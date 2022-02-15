Ждем золото от лыжников. Анонс событий на Олимпиаде-2022 16 февраля

В среду, 16 февраля, будут разыграны восемь комплектов наград. Надеемся на медали в лыжах и биатлоне, а в хоккее — на продолжение борьбы за них.

Фристайл

Первый комплект медалей в среду разыграют фристайлисты в слоупстайле — серии трюков на различных сооружениях по ходу трассы.

Наших ребят в этой дисциплине нет, а за золото будет бороться семикратный чемпион мира Андри Рагеттли из Швейцарии. С ним будет конкурировать норвежец Бирк Рууд, который уже успел выиграть в Пекине соревнования в биг-эйре.

За медали также будут биться призер Сочи и Пхенчхана Николас Гэппер, бронзовый призер ЧМ-2021 Александер Холл и призер FIS 2021 Колби Стивенсен — все они представляют США. Попытается вклиниться и швед Йеспер Тьедер.

04:30. Фристайл. Мужчины. Слоупстайл. Финал Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн

А вот в акробатике сборная России может робко надеяться на медаль, несмотря на то, что лидер команды и трехкратный чемпион мира Максим Буров шокирующе не квалифицировался в финал.

Зато бронзовый призер Пхенчхана Илья Буров и бронзовый призер ЧМ-2019 Станислав Никитин набрали 7-ю и 9-ю суммы в отборе.

Илья Буров globallookpress.com

Другие претенденты на медали — чемпионы Пекина в миксте Джастин Шёнефельд и Кристофер Лиллис и бронзовый призер ЧМ-2021 Эрик Логран ( все из США), победитель ЧМ-2019 и призер ЧМ-2021 швейцарец Ноэ Рот, украинский чемпион Пхенчхана Александр Абраменко и серебряный призер ОИ-2018 Цзунян Цзя (Китай).

14:00. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика. Финал Прямая трансляция: Матч ТВ, Онлайн

Горные лыжи

В горнолыжном слаломе, где как обычно под сотню участников со всех уголков мира, от России выступят Иван Кузнецов, Александр Андриенко и Александр Хорошилов.

Александр Хорошилов globallookpress.com

37-летний Хорошилов — единственный русский горнолыжник в 21-м веке, кто вообще поднимался на пьедесталы Кубка мира (последний — в январе 2020-го), для него Игры в Пекине станут пятыми подряд и, судя по всему — последними.

Впрочем, медали как обычно будут разыгрывать представители приальпийских стран — Швейцарии, Австрии, Франции.

05:15. Горные лыжи. Мужчины. Слалом. 1-я попытка Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн

08:45. Горные лыжи. Мужчины. Слалом. 2-я попытка Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн

Биатлон

После результата мужской гонки лишний раз понимаешь, что предсказать ход биатлонной эстафеты практически нереально, все меняется буквально за один круг.

За сборную России забойщицей в среду будет Ирина Казакевич, на втором этапе побежит Кристина Резцова, на третьем — Светлана Миронова, на последнем — Ульяна Нигматуллина. Фаворитками они не являются, но за подиум наша четверка точно поборется.

Так Васнецова, Резцова, Казакевич и Нигматуллина чуть не выиграли последнюю эстафету, уступив только норвежкам — и это с тремя штрафными кругами от Ирины.

Кристина Резцова globallookpress.com

Главные претендентки на золото — шведки Линн Перссон, Муна Брурссон, Ханна и Эльвира Оберг. Конкуренцию им составит Норвегия (Каролине Кноттен, Тириль Экхофф, Ида Лиен, Марте Ульсбю-Ройселанн) и Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Бреза-Буше, Жюлия Симон).

Белоруски Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола постараются вклиниться в борьбу за медали, также как и сборная Германии (Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Дениз Херманн).

10:45. Биатлон. Женщины. Эстафета Прямая трансляция: Россия 1, Онлайн

Россия 1, Онлайн Комментатор: Дмитрий Губерниев

Лыжные гонки

Наши лыжники ни разу не выигрывали командные спринты за всю историю Олимпиад, но россияне находятся в шикарной форме и трасса им очень подходит.

Важно пройти полуфиналы с идеальным балансом потраченных сил и занятых мест — напрямую в финал из 12-командных забегов выходят лишь по четыре пары. Еще шесть доберутся по времени.

Наталья Непряева и Юлия Ступак globallookpress.com

Юлия Ступак и Наталья Непряева не слишком удачно выступили в личной гонке, но постараются побороться за командное золото, хотя нужно признать, что соревноваться с профильными спринтершами из Швеции Майей Далквист и Юнной Сундлинг им будет очень и очень сложно.

