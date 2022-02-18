Максимальное напряжение. Россия вышла в финал, обыграв в серии буллитов Швецию

Россия и Швеция устроили равную борьбу, в которой хватало и хороших моментов, и жестких столкновений. В послематчевых бросках ребята Жамнова начали уступать, а в нужный момент перевернули ход серии буллитов.

Ход матча

5’ Осторожно началась встреча. Стороны не спешили навязывать свое преимущество на площадке и нанесли по паре неплохих бросков, с которыми справлялись либо защитники, либо вратари.

10’ Спокойный хоккей на площадке даже после того, как парни Жамнова отыграли в меньшинстве. Минимум ударов наносят форварды, зато борьбы в обеих зонах хватало.

12’ Вошли шведы в зону России и неожиданно довели дело до броска, который угодил в перекладину. Практически из ничего прилетела опасность.

15’ Равенство на эту минуту по броскам, но именно шведские атаки выглядели опаснее. «Три короны» классно разыгрывали шайбу в зоне России и один раз вышли 2 в 1. Все вражеские моменты сожрал Иван Федотов.

20’ Под конец периода активнее заиграли ребята Жамнова. Успели россияне несколько раз проверить на прочность Ларса Юханссона, однако без голов в первом периоде.

21’ 1:0 Антон Слепышев. Спустя 15 секунд после начала второго периода Слепышев въехал в зону Швеции, вышел на ударную позицию и переиграл Юханссона.

Как будет по-шведски Антон? Антон. Слепышев! 1:0! Пятнадцать секунд от начала периода потребовалось мастеру, чтобы принять шайбу, уйти от опекуна, объехать Юханссона — и толкнуть шайбу мимо него! Ведем! #Beijing2022 — Хоккей России (@russiahockey) February 18, 2022

27’ Больше борьбы и столкновений стало на площадке после гола Слепышева. Но при этом парни Жамнова не ослабили хватку и продолжали опасно бросать в сторону ворот, шведы пока без серьезных моментов.

31’ Начала приходить в себя Швеция и решила чаще тревожить Федотова. Пока со всеми опасными ситуациями Иван разбирался удачно, иногда и защита помогала, ложась под мощнейшие удары.

40’ Быстро пролетела вторая половина второго периода. К счастью, после штурма наших ворот россияне вернулись к атакам и пробовали развить преимущество в счете. Удары Каюмова, Григоренко и остальных хоккеистов выглядели в динамике опасно, но на деле — мимо. И даже большинство не реализовали парни Жамнова.

Игра аккуратная, в пределах правил. Последние минуты инициатива в основном исходит от соперника, однако мы отвечаем — расставились в зоне и подержали там шведов, перевели дух. #Beijing2022 — Хоккей России (@russiahockey) February 18, 2022

45’ Хорошо начала третий период Россия. Успела команда Жамнова создать парочку хороших моментов, завершившихся бросками Шипачева и Грицука.

46’ 1:1 Антон Ландер. Поехала в атаку Швеция, с шайбой оказался Пудас, сделавший наброс в сторону ворот. С ударом издали Федотов справился, но шайбу добил Ландер уже в упор!

Аррргх! После атаки с ходу шведы сравнивают счет, теперь 1:1 и половина третьего периода будет горячей, как кипяток. #Beijing2022 — Хоккей России (@russiahockey) February 18, 2022

50’ После гола Швеция погналась за вторым голом и заставила Федотова продемонстрировать свои лучшие скилы. Сама игра стала грубее, с небольшими стычками хоккеистов.

54’ Снова очень много борьбы и мало моментов. Россия больше не прижималась так сильно к своим воротам.

60’ Куча единоборств никуда не делась. Команда Жамнова хотела активно провести концовку встречи, но ничего не сделала для того, чтобы вырвать победу в концовке.

Пять минут играть в третьем периоде остается. Счет прежний 1:1, напряжение — сумасшедшее #Beijing2022 — Хоккей России (@russiahockey) February 18, 2022

5’ ОТ После довольно спокойного начала Россия пару раз выезжала в хорошие атаки, вот только нормального броска мы не увидели.

Четыре минуты, ох и нервно дело идет! Ловит и ловит Юханссон! #Beijing2022 — Хоккей России (@russiahockey) February 18, 2022

10’ ОТ Обоюдно остро атаковали обе команды. Но если россияне пытались придумать что-то на индивидуальных навыках, то шведы очень опасно разыгрывали. Соперники отбились и перевели игру в серию буллитов.

3:2 по буллитам. В споре послематчевых бросков за Россию забивали Гусев, Яковлев и Грицук. В составе Швеции отличились Уолмарк и Нордстрём.

ГРИЦ! Этот парень! Победа! Победа! Победа! Арсений Грицюк и Иван Федотов, дамы и господа! #Beijing2022 — Хоккей России (@russiahockey) February 18, 2022

Хоккей. Олимпийские игры-2022. 1/2 финала Россия — Швеция — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Слепышев — 2 (Карнаухов, Яковлев), 20:15 — 1:0. Ландер — 4 (Теммернес, Пудас), 46:22 — 1:1Победный буллит: ГрицюкБроски: 40 (11+12+11+6) — 35 (12+10+10+3)Штраф: 4 — 4

Итог встречи

Стартовала игра в разминочном темпе. Команды много боролись, но вкатывались в чужие зоны без серьезного обострения. Больше толковых моментов соперники начали придумывать после 10-й минуты. Сперва активно бросала в нашу рамку Швеция, но Иван Федотов разбирался со всем, что летело в его рамку. За пять минут до конца периода россияне и сами стали чаще насыпать в створ Юханссона. Хорошенько удалось приложиться Никишину и Войнову. Но нули на табло — закономерный результат, с которым закончились первые 20 минут.

На старте второго периода молнией в лед бахнул гол России. Всего 15 секунд потратил Антон Слепышев, чтобы выехать на ударную позицию и переиграть вратаря шведов. А вот после взятия ворот «три короны» принялись испытывать наши нервы, интенсивно насыпая броски в сторону Федорова. На льду увеличилось количество стычек .

Во второй половине второй двадцатиминутки Россия постепенно вернула инициативу, закрепившись в зоне соперников. Команда Жамнова не тратила много времени на розыгрыши, но при этом наносила неплохие броски, которым не хватало точности.

Третий период Россия начала активно. Были у команды Жамнова шансы на то, чтобы счет стал 2:0, но на 7-й минуте сравняли шведы, расстреляв Федотова с близкого расстояния. После гола ребята Гарпенлева были максимально близки ко второму взятию ворот . К их сожалению, Иван на воротах показал все, что умеет.

С середины третьего периода россияне начали просыпаться и отодвигать игру от своей зоны, а в матч вернулись стычки и увеличилось количество брака. Под конец периода Россия хотела вырвать победу, однако тугие броски не расстроили Юханссона.

Плавно начавшийся овертайм перерос в острую игру на ответных курсах. Российская сборная искала свои шансы после хороших индивидуальных прокатов по краям, в то время как Швеция возила наших до верного и чудом не забила в эпизоде, когда Федотов был уже отыгран. В борьбе за финал Россию оставил Ткачев. Постепенно события пошли на спад и игра дошла до серии буллитов.

В баттле бросков начались нервы. После двух ударов Швеция повела 1:0, а свой первый буллит за Россию реализовал Никита Гусев. Следом второй раз Швецию вывел вперед Нордстрём. Сравняться парням Жамнова удалось только в ходе пятой попытки, Яковлев постарался. Остальные пять бросков шведы прожгли, Россия же восьмым ударом закончила встречу. Грицук вывел сборную в финал, где ее ждет Финляндия.