Финал! Сборная России 18 февраля на Олимпиаде-2022

Фристайл — бронза
День начался с бронзы Сергея Ридзика во фристайле.
Олимпиада была для Ридзика третьей в карьере, и второй подряд — с бронзовой медалью.
Яркий пример того, что поздно начинать профессиональную карьеры в спорте — совсем не поздно: Ридзик начал заниматься фристайлом лишь в 19 лет.
Хоккей — финал
Мужская сборная России по хоккею с боями прибилась в финал Олимпиады, одолев в долгой серии буллитов шведов.
Первыми в матче забили россиянине, во втором периоде шведы отыгрались. В третьем — настоящие качели, а в овертайме 3х3 — хаотичная перестрелка.
Все решили буллиты. Шведы трижды вели в серии, но пять подряд промахов решили дело в пользу команды Жамнова.
В матче за золото Россия сыграет с Финляндией. Матч 20-го февраля. В игре за бронзу Словакия сыграет со Швецией.
Фигурное катание — 3 из 4
В фигурном катании начался розыгрыш последнего комплекта наград — у спортивных пар.
Первыми сильнейшую разминку открывали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Российская пара откатала без видимых ошибок, но судьи были чуть сдержанны в оценках — 82.76 — считается, что так всегда происходит с теми, кто открывает сильнейшую группу.
Следом выступала пара из Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун. Показав настоящее огненное шоу, они получили почти рекордные 84.41.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов продолжали. Несмотря на давление, оказанное безупречным прокатом хозяев льда, россиянине не дрогнули и показали максимум, на что способны. Судьи оценили — 84.25, что всем чуть-чуть меньше, чем у китайцев.
Завершали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. И вот они полностью с нервами не справились: в одном из элементов партнерша коснулась рукой льда. В такой конкурентной среде такие ошибки не прощаются: 78.59.
Короткая программа спортивных пар
- 1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 84.41
- 2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 84.25
- 3. Анастасия Мишина/ Александр Галлямов (Россия) — 82.76
- 4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 78.59
- 5. Чэн Пэн/Ян Цзинь (Китай) — 76.10
В произвольной программе будет настоящая рубка. Старт — 19-го, в субботу, в 14:00.
Биатлон — мимо
В мужском и женском биатлоне прошли масс-старты.
У мужчин все совсем плохо: Александр Логинов только 15-й, остальные еще хуже.
У женщин картина лучше, и могла быть совсем хорошей, не промахнись Кристина Резцова аж 6 раз. Сократи неточные выстрели вдвое — была бы медаль, а так — только пятое место.
Медальный зачет
В медальном зачете без перемен: Норвегия не просто оторвалась от всех, но и установила рекорд по золотым медалям: их уже 15, а всего наград — 34.
Сборная России 9-я: 27 всего, 5 золотых, 9 серебряных, 13 бронзовых.
Олимпиада-2022 онлайн
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