Да и Кертту Нисканен с Кристой Пярмякоски из Финляндии доставят проблем нашим девушкам. Более реалистичный прогноз — борьба за бронзу с командами Норвегии, Германии и США.

10:15. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Классический стиль. 1/2 финала Прямая трансляция: Smotrim.ru, Онлайн

12:15. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Финал Прямая трансляция: Россия 1, Онлайн

Россия 1, Онлайн Комментатор: Дмитрий Губернией

А вот наши парни Александр Большунов и Александр Терентьев вполне могут оставить норвежцев Йоханнеса Клэбо и Эрика Валнеса без золота .

Терентьев взял бронзовую медаль личного спринта, а Большунов пока берет медали во всех гонках Олимпиады, в которых принимает участие.

Александр Большунов globallookpress.com

Но не будем забывать, что это коронная дистанция Клебо и даже без достойного напарника он может затащить гонку один.

Другие претенденты на подиум — финны Ииво Нисканен и Йони Мяки, итальянцы Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино, и французы Уго Лапалю и Ришар Жув. Постараются вклиниться в борьбу шведы Вильям Поромаа и Оскар Свенссон.

10:55. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. 1/2 финала Прямая трансляция: Smotrim.ru, Онлайн

12:45. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Финал Прямая трансляция: Россия 1, Онлайн

Россия 1, Онлайн Комментатор: Дмитрий Губерниев

Шорт-трек

У шорт-трекисток в четвертьфинале на дистанции 1500 метров выступят сразу три россиянки — Анна Вострикова, Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова.

Хочется надеяться, что кто-то из них сумеет в итоге зацепиться за медаль. На чемпионате мира прошлого года Просвирнова была в это дисциплине четвертой.

Софья Просвирнова (в центре) globallookpress.com

Главная претендентка на победу — Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов, у которой в Пекине-2022 уже золото и серебро. Помешать ей могут кореянки Ли Ю Бин (победительница общего зачета Кубка мира на этой дистанции) и олимпийская чемпионка Чхве Мин Джон.

14:30. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. 1/4 финала Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн

16:11. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ Онлайн

У мужчин четверка Семена Елистратова, Константина Ивлиева, Павла Ситникова и Дениса Айрапетяна вышла в финал эстафеты со вторым временем.

У России в составе два призера Пекина-2022, завершать по традиции будет чемпион Сочи в этой дисциплине Елистратов. Но соперники в финале мощнейшие — Южная Корея, Канада, Италия и Китай.

15:32. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета. Финал Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн

Хоккей

В хоккее первую медаль разыграют девушки — рано утром за олимпийскую бронзу схлестнутся на льду швейцарки и представительницы Финляндии .

Сборная Швейцарии, выбившая россиянок в первом раунде плей-офф, уже обыгрывала финских хоккеисток на групповом этапе — 3:2.

4:30. Хоккей. Женщины. Матч за 3-е место. Финляндия — Швейцария Прямая трансляция: Матч ТВ

Матч ТВ Прогноз на матч

Нас, конечно, больше интересует четвертьфинальный матч мужских команд России и Дании . Команде Жамнова пришлось тяжко против датчан в группе, можно представить, какой бой в плей-офф даст команда, сенсационно выбившая чехов и расправившаяся с латвийцами.

Россия — Дания globallookpress.com

Дания сильна командной игрой, железной дисциплиной и крепкой обороной — нас снова ждет «автобус». За четыре матча в Пекине датчане пропустили шайб меньше, чем Россия в игре против Чехии.

9:00. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. Россия — Дания Прямая трансляция: Первый канал, Live Прогноз на матч

7:10. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. США — Словакия Прямая трансляция: Матч ТВ

11:40. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. Финляндия — Швейцария Прямая трансляция: Матч ТВ, Live

16:30. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. Швеция — Канада Прямая трансляция: Матч ТВ

Что еще посмотреть

Как всегда будет много керлинга — свои встречи проведут обе российские сборные.

Мужская сборная России, после победы над командой Канады, сохраняет шансы на медали перед последним матчем: для выхода в полуфинал обязательна победа над Великобританией.

09:05. Кёрлинг. Мужчины. Круговой турнир. Сессия 11. Великобритания — Россия Прямая трансляция: Матч! Игра, Онлайн

А вот женская команда шокирующе провалила Олимпиаду, проиграв шесть матчей из семи. Команда Алины Ковалевой наконец одержала победу над китаянками, но в Федерации керлинга России уже пообещали отправить в отставку весь тренерский штаб — независимо от последних результатов.

15:05. Кёрлинг. Женщины. Круговой турнир. Сессия 11. Россия — Швеция Прямая трансляция: Матч! Страна, Матч ТВ, Онлайн

За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет изменяется с каждым днем — следить за ним можно здесь.