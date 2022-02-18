Драма в фигурном катании. Сборная России 17 февраля на Олимпиаде-2022

17 февраля — самый драматичный день для сборной России на Олимпиаде-2022. Несмотря на то, что все события происходили только в фигурном катании, и там золото и серебро, эмоций было много и разных. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2022.

Фигурное катание — золото и серебро

Центральное событие Олимпиады-2022 для сборной России — произвольная программа у женщин в фигурном катании.

После короткой расклад сил был такой: 1. Камила Валиева (Россия) — 82,16

2. Анна Щербакова (Россия) — 80,20

3. Каори Сакамото (Япония) — 79,84

4. Александра Трусова (Россия) — 74,60

Чтобы отыграться в произвольной, Трусова заявляет сразу четыре четверных прыжка. И все выполняет, получая от судей 177.13.

Щербакова сильно не рискует, делая ставку на чистый прокат. Он и получается тоже — 175.75.

Анна Щербакова globallookpress.com

177 против 175 — 2 с чем-то балла, но разрыв после короткой — 4.

Вмешаться в эту борьбу могла только Камила Валиева, возглавлявшая таблицу после короткой программы. Но прокат у нее не получился совсем: множество ошибок и падение.

Александра Трусова globallookpress.com

141.93 получила Валиева от судей, что сразу выкинуло ее из тройки лидеров.

Получившая чуть ранее 153.29 японка Каори Сакамото обошла 15-летнюю россиянку и стала в итоге бронзовой.

Итог соревнований: 1. Анна Щербакова (Россия) — 255.95

2. Александра Трусова (Россия) — 251.43

3. Каори Сакамото (Япония) — 233.13

4. Камила Валиева (Россия) — 224.09

5. Вакаба Хигути (Япония) — 214.44

Сразу после окончания все плакали: Валиева и Трусова — от упущенных возможностей, Щербакова — от счастья.

Камила Валиева globallookpress.com

Непопадание Валиевой в тройку облегчило организатором соревнований задачу и позволило провести церемонию награждения. В показательные выступления россиянку тоже не позвали.

Коньки — четвертое место

Чемпионка мира Ангелина Голикова 0.10 секунды уступила американке Бриттани Боу в борьбе за бронзу на дистанции 1000 метров в коньках: 1:14.71 против 1:14.61.

Ангелина Голикова globallookpress.com

Золото досталось японке Михо Такаги (Япония) — 1:13.19, серебро — голландке Ютте Лердам — 1:13.83.

Дарья Качанова — 9-я (1:15.649), знаменосец сборной России Ольга Фаткулина — 13-я (1:15.87).

Медальный зачет

Золото и серебро не позволили сборной России подняться в медальном зачете Олимпиады-2022 — 9 место.

В активе команды 26 наград: 5-9-12. Лидирует Норвегия, которая наверняка и выиграет общий зачет: 29 наград (14-7-8). Второй идет Германия: 22 (10-7-5), замыкают тройку лидеров США: 21 (8-8-5).

Олимпиада-2022 онлайн

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