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    Российские керлингисты уступили команде США на старте олимпийского турнира

    Пекин-2022 Кёрлинг Сборная России
    Мужская сборная России по керлингу потерпела поражение в стартовом матче на Олимпидае-2022 в Пекине.

    Сборная США одержала победу
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    Сборная США одержала победу

    Соперником российских керлингистов стали действующие олимпийские чемпионы — сборная США, которае одержала победу со счетом 6:5.

    В состав сборной России на Олимпиаду вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

    Во втором матче, который состоится в четверг, 10 февраля, россияне сыграют с китайцами.

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