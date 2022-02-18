Драма в фигурном катании. Сборная России 17 февраля на Олимпиаде-2022

Фигурное катание — золото и серебро
Центральное событие Олимпиады-2022 для сборной России — произвольная программа у женщин в фигурном катании.
После короткой расклад сил был такой:
- 1. Камила Валиева (Россия) — 82,16
- 2. Анна Щербакова (Россия) — 80,20
- 3. Каори Сакамото (Япония) — 79,84
- 4. Александра Трусова (Россия) — 74,60
Чтобы отыграться в произвольной, Трусова заявляет сразу четыре четверных прыжка. И все выполняет, получая от судей 177.13.
Щербакова сильно не рискует, делая ставку на чистый прокат. Он и получается тоже — 175.75.
177 против 175 — 2 с чем-то балла, но разрыв после короткой — 4.
Вмешаться в эту борьбу могла только Камила Валиева, возглавлявшая таблицу после короткой программы. Но прокат у нее не получился совсем: множество ошибок и падение.
141.93 получила Валиева от судей, что сразу выкинуло ее из тройки лидеров.
Получившая чуть ранее 153.29 японка Каори Сакамото обошла 15-летнюю россиянку и стала в итоге бронзовой.
Итог соревнований:
- 1. Анна Щербакова (Россия) — 255.95
- 2. Александра Трусова (Россия) — 251.43
- 3. Каори Сакамото (Япония) — 233.13
- 4. Камила Валиева (Россия) — 224.09
- 5. Вакаба Хигути (Япония) — 214.44
Сразу после окончания все плакали: Валиева и Трусова — от упущенных возможностей, Щербакова — от счастья.
Непопадание Валиевой в тройку облегчило организатором соревнований задачу и позволило провести церемонию награждения. В показательные выступления россиянку тоже не позвали.
Коньки — четвертое место
Чемпионка мира Ангелина Голикова 0.10 секунды уступила американке Бриттани Боу в борьбе за бронзу на дистанции 1000 метров в коньках: 1:14.71 против 1:14.61.
Золото досталось японке Михо Такаги (Япония) — 1:13.19, серебро — голландке Ютте Лердам — 1:13.83.
Дарья Качанова — 9-я (1:15.649), знаменосец сборной России Ольга Фаткулина — 13-я (1:15.87).
Медальный зачет
Золото и серебро не позволили сборной России подняться в медальном зачете Олимпиады-2022 — 9 место.
В активе команды 26 наград: 5-9-12. Лидирует Норвегия, которая наверняка и выиграет общий зачет: 29 наград (14-7-8). Второй идет Германия: 22 (10-7-5), замыкают тройку лидеров США: 21 (8-8-5).
Олимпиада-2022 онлайн
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