В хоккейном матче группового этапа Олимпиады в Пекине сборная России сыграет со Швейцарией. Игра пройдет на «Национальном стадионе» 9 февраля. Начало встречи — в 11:40 мск. Россия — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Россия

Последним крупным турниром с участием сборной России был чемпионат мира 2021. Тогда «красная машина» сумела оформить шесть побед в семи поединках группы и выйти в плей-офф с первого места.

В раунде на вылет Россия встретилась с Канадой. Замес в рамках четвертьфинала наши хоккеисты закончили поражением. Уступили ребята Валерия Брагина в овертайме (1:2 ОТ).

Коэффициенты матча Россия — Швейцария 1 1.45 X 5.40 2 5.50 Ставка

На прошлой Олимпиаде российская сборная сумела завоевать золото. Сперва в 1/4 россияне уничтожили Норвегию (6:1), а в полуфинальном испытании — грохнули Чехию (3:0).

Все прогнозы на хоккей

В битве за медали Россия сошлась с Германией. В том матче исход встречи решился в овертайме. Исторический для россиян гол забил Кирилл Капризов, поединок закончился со счетом 4:3 ОТ.

Швейцария

На последнем чемпионате мира Швейцария оформила четыре победы в восьми поединках. В плей-офф раунде она уступила Германии в битве буллитов (2:3 Б) и вылетела из турнира на стадии 1/4.

После мирового первенства Швейцария скатала три товарняка в рамках Кубка Германии. В этом соревновании она уступила словакам (1:7) и немцам (0:3), а также взяла верх над Россией (Б) (3:2).

Перед стартом ОИ Швейцария провела еще два контрольных матча в ходе небольшого международного турнира, победив Латвию (2:1) и Словакию (3:2).

Прошлая Олимпиада оказалась для швейцарцев провальной. В квалификации плей-офф она уступила Германии (1:2). Игры в Пекине сборная закончила на десятом месте.

Коэффициенты

Победа России в ее дебютной игре на Олимпиаде в Пекине оценивается в 1.48. На ничью букмекеры дают коэффициент 5.50, а на победу Швейцарии — 5.95.

Прогноз

Очная встреча на чемпионате мира показала превосходство российской сборной над швейцарцами (4:1). На Играх в Пекине у Жамнова в распоряжении хороший состав хоккеистов , способный повторить нечто подобное.

Ставка

От предстоящего поединка ждем убедительных результатов наших спортсменов, которые должны брать 3 очка. Наши прогноз и ставка — Россия победит + ТБ 4.5 за 2.11.