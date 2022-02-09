Российские керлингисты уступили команде США на старте олимпийского турнира

потерпела поражение в стартовом матче на Олимпидае-2022 в Пекине.

Соперником российских керлингистов стали действующие олимпийские чемпионы — сборная США, которае одержала победу со счетом 6:5.

В состав сборной России на Олимпиаду вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Во втором матче, который состоится в четверг, 10 февраля, россияне сыграют с китайцами.

Олимпиада-2022 онлайн

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