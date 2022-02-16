Финляндия
На этапе группового раунда финская бригада потерпела три поражения в четырех играх, а финишировала на этой дистанции сборная третьей в таблице A с 3 набранными баллами.
В первом матче в Пекине Финляндия встретилась с США. В игре с американками команда быстро посыпалась и ожидаемо потерпела поражение (2:5).
В следующем поединке подопечные Юусо Тойволы были уничтожены Канадой (1:11), а третья попытка на Олимпиаде закончилась для финок потерей очков в противостоянии со Швейцарией (2:3).
Единственную победу на групповом этапе Финляндия оформила в матче с Россией (5:0). В плей-офф раунде команда Тойволы разнесла Японию (7:1) и снова слилась Штатам (1:4).
Швейцария
В трех матчах из четырех на стадии группового соревнования швейцарская сборная потерпела три поражения. Эту стадию она закончила на пятом месте с 3 очками на счету.
Все три поражения настигли Швейцарию на старте турнира и прошли цепочкой. Команда крупно влетела Канаде (12:1), проиграла России (2:5) и была разгромлена США (0:8).
Первую победу в Пекине подопечные Колина Маллера отпраздновали 7 февраля, прихлопнув Финляндию (3:2). За час встречи швейцарки нанесли 24 броска в створ и показали 12.5% реализацию.
В плей-офф Швейцария снова встретилась с Россией. На этот раз команда Маллера смогла взять реванш (4:2). В четвертьфинале швейцарки крупно влетели Канаде (3:10).
Коэффициенты
Победу Финляндии в этом матче букмекеры видят за 1.31, на ничью они дают кэф 6.35. Успех Швейцарии можно поймать за 8.50.
Прогноз
Конечно, конторы по делу считают финскую бригаду фаворитом в споре за медаль, однако Швейцария дважды на этой Олимпиаде
Команда Колина Маллера успела обыграть финок и вынести Россию из плей-офф раунда, а в полуфинале она смогла забросить три шайбы Канаде. Нет сомнений в том, что осмелевшие швейцарки выдадут лучший матч и обязательно получат свои шансы на голы.
Ставка
Учитывая, что Финляндия не безгрешна в обороне, мы поверим в коллектив Маллера, Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Швейцарии больше 1.5 за 1.99.