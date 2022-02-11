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    Сколько времени на раскачку возьмет Россия в матче с Данией?

    Дания — Россия. Прогноз, ставка (к. 1.91) на хоккей, мужской турнир Олимпиады, 11 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Дания — Россия
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    Россия
    В матче группового этапа Олимпиады в Пекине Дания сыграет с Россией. Игра пройдет на «Национальном стадионе» 11 февраля. Начало встречи — в 07:10 мск. Дания — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дания

    После первого матча датчане возглавляют группу B с 3 очками на счету. Россиян они опережают по лучшим дополнительным показателям.

    В дебютной встрече Дания оформила победу над Чехией с минимальным преимуществом в счете (2:1). Голами за свою команду отличились Маркус Лауридсен и Франс Нильсен в первом периоде.

    В этой встрече команда Хайнца Элерса сумела нанести всего 17 бросков в створ и добыла нужный результат благодаря высокой реализации — 11.76%. У своих ворот датчане отразили 97.5% чужих угроз.

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    За час поединка коллектив Хайнца Элерса схлопотал всего 3 удаления. Один раз Дания играла в большинстве, но воспользоваться численным превосходством ей не удалось.

    Россия

    После первой встречи российская команда с 3 очками находится на втором месте в группе B. Дебютный поединок ребят Жамнова закончился минимальной победой над Швейцарией (1:0).

    В игре со швейцарцами Россия нанесла 30 бросков в створ, но уступила по этому показателю оппонентам (33 удара). При этом банда Жамнова продемонстрировала низкую реализацию — 3.33%, которой все же хватило для победы.

  • Вымученные 3 очка. Россия выстояла в игре со Швейцарией
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    • В первой встрече у россиян были явные проблемы с дисциплиной. Команда схлопотала 7 удалений, при этом трижды ребята Алексея Жамнова отправились на скамейку штрафников из-за неспортивного поведения.

    Единственную шайбу в составе России забросил Антон Слепышев за 2.7 секунды до конца первого периода. Результативным пасом отметился Кирилл Семенов.

    Коэффициенты

    На датчан в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 10.5, на Россию — 1.22, а на ничью — 7.20.

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    Прогноз

    Дания — резвая команда, которая заставит коллектив Жамнова играть активно со старта. В предстоящем матче российская сборная может столкнуться с неприятными сюрпризами.

    Несмотря на букмекерские расклады, ждем равной игры и высокой результативности, которую стороны начнут выдавать уже в первом периоде.

    Ставка

    Наши прогноз и ставка — тотал первого периода больше 1.5 с коэффициентом 1.91.

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    Дания — Россия: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 11.02.2022. Прогнозы на хоккей. Сколько времени на раскачку возьмет Россия в матче с Данией?
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