прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.78

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «Ти-Мобайл Арене» 31 октября. Начало встречи — в 01:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.78.

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«Вегас»

Турнирное положение: После 14 матчей «Вегас» занимает 3-е место в Западной конференции с 19 очками. От лидирующего «Эдмонтона» коллектив из Невады отстает на 1 зачетный балл, имея на одну сыгранную встречу больше.

Последние матчи: После домашнего разгрома «Питтсбурга» (6:2) «Вегас» потерпел три поражения подряд. Сначала невадцы уступили «Тампе-Бэй» (2:6) и «Сент-Луису» (2:6), а затем проиграли «Коламбусу» (1:2, ОТ).

Завершить череду неудач команда Райана Крейга сумела на домашней площадке. В последней встрече «Голден Найтс» уверенно разобрались с «Оттавой» (4:1).

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Не сыграют: Виктор Олофссон, Алекс Пьетранжело, Паркер Уотерспун, Картер Харт.

Состояние команды: После убедительного начала сезона «Вегас» пережил спад. Финалист прошлого розыгрыша Кубка Стэнли выдал серию откровенно слабых матчей и теперь сосредоточен на выправлении ситуации.

Перед разгромом «Оттавы» в домашних стенах «Голден Найтс» потерпели три поражения кряду, дважды пропустив по шесть голов и ни разу не забросив больше двух шайб.

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: В 13 матчах «Нью-Джерси» заработал 16 очков, с которыми поднялся на 4-ю строчку Востока. На 3 турнирных пункта «Девилз» отстают от идущего вторым «Бостона».

Последние матчи: Во второй половине октября «Нью-Джерси» выдал серию из четырех побед. Начали «дьяволы» с домашнего успеха против «Колорадо» (4:3), а затем обыграли «Анахайм» (4:1) и «Лос-Анджелес» (3:1).

На выезде команда Шелдона Кифа разгромила «Даллас» (5:1), однако продолжения серия не получила. В последней встрече «Нью-Джерси» сгорел «Колорадо» (2:5).

Не сыграют: Шимус Кэйси.

Состояние команды: Держа в памяти прошлогодний провал, «Нью-Джерси» старается закрепиться среди лидеров Востока.

Команда Кифа заметно увереннее ведет игру, а недавнее топ-усиление вратарской линии способно дать больше надежности на дистанции. Перед выездом в Неваду «Девилз» одержали шесть побед в восьми матчах, забросив четыре шайбы и более в пяти встречах.

Статистика для ставок

«Вегас» обыграл «Нью-Джерси» в четырех из пяти последних матчей

В пяти последних личных встречах было забито 4 и менее голов

В двух из трех последних личных встреч «Нью-Джерси» ни разу не отличился

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 2.18, ничья — в 4.37, победа «Нью-Джерси» — в 2.91.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.55, на тотал меньше 5.5 — за 2.29.

Прогноз: «Нью-Джерси» сейчас хорош в атаке — регулярно нагружает чужую оборону бросками и, как правило, добивается высокой реализации. «Вегас» также предпочитает открытый хоккей, поэтому встреча обещает получиться результативной.

1.78 Тотал больше 6 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.78 на матч Вегас — Нью-Джерси позволит вывести на карту выигрыш 780₽, общая выплата — 1780₽

Ставка: Тотал больше 6 за 1.78.

Прогноз: «Вегас» в некоторых последних матчах преследуют проблемы в обороне, тогда как фактор домашнего льда не всегда предполагает стабильность. «Нью-Джерси» подходит к выезду в отличном игровом тонусе.

1.73 «Нью-Джерси» не проиграет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.73 на матч Вегас — Нью-Джерси принесёт чистый выигрыш 730₽, общая выплата — 1730₽

Ставка: «Нью-Джерси» не проиграет за 1.73.