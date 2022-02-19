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    Финал! Сборная России 18 февраля на Олимпиаде-2022

    Результаты соревнований на Олимпийских играх-2022 в Пекине 18 февраля. Все, чем запомнился четырнадцатый день Олимпиады

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    Сборная России по хоккею
    18 февраля сборная России мало что выиграла, но все равно достойна похвалы. Во-первых, не самая ожидаемая медаль во фристайле. Во-вторых, из первых четырех спортивных пар в фигурном катании — три наши. В-третьих, мужская хоккейная сборная пробилась в финал. Ну а биатлон — мимо. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2022.

    Фристайл — бронза

    День начался с бронзы Сергея Ридзика во фристайле.

    Сергей Ридзик
    globallookpress.com

    Олимпиада была для Ридзика третьей в карьере, и второй подряд — с бронзовой медалью.

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    • Яркий пример того, что поздно начинать профессиональную карьеры в спорте — совсем не поздно: Ридзик начал заниматься фристайлом лишь в 19 лет.

    Хоккей — финал

    Мужская сборная России по хоккею с боями прибилась в финал Олимпиады, одолев в долгой серии буллитов шведов.

  • Бронза в фристайле, финал в хоккее
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    • Первыми в матче забили россиянине, во втором периоде шведы отыгрались. В третьем — настоящие качели, а в овертайме 3х3 — хаотичная перестрелка.

    Россия — Швеция
    globallookpress.com

    Все решили буллиты. Шведы трижды вели в серии, но пять подряд промахов решили дело в пользу команды Жамнова.

    В матче за золото Россия сыграет с Финляндией. Матч 20-го февраля. В игре за бронзу Словакия сыграет со Швецией.

    Фигурное катание — 3 из 4

    В фигурном катании начался розыгрыш последнего комплекта наград — у спортивных пар.

    Анастасия Мишина и Александр Галлямов
    globallookpress.com

    Первыми сильнейшую разминку открывали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Российская пара откатала без видимых ошибок, но судьи были чуть сдержанны в оценках — 82.76 — считается, что так всегда происходит с теми, кто открывает сильнейшую группу.

    Следом выступала пара из Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун. Показав настоящее огненное шоу, они получили почти рекордные 84.41.

    Евгения Тарасова и Владимир Морозов
    globallookpress.com

    Евгения Тарасова и Владимир Морозов продолжали. Несмотря на давление, оказанное безупречным прокатом хозяев льда, россиянине не дрогнули и показали максимум, на что способны. Судьи оценили — 84.25, что всем чуть-чуть меньше, чем у китайцев.

    Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
    globallookpress.com

    Завершали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. И вот они полностью с нервами не справились: в одном из элементов партнерша коснулась рукой льда. В такой конкурентной среде такие ошибки не прощаются: 78.59.

    Короткая программа спортивных пар
    • 1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 84.41
    • 2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 84.25
    • 3. Анастасия Мишина/ Александр Галлямов (Россия) — 82.76
    • 4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 78.59
    • 5. Чэн Пэн/Ян Цзинь (Китай) — 76.10

    В произвольной программе будет настоящая рубка. Старт — 19-го, в субботу, в 14:00.

    Биатлон — мимо

    В мужском и женском биатлоне прошли масс-старты.

    Кристина Резцова (слева)
    globallookpress.com

    У мужчин все совсем плохо: Александр Логинов только 15-й, остальные еще хуже.

    У женщин картина лучше, и могла быть совсем хорошей, не промахнись Кристина Резцова аж 6 раз. Сократи неточные выстрели вдвое — была бы медаль, а так — только пятое место.

    Медальный зачет

    В медальном зачете без перемен: Норвегия не просто оторвалась от всех, но и установила рекорд по золотым медалям: их уже 15, а всего наград — 34.

    Сборная России 9-я: 27 всего, 5 золотых, 9 серебряных, 13 бронзовых.

    Олимпиада-2022 онлайн

    За ходом всех событий на Олимпиаде-2022 в Пекине следите в онлайне на LiveSport.Ru. Там же — полное расписание и результаты, медальный зачет, выступления сборной России, где смотреть ту или иную трансляцию.

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