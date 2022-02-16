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    Что покажет Швейцария в борьбе за бронзу?

    Финляндия — Швейцария. Прогноз, ставка (к. 1.99) на хоккей, женский турнир Олимпиады, 16 февраля 2022 года

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    Аманда Кессел
    В матче за третье место на Олимпиаде в Пекине женская сборная Финляндии сыграет со Швейцарией. Игра пройдет на «Кадиллак Арене» 16 февраля. Начало встречи — в 14:30 мск. Финляндия — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Финляндия

    На этапе группового раунда финская бригада потерпела три поражения в четырех играх, а финишировала на этой дистанции сборная третьей в таблице A с 3 набранными баллами.

    В первом матче в Пекине Финляндия встретилась с США. В игре с американками команда быстро посыпалась и ожидаемо потерпела поражение (2:5).

    В следующем поединке подопечные Юусо Тойволы были уничтожены Канадой (1:11), а третья попытка на Олимпиаде закончилась для финок потерей очков в противостоянии со Швейцарией (2:3).

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    Единственную победу на групповом этапе Финляндия оформила в матче с Россией (5:0). В плей-офф раунде команда Тойволы разнесла Японию (7:1) и снова слилась Штатам (1:4).

    Швейцария

    В трех матчах из четырех на стадии группового соревнования швейцарская сборная потерпела три поражения. Эту стадию она закончила на пятом месте с 3 очками на счету.

    Все три поражения настигли Швейцарию на старте турнира и прошли цепочкой. Команда крупно влетела Канаде (12:1), проиграла России (2:5) и была разгромлена США (0:8).

    Первую победу в Пекине подопечные Колина Маллера отпраздновали 7 февраля, прихлопнув Финляндию (3:2). За час встречи швейцарки нанесли 24 броска в створ и показали 12.5% реализацию.

    В плей-офф Швейцария снова встретилась с Россией. На этот раз команда Маллера смогла взять реванш (4:2). В четвертьфинале швейцарки крупно влетели Канаде (3:10).

    Коэффициенты

    Победу Финляндии в этом матче букмекеры видят за 1.31, на ничью они дают кэф 6.35. Успех Швейцарии можно поймать за 8.50.

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    Прогноз

    Конечно, конторы по делу считают финскую бригаду фаворитом в споре за медаль, однако Швейцария дважды на этой Олимпиаде неприятно удивила соперниц.

    Команда Колина Маллера успела обыграть финок и вынести Россию из плей-офф раунда, а в полуфинале она смогла забросить три шайбы Канаде. Нет сомнений в том, что осмелевшие швейцарки выдадут лучший матч и обязательно получат свои шансы на голы.

    Ставка

    Учитывая, что Финляндия не безгрешна в обороне, мы поверим в коллектив Маллера, Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Швейцарии больше 1.5 за 1.99.

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    Финляндия — Швейцария: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 16.02.2022. Прогнозы на хоккей. Что покажет Швейцария в борьбе за бронзу?
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