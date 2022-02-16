В четвертьфинальном матче Олимпиады в Пекине сборная России сыграет с Данией. Игра пройдет на «Кадиллак Арене» 16 февраля. Начало встречи — в 09:00 мск. Россия — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Россия

На групповой стадии российская сборная оформила две победы в трех встречах, а в турнирной таблице квартета B она оказалась на первом месте с 7 баллами на счету, опередив всего на 1 пункт датчан.

В дебютной игре на Олимпиаде Россия очень скромно сыграла со Швейцарией, оформив минимальную победу (1:0). В матче со швейцарцами наша сборная уступила по броскам в створ — 30:33 и показала низкую реализацию, которой все же было достаточно.

Второй поединок подопечные Алексея Жамнова скатали с Данией, которую также обыграли всухую — 2:0. Голами за команду отличились Карнаухов и Семенов (пустые ворота).

Все прогнозы на хоккей

Самый жаркий замес ждал Россию в ее заключительном матче, когда первому месту уже ничего не угрожало. В беспощадном противостоянии с Чехией парни Жамнова сдались лишь в овертайме (5:6 ОТ).

Дания

Датчане успели провести на Олимпиаде четыре встречи (3 в группе, 1 в плей-офф), в которых одержали три победы. Групповой этап они закончили на втором месте с 6 очками на счету.

На старте Игр в Пекине Дания сразилась с Чехией и завоевала первую победу (2:1). За час поединка команда нанесла всего 17 бросков в створ, зато показала при этом солидный процент реализации — 11.76%.

Единственное на Олимпиаде поражение подопечные Хайнца Элерса пережили в замесе с Россией (0:2). Датчане снова мало бросали в створ (16) и на этот раз немного хуже отыграли в обороне — 96.88% отраженных угроз.

В заключительном матче групповой стадии Дания оформила победу над Швейцарией (5:3). А в раунде 1/8 финала команда Элерса дважды камбэкнулась в игре с Латвией (3:2).

Коэффициенты

Победа России в этой игре оценивается в 1.37, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.40, а на победу Дании — 6.45.

Прогноз

В первой очной игре на Олимпиаде команде Жамнова пришлось долго мучиться с датчанами , пропустившими вторую шайбу в пустые ворота. В четвертьфинале легче России точно не будет.

Ставка

Предстоящий поединок Дания не сольет с крупным счетом. Наши прогноз и ставка — Дания победит с форой +2 за 1.85.