницы — чешской сноубордистки Евы Самковой, которая получила серьёзную травму в начале олимпийского сезона.

    Но и без Самковой борьбу Бэнкс навяжут чемпионка Пхенчхана-2018 Микела Мойоли (Италия) и француженка Хлоя Треспёш, завоевавшая бронзу в Сочи-2014, а сейчас идущая на втором месте в зачете Кубка мира.

    06:00. Сноубординг. Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
    • Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн
    09:30. Сноубординг. Женщины. Сноуборд-кросс. Финал
    • Прямая трансляция: Матч! Страна, Матч ТВ Онлайн

    Лыжное двоеборье

    Двоеборцы разыграют первый олимпийский комплект наград в индивидуальной гонке Гундерсена. Сначала атлетам предстоят прыжки с трамплина HS 106, а затем пасьют на 10 километров.

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  • 06/02/2022

    • Россию представляют дебютанты Олимпиад Вячеслав Барков, Самир Мастиев и Артем Галунин, которые, после успеха наших прыгунов с трамплина, знают, что в Пекине возможно все. Хотя в тренировочных попытках они и не воодушевили.

    Тем временем интригу закручивает то, что накануне старта Олимпиады соревнования двоеборцев остались без ряда фаворитов.

    Трехкратный обладатель КМ по двоеборью норвежец Ярл Магнус Риибер заразился ковидом уже в Пекине, также положительные тесты сдали чемпион Пхенчхана-2018 из Германии Эрик Френцель и его партнер по команде Теренс Вебер, а также эстонец Кристиан Илвес.

    Йоханнес Лампартер

    Теперь за золото будут бороться молодой австриец Йоханнес Лампартер, который обладает и ходом и прыжком, и немец Винценц Гайгер, который великолепен на лыжне.

    Реноме норвежцев поддержит Ёрген Гробак, у японцев может выстрелить многократный призёр чемпионатов мира и олимпийских игр Акито Ватабэ.

    11:00. Лыжное двоеборье. HS 106 / Гундерсен 10 км. Прыжок
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн
    14:00. Лыжное двоеборье. HS 106 / Гундерсен 10 км. Гонка
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн

    Шорт-трек

    «Полуторка» в шорт-треке — вполне реальный шанс для сборной России завоевать не просто медаль, а золото. Вся надежда на Семена Елистратова, пусть он и провалился в квалификации на дистанции 1000 м.

    Но 1500 метров — его коронная дистанция, на которой Елистратов взял бронзу Пхенчхана-2018, был чемпионом мира в 2015-м, а с ЧМ-2021 привез бронзовую медаль. Да и в нынешнем сезоне Семен побеждал на «полуторке» на этапе Кубка мира в Пекине.

    Елистратов стартует в третьем из шести четвертьфиналов. В первом примет участие Денис Айрапетян, в шестом — Даниил Ейбог.

    Семен Елистратов

    Для продолжения борьбы нужно попадать в тройку лучших в своем забеге. Еще шестерых полуфиналистов доберут по времени.

    Главные соперники Семена в борьбе за золото — четырехкратный чемпион мира из Кореи Хван Де Хон, триумфаторы домашней олимпиады Жэнь Цзывэй и Ли Вэньлун, а также братья Лю из Венгрии.

    14:00. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. 1/4 финала
    • Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн
    16:13. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Финал
    • Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн

    В среду также пройдут квалификация на дистанции 1000 м и полуфиналы эстафет у женщин. В личном виде от России выступят Анна Вострикова, Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова.

    В эстафете россиянкам предстоит соревноваться с командами Кореи, США и Канады — в финал выходят первые две сборных.

    14:44. Шорт-трек. 1000 м. Женщины. Квалификация
    • Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн
    15:45 Шорт-трек. Эстафета, 3000 м. Женщины. Полуфиналы
    • Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн

    Санный спорт

    Если в соревнованиях одиночек в санном спорте фавориты и результаты довольно предсказуемы, то в мужских двойках из года в год меняются фавориты, чемпионы и призёры.

  • Камила Валиева в короткой программе командного турнира Пекина-2022
  • 22 фото
  • 06/02/2022

    • Во многом это связано с тем, что у спортсменов всего две попытки, а значит больше возможностей для случайных событий и громких сенсаций. Особенно если учесть малоизвестную и плохо обкатанную трассу.

    На это надежда и у российских пар: Андрей Богданов и Юрий Прохоров вполне могут побороться за медаль, Александр Денисьев и Владислав Антонов тоже сильные соперники.

    Андрей Богданов и Юрий Прохоров

    За медали будут бороться австрийцы Томас Штой/Лоренц Коллер, немцы Тонни Эггерт/Саша Бенеккен и Тобиас Вендль/Тобиас Арльт, а также латвийские саночники Эндрис Шицс/Юри Шицс.

    15:20. Санный спорт. Мужчины. Двойки. 1-я попытка
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн
    16:35. Санный спорт. Мужчины. Двойки. 2-я попытка
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн

    Что еще посмотреть

    Мужская хоккейная сборная России начнет защиту олимпийского титула матчем против Швейцарии. При этом у россиян в последний месяц не было ни одного даже товарищеского матча, и в каком состоянии команда — непонятно.

    К матчу со швейцарцами россияне походят на фоне скандала — лучшего игрока СКА, нападающего Андрея Кузьменко сначала мариновали в запасе, а теперь и вовсе отправили домой.

    Сборная России

    Как сказал тренерский штаб — «из-за нескольких травм». Армейцы провели независимое медообследование и публично заявили, что игрок полностью здоров и готов играть.

    В СМИ просочились версии о том, что тренерский штаб сборной был недоволен отношением Кузьменко к тренировкам, и даже что на его отъезде из сборной настояли партнеры по команде — Шипачев, Нестеров и Яковлев.

    Короче, обстановка перед матчем со швейцарцами нервная.

    11:40. Хоккей. Мужчины. Группа B. Россия — Швейцария
    • Прямая трансляция: Россия 1, Live
    • Комментаторы: Андрей Николишин, Владимир Стогниенко
    • Прогноз на матч

    Снова будет много керлинга — стартует мужской турнир. Сборная России занимает лишь 10-е место в рейтинге Всемирной федерации керлинга, но на последнем ЧМ команда Сергея Глухова остановилась в шаге от подиума.

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    Впервые за долгое время российские керлингисты готовы поддержать наших звездных девушек и тоже побороться за олимпийские медали.

    Матч с США будет отличной проверкой для россиян. Ну, а главные фавориты мужского турнира — шведы.

    15:05. Кёрлинг. Мужчины. Круговой турнир. Сессия 1. США — Россия
    • Прямая трансляция: Матч! Игра, Онлайн

    У сноубордистов пройдет квалификация в дисциплине хафпайп. Эти соревнования станут прощальными для легендарного американского спортсмена Шона Уайта, выигравшего три Олимпиады (в 2006-м, 2010-м и 2018-м годах).

    Шон Уайт

    Шон еще на старте Игр-2022 объявил, что Пекинский турнир станет последним в его профессиональной карьере. Напоследок 35-летний американец постарается тряхнуть стариной.

    04:30. Сноубординг. Женщины. Хафпайп. Квалификация
    • Прямая трансляция:Матч! Игра , Онлайн
    07:30. Сноубординг. Мужчины. Хафпайп. Квалификация
    • Прямая трансляция:Матч! Игра , Онлайн

    За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет уже вовсю пополняется — следить за ним можно здесь.

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