Ждем золото от лыжников. Анонс событий на Олимпиаде-2022 16 февраля

Фристайл
Первый комплект медалей в среду разыграют фристайлисты в слоупстайле — серии трюков на различных сооружениях по ходу трассы.
Наших ребят в этой дисциплине нет, а за золото будет бороться семикратный чемпион мира Андри Рагеттли из Швейцарии. С ним будет конкурировать норвежец Бирк Рууд, который уже успел выиграть в Пекине соревнования в биг-эйре.
За медали также будут биться призер Сочи и Пхенчхана Николас Гэппер, бронзовый призер ЧМ-2021 Александер Холл и призер FIS 2021 Колби Стивенсен — все они представляют США. Попытается вклиниться и швед Йеспер Тьедер.
04:30. Фристайл. Мужчины. Слоупстайл. Финал
- Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн
А вот в акробатике сборная России может робко надеяться на медаль, несмотря на то, что лидер команды и трехкратный чемпион мира Максим Буров шокирующе не квалифицировался в финал.
Зато бронзовый призер Пхенчхана Илья Буров и бронзовый призер ЧМ-2019 Станислав Никитин набрали 7-ю и 9-ю суммы в отборе.
Другие претенденты на медали — чемпионы Пекина в миксте Джастин Шёнефельд и Кристофер Лиллис и бронзовый призер ЧМ-2021 Эрик Логран ( все из США), победитель ЧМ-2019 и призер ЧМ-2021 швейцарец Ноэ Рот, украинский чемпион Пхенчхана Александр Абраменко и серебряный призер ОИ-2018 Цзунян Цзя (Китай).
14:00. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика. Финал
- Прямая трансляция: Матч ТВ, Онлайн
Горные лыжи
В горнолыжном слаломе, где как обычно под сотню участников со всех уголков мира, от России выступят Иван Кузнецов, Александр Андриенко и Александр Хорошилов.
37-летний Хорошилов — единственный русский горнолыжник в 21-м веке, кто вообще поднимался на пьедесталы Кубка мира (последний — в январе 2020-го), для него Игры в Пекине станут пятыми подряд и, судя по всему — последними.
Впрочем, медали как обычно будут разыгрывать представители приальпийских стран — Швейцарии, Австрии, Франции.
05:15. Горные лыжи. Мужчины. Слалом. 1-я попытка
- Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн
08:45. Горные лыжи. Мужчины. Слалом. 2-я попытка
- Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн
Биатлон
После результата мужской гонки лишний раз понимаешь, что предсказать ход биатлонной эстафеты практически нереально, все меняется буквально за один круг.
За сборную России забойщицей в среду будет Ирина Казакевич, на втором этапе побежит Кристина Резцова, на третьем — Светлана Миронова, на последнем — Ульяна Нигматуллина. Фаворитками они не являются, но за подиум наша четверка точно поборется.
Так Васнецова, Резцова, Казакевич и Нигматуллина чуть не выиграли последнюю эстафету, уступив только норвежкам — и это с тремя штрафными кругами от Ирины.
Главные претендентки на золото — шведки Линн Перссон, Муна Брурссон, Ханна и Эльвира Оберг. Конкуренцию им составит Норвегия (Каролине Кноттен, Тириль Экхофф, Ида Лиен, Марте Ульсбю-Ройселанн) и Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Бреза-Буше, Жюлия Симон).
Белоруски Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола постараются вклиниться в борьбу за медали, также как и сборная Германии (Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Дениз Херманн).
10:45. Биатлон. Женщины. Эстафета
- Прямая трансляция: Россия 1, Онлайн
- Комментатор: Дмитрий Губерниев
Лыжные гонки
Наши лыжники ни разу не выигрывали командные спринты за всю историю Олимпиад, но россияне находятся в шикарной форме и трасса им очень подходит.
Важно пройти полуфиналы с идеальным балансом потраченных сил и занятых мест — напрямую в финал из 12-командных забегов выходят лишь по четыре пары. Еще шесть доберутся по времени.
Юлия Ступак и Наталья Непряева не слишком удачно выступили в личной гонке, но постараются побороться за командное золото, хотя нужно признать, что
Да и Кертту Нисканен с Кристой Пярмякоски из Финляндии доставят проблем нашим девушкам. Более реалистичный прогноз — борьба за бронзу с командами Норвегии, Германии и США.
10:15. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Классический стиль. 1/2 финала
- Прямая трансляция: Smotrim.ru, Онлайн
12:15. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Финал
- Прямая трансляция: Россия 1, Онлайн
- Комментатор: Дмитрий Губернией
А вот
Терентьев взял бронзовую медаль личного спринта, а Большунов пока берет медали во всех гонках Олимпиады, в которых принимает участие.
Другие претенденты на подиум — финны Ииво Нисканен и Йони Мяки, итальянцы Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино, и французы Уго Лапалю и Ришар Жув. Постараются вклиниться в борьбу шведы Вильям Поромаа и Оскар Свенссон.
10:55. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. 1/2 финала
- Прямая трансляция: Smotrim.ru, Онлайн
12:45. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Финал
- Прямая трансляция: Россия 1, Онлайн
- Комментатор: Дмитрий Губерниев
Шорт-трек
У шорт-трекисток в четвертьфинале на дистанции 1500 метров выступят сразу три россиянки — Анна Вострикова, Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова.
Хочется надеяться, что кто-то из них сумеет в итоге зацепиться за медаль. На чемпионате мира прошлого года Просвирнова была в это дисциплине четвертой.
14:30. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. 1/4 финала
- Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн
16:11. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал
- Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ Онлайн
У мужчин четверка Семена Елистратова, Константина Ивлиева, Павла Ситникова и Дениса Айрапетяна вышла в финал эстафеты со вторым временем.
У России в составе два призера Пекина-2022, завершать по традиции будет чемпион Сочи в этой дисциплине Елистратов. Но соперники в финале мощнейшие — Южная Корея, Канада, Италия и Китай.
15:32. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета. Финал
- Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн
Хоккей
В хоккее первую медаль разыграют девушки —
Сборная Швейцарии, выбившая россиянок в первом раунде плей-офф, уже обыгрывала финских хоккеисток на групповом этапе — 3:2.
4:30. Хоккей. Женщины. Матч за 3-е место. Финляндия — Швейцария
- Прямая трансляция: Матч ТВ
- Прогноз на матч
Дания сильна командной игрой, железной дисциплиной и крепкой обороной — нас снова ждет «автобус». За четыре матча в Пекине датчане пропустили шайб меньше, чем Россия в игре против Чехии.
9:00. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. Россия — Дания
- Прямая трансляция: Первый канал, Live Прогноз на матч
7:10. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. США — Словакия
- Прямая трансляция: Матч ТВ
11:40. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. Финляндия — Швейцария
- Прямая трансляция: Матч ТВ, Live
16:30. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. Швеция — Канада
- Прямая трансляция: Матч ТВ
Что еще посмотреть
Как всегда будет много керлинга — свои встречи проведут обе российские сборные.
Мужская сборная России, после победы над командой Канады, сохраняет шансы на медали перед последним матчем: для выхода в полуфинал обязательна победа над Великобританией.
09:05. Кёрлинг. Мужчины. Круговой турнир. Сессия 11. Великобритания — Россия
- Прямая трансляция: Матч! Игра, Онлайн
А вот женская команда шокирующе провалила Олимпиаду, проиграв шесть матчей из семи. Команда Алины Ковалевой наконец одержала победу над китаянками, но в Федерации керлинга России уже пообещали отправить в отставку весь тренерский штаб — независимо от последних результатов.
15:05. Кёрлинг. Женщины. Круговой турнир. Сессия 11. Россия — Швеция
- Прямая трансляция: Матч! Страна, Матч ТВ, Онлайн
За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет изменяется с каждым днем — следить за ним можно здесь.