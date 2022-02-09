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    Как российские хоккеисты начнут Олимпиаду?

    Россия — Швейцария. Прогноз, ставка (к. 2.11) на хоккей, мужской турнир Олимпиады, 9 февраля 2022 года

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    Тренировка сборной России
    В хоккейном матче группового этапа Олимпиады в Пекине сборная России сыграет со Швейцарией. Игра пройдет на «Национальном стадионе» 9 февраля. Начало встречи — в 11:40 мск. Россия — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Пекин-2022. Мужчины. Группа B 09 Февраля 2022 года
    Россия
  • Москва
    •  Россия 11:40 Швейцария Швейцария
  • Берн
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    Россия

    Последним крупным турниром с участием сборной России был чемпионат мира 2021. Тогда «красная машина» сумела оформить шесть побед в семи поединках группы и выйти в плей-офф с первого места.

    В раунде на вылет Россия встретилась с Канадой. Замес в рамках четвертьфинала наши хоккеисты закончили поражением. Уступили ребята Валерия Брагина в овертайме (1:2 ОТ).

    Коэффициенты матча Россия — Швейцария

  • 1
  • 1.45
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 5.50
  • Ставка
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    На прошлой Олимпиаде российская сборная сумела завоевать золото. Сперва в 1/4 россияне уничтожили Норвегию (6:1), а в полуфинальном испытании — грохнули Чехию (3:0).

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    В битве за медали Россия сошлась с Германией. В том матче исход встречи решился в овертайме. Исторический для россиян гол забил Кирилл Капризов, поединок закончился со счетом 4:3 ОТ.

    Швейцария

    На последнем чемпионате мира Швейцария оформила четыре победы в восьми поединках. В плей-офф раунде она уступила Германии в битве буллитов (2:3 Б) и вылетела из турнира на стадии 1/4.

    После мирового первенства Швейцария скатала три товарняка в рамках Кубка Германии. В этом соревновании она уступила словакам (1:7) и немцам (0:3), а также взяла верх над Россией (Б) (3:2).

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    • Перед стартом ОИ Швейцария провела еще два контрольных матча в ходе небольшого международного турнира, победив Латвию (2:1) и Словакию (3:2).

    Прошлая Олимпиада оказалась для швейцарцев провальной. В квалификации плей-офф она уступила Германии (1:2). Игры в Пекине сборная закончила на десятом месте.

    Коэффициенты

    Победа России в ее дебютной игре на Олимпиаде в Пекине оценивается в 1.48. На ничью букмекеры дают коэффициент 5.50, а на победу Швейцарии — 5.95.

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    Прогноз

    Очная встреча на чемпионате мира показала превосходство российской сборной над швейцарцами (4:1). На Играх в Пекине у Жамнова в распоряжении хороший состав хоккеистов, способный повторить нечто подобное.

    Ставка

    От предстоящего поединка ждем убедительных результатов наших спортсменов, которые должны брать 3 очка. Наши прогноз и ставка — Россия победит + ТБ 4.5 за 2.11.

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    Россия — Швейцария: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 09.02.2022. Прогнозы на хоккей. Как российские хоккеисты начнут Олимпиаду?
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