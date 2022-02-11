В матче группового этапа Олимпиады в Пекине Дания сыграет с Россией. Игра пройдет на «Национальном стадионе» 11 февраля. Начало встречи — в 07:10 мск. Дания — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дания

После первого матча датчане возглавляют группу B с 3 очками на счету. Россиян они опережают по лучшим дополнительным показателям.

В дебютной встрече Дания оформила победу над Чехией с минимальным преимуществом в счете (2:1). Голами за свою команду отличились Маркус Лауридсен и Франс Нильсен в первом периоде.

В этой встрече команда Хайнца Элерса сумела нанести всего 17 бросков в створ и добыла нужный результат благодаря высокой реализации — 11.76%. У своих ворот датчане отразили 97.5% чужих угроз.

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За час поединка коллектив Хайнца Элерса схлопотал всего 3 удаления. Один раз Дания играла в большинстве, но воспользоваться численным превосходством ей не удалось.

Россия

После первой встречи российская команда с 3 очками находится на втором месте в группе B. Дебютный поединок ребят Жамнова закончился минимальной победой над Швейцарией (1:0).

В игре со швейцарцами Россия нанесла 30 бросков в створ, но уступила по этому показателю оппонентам (33 удара). При этом банда Жамнова продемонстрировала низкую реализацию — 3.33%, которой все же хватило для победы.

В первой встрече у россиян были явные проблемы с дисциплиной. Команда схлопотала 7 удалений, при этом трижды ребята Алексея Жамнова отправились на скамейку штрафников из-за неспортивного поведения.

Единственную шайбу в составе России забросил Антон Слепышев за 2.7 секунды до конца первого периода. Результативным пасом отметился Кирилл Семенов.

Коэффициенты

На датчан в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 10.5, на Россию — 1.22, а на ничью — 7.20.

Прогноз

Дания — резвая команда, которая заставит коллектив Жамнова играть активно со старта . В предстоящем матче российская сборная может столкнуться с неприятными сюрпризами.

Несмотря на букмекерские расклады, ждем равной игры и высокой результативности, которую стороны начнут выдавать уже в первом периоде.

Ставка

Наши прогноз и ставка — тотал первого периода больше 1.5 с коэффициентом 1.91.