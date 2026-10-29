В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Трактор». Игра пройдет в Минске 30 октября, начало — в 19:10 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.42.

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«Динамо» Минск

Турнирное положение: «Зубры» занимают 8-е место в таблице Запада с 20-ю очками в активе после 20-и встреч. Минское «Динамо» опережает СКА, который находится на 9-й строчке, всего на один балл.

В нынешнем сезоне команда Сергея Брылина очень много пропускает — 60 шайб за 20 встреч. При этом у минчан все в порядке с результативностью — 48 голов.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Динамо» не смогло вскрыть оборону «Барыса», уступив астанчанам со счетом 0:1. Матчем ранее «зубры» одолели «Торпедо» (2:1 ОТ).

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В последних 5-и встречах у минского «Динамо» только одна победа и 4 поражения. За этот период подопечные Брылина также уступили «Сочи» (2:3 ОТ), «Ак Барсу» (1:4) и «Металлургу» Мг (1:3).

Не сыграют: Василий Демченко, Сергей Калинин и Николас Мелош (у всех — травмы).

Состояние команды: Еще перед началом сезона было понятно, что минчанам будет очень непросто повторить прошлогодний результат. Тренерский штаб сменился, а несколько белорусских игроков основного состава уехали покорять НХЛ.

У «Динамо» Мн есть проблема с вратарями. Пока канадец Зак Фукале, откровенно, не выручает. Голкипер отразил 89.78% бросков за 12 встреч при коэффициенте надежности 2.44.

Неожиданно для многих канадский форвард Крис Тирни взял на себя бремя лидера в минском «Динамо», набрав 19 (3+16) очков за 20 встреч. Этот нападающий был главной атакующей силой «зубров», пока в списке травмированных игроков числился Сэм Энас.

«Трактор»

Турнирное положение: Великое падение челябинцев на дно турнирной таблицы Востока продолжается. «Трактор» занимает предпоследнее 10-е место в конференции с 18-и очками в активе после 19-и встреч.

Стоит отметить, что вся борьба за восьмерку еще впереди. «Трактор» отстает от зоны плей-офф всего на два пункта, но для того, чтобы приблизиться к 8-му месту, необходимо набирать очки.

Последние матчи: В прошлом поединке «Трактор» крупно уступил ЦСКА со счетом 1:5, а до этого челябинцы не без труда одолели «Сибирь» (2:1), забросив победную шайбу в третьем периоде.

В последних 5-и встречах «Трактор» трижды уступил и дважды победил. За этот отрезок челябинцы проиграли «Авангарду» (1:2 Б) и «Нефтехимику» (2:3 ОТ), а также одолели «Ак Барс» (3:1).

Не сыграют: Виталий Кравцов и Александр Рыков (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Трактор» все никак не может найти свою игру. Казалось бы, команда стала частенько набирать очки, но в матче с ЦСКА случился полный провал во втором периоде, где челябинцы пропустили 4 шайбы.

Совсем недавно «Трактор» получил нападающего Андрея Чивилева в результате обмена с «Ладой». Этот умный форвард должен помочь команде забрасывать больше шайб, но пока у него 0+0 в двух поединках.

В последних 5-и очных матчах «Трактор» удачно выступает против минского «Динамо», одержал победу в трех встречах. Получится ли на сей раз набрать драгоценные очки? На чужой площадке это будет сделать сложнее...

На что ставят в матче Динамо Минск — Трактор Букмекерские коэффициенты на матч Динамо Минск — Трактор: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

У минского «Динамо» 4 поражения в последних 5-и встречах

В пяти из шести последних матчей «Трактор» набирал очки

В последних 5-и очных встречах «Трактор» трижды обыгрывал минское «Динамо»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск букмекерами оценивается в 1.90, ничья — в 4.30, а победа «Трактора» — в 3.42.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

Прогноз: Можно предположить, что «Трактор» одержит победу в предстоящем поединке. Команда потихоньку приходит в себя, а у минского «Динамо», наоборот, наступил очередной кризис.

3.42 Победа «Трактора» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.42 на матч «Динамо» Минск — «Трактор» позволит вывести на карту выигрыш 2420₽, общая выплата — 3420₽

Ставка: Победа «Трактора» за 3.42.

Прогноз: «Трактору» необходимо забрасывать более двух шайб для победы. На своей площадке минчане способны сыграть результативно.

2.35 Индивидуальный тотал «Трактора» 2.5 больше Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Динамо» Минск — «Трактор» принесёт прибыль 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» 2.5 больше за 2.35.