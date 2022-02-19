Финал! Сборная России 18 февраля на Олимпиаде-2022

18 февраля сборная России мало что выиграла, но все равно достойна похвалы. Во-первых, не самая ожидаемая медаль во фристайле. Во-вторых, из первых четырех спортивных пар в фигурном катании — три наши. В-третьих, мужская хоккейная сборная пробилась в финал. Ну а биатлон — мимо. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2022.

Фристайл — бронза

День начался с бронзы Сергея Ридзика во фристайле.

Сергей Ридзик globallookpress.com

Олимпиада была для Ридзика третьей в карьере, и второй подряд — с бронзовой медалью.

Яркий пример того, что поздно начинать профессиональную карьеры в спорте — совсем не поздно: Ридзик начал заниматься фристайлом лишь в 19 лет.

Хоккей — финал

Мужская сборная России по хоккею с боями прибилась в финал Олимпиады, одолев в долгой серии буллитов шведов.

Первыми в матче забили россиянине, во втором периоде шведы отыгрались. В третьем — настоящие качели, а в овертайме 3х3 — хаотичная перестрелка.

Россия — Швеция globallookpress.com

Все решили буллиты. Шведы трижды вели в серии, но пять подряд промахов решили дело в пользу команды Жамнова.

В матче за золото Россия сыграет с Финляндией. Матч 20-го февраля. В игре за бронзу Словакия сыграет со Швецией.

Фигурное катание — 3 из 4

В фигурном катании начался розыгрыш последнего комплекта наград — у спортивных пар.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов globallookpress.com

Первыми сильнейшую разминку открывали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Российская пара откатала без видимых ошибок, но судьи были чуть сдержанны в оценках — 82.76 — считается, что так всегда происходит с теми, кто открывает сильнейшую группу.

Следом выступала пара из Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун. Показав настоящее огненное шоу, они получили почти рекордные 84.41.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов globallookpress.com

Евгения Тарасова и Владимир Морозов продолжали. Несмотря на давление, оказанное безупречным прокатом хозяев льда, россиянине не дрогнули и показали максимум, на что способны. Судьи оценили — 84.25, что всем чуть-чуть меньше, чем у китайцев.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский globallookpress.com

Завершали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. И вот они полностью с нервами не справились: в одном из элементов партнерша коснулась рукой льда. В такой конкурентной среде такие ошибки не прощаются: 78.59.

Короткая программа спортивных пар 1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 84.41

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 84.25

3. Анастасия Мишина/ Александр Галлямов (Россия) — 82.76

4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 78.59

5. Чэн Пэн/Ян Цзинь (Китай) — 76.10

В произвольной программе будет настоящая рубка. Старт — 19-го, в субботу, в 14:00.

Биатлон — мимо

В мужском и женском биатлоне прошли масс-старты.

Кристина Резцова (слева) globallookpress.com

У мужчин все совсем плохо: Александр Логинов только 15-й, остальные еще хуже.

У женщин картина лучше, и могла быть совсем хорошей, не промахнись Кристина Резцова аж 6 раз. Сократи неточные выстрели вдвое — была бы медаль, а так — только пятое место.

Медальный зачет

В медальном зачете без перемен: Норвегия не просто оторвалась от всех, но и установила рекорд по золотым медалям: их уже 15, а всего наград — 34.

Сборная России 9-я: 27 всего, 5 золотых, 9 серебряных, 13 бронзовых.

Олимпиада-2022 онлайн

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