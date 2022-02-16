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    Россия не закончит четвертьфинал разгромной победой

    Россия — Дания. Прогноз, ставка (к. 1.85) на хоккей, мужской турнир Олимпиады, 16 февраля 2022 года

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    Россия — Дания
    В четвертьфинальном матче Олимпиады в Пекине сборная России сыграет с Данией. Игра пройдет на «Кадиллак Арене» 16 февраля. Начало встречи — в 09:00 мск. Россия — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Пекин-2022. Мужчины. Плей-офф. 1/4 финала 16 Февраля 2022 года
    Россия
  • Москва
    •  Россия 09:00 Дания Дания
  • Копенгаген
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    Россия

    На групповой стадии российская сборная оформила две победы в трех встречах, а в турнирной таблице квартета B она оказалась на первом месте с 7 баллами на счету, опередив всего на 1 пункт датчан.

    В дебютной игре на Олимпиаде Россия очень скромно сыграла со Швейцарией, оформив минимальную победу (1:0). В матче со швейцарцами наша сборная уступила по броскам в створ — 30:33 и показала низкую реализацию, которой все же было достаточно.

    Второй поединок подопечные Алексея Жамнова скатали с Данией, которую также обыграли всухую — 2:0. Голами за команду отличились Карнаухов и Семенов (пустые ворота).

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    Самый жаркий замес ждал Россию в ее заключительном матче, когда первому месту уже ничего не угрожало. В беспощадном противостоянии с Чехией парни Жамнова сдались лишь в овертайме (5:6 ОТ).

    Дания

    Датчане успели провести на Олимпиаде четыре встречи (3 в группе, 1 в плей-офф), в которых одержали три победы. Групповой этап они закончили на втором месте с 6 очками на счету.

    На старте Игр в Пекине Дания сразилась с Чехией и завоевала первую победу (2:1). За час поединка команда нанесла всего 17 бросков в створ, зато показала при этом солидный процент реализации — 11.76%.

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    • Единственное на Олимпиаде поражение подопечные Хайнца Элерса пережили в замесе с Россией (0:2). Датчане снова мало бросали в створ (16) и на этот раз немного хуже отыграли в обороне — 96.88% отраженных угроз.

    В заключительном матче групповой стадии Дания оформила победу над Швейцарией (5:3). А в раунде 1/8 финала команда Элерса дважды камбэкнулась в игре с Латвией (3:2).

    Коэффициенты

    Победа России в этой игре оценивается в 1.37, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.40, а на победу Дании — 6.45.

    Прогноз

    В первой очной игре на Олимпиаде команде Жамнова пришлось долго мучиться с датчанами, пропустившими вторую шайбу в пустые ворота. В четвертьфинале легче России точно не будет.

    Ставка

    Предстоящий поединок Дания не сольет с крупным счетом. Наши прогноз и ставка — Дания победит с форой +2 за 1.85.

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    Россия — Дания: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 16.02.2022. Прогнозы на хоккей. Россия не закончит четвертьфинал разгромной победой
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