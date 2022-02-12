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    Безбашенный хоккей с проблемами в меньшинстве. Россия не выстояла в игре с Чехией

    В заключительном матче группового раунда сборная России устроила результативный замес с чехами, но уступила в овертайме

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    Иван Федотов
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    Иван Федотов
    Мотивированная Чехия вынудила команду Жамнова провести активную встречу, в которой воспользовалась нашей слабой стороной — меньшинством. Рассказываем, как это было.

    Ход матча

    1’ Уже на 12-й секунде встречи Россия получила большинство, однако по факту команда Алексея Жамнова не смогла ни разу нормально войти в зону, Чехия без нервов справилась.

    5’ 1:0 Владимир Ткачев. Получил классный пас Владимир от Гусева, а как только нашел момент для удара, бахнул в дальний угол.

    7’ Чехия активизировалась и смогла создать несколько реально серьезных моментов, но самый опасный — бросок практически в упор в исполнении Крейчи. Отличная растяжка Федотова помогла ему совершить красивейший сейв.

    13’ 1:1 Томаш Кундратек. Схлопотала Россия удаление из-за блокировки в исполнении Елесина. Секунд 40 понадобилось Томашу Кундратеку, чтобы здорово сыграть на подставлении после броска Червенки с синей линии.

    20’ Еще пару удалений привезли россияне после гола и чехи были хороши в ходе большинства. Главный герой первого периода — Иван Федотов.

    25’ Очень активно начала Россия вторые 20 минут и сумела придумать два опасных момента, которые убил в итоге Шимон Грубец.

    29’ После неприятного временного отрезка в зоне России парни Жамнова успешно перехватили инициативу. Пару раз хорошо с синей линии приложился Елесин, после чего «красные» запороли шикарную возможность, выйдя 3 в 1 у чужих ворот.

    33’ 2:1 Никита Нестеров. Бодрая игра россиян привела к двум удалениям в составе Чехии. И если в формате 5 на 3 соперникам повезло, то в промежутке 5 на 4 мощный «бум» Нестерова вывел Россию вперед.

    39’ 2:2 Давид Крейчи. Ничего не предвещало беды, но удаление Воронкова по системе 5+10 заставило Россию прижаться к своим воротам, где ребята Пешана здорово раскатали атаку, которую ударом в касание завершил Крейчи.

    40’ 2:3 Михал Шпачек. Забивает похожий гол после очередного шикарного розыгрыша шайбы в нашей зоне Михал.

    43’ 2:4 Лукаш Клок. Дотерпели подопечные Жамнова в большинстве, а в равных составах прощелкали Лукаша Клока, который дальним ударом попал в девятину.

    43’ 3:4 Кирилл Семенов. Сократил разрыв в счете представитель «Авангарда», воспользовавшись отскоком шайбы от щитка вратаря.

    47’ 4:4 Арсений Грицюк. Закамбэчил молодой нападающий чисто на индивидуальных скилах. Нападающий выкатился 1 на 1 и переиграл Грубеца броском под перекладину.

    49’ 5:4 Андрей Чибисов. Здорово крутанулся Андрей за воротами Чехии, выехал на ударную позицию и бросил с разворота. Не без ошибки Грубеца Россия вышла вперед.

    49’ 5:5. Томаш Гика. Курьезный гол забила Чехия после того как форвард Томаш Гика с острого угла бросил шайбу в щиток Федотову, а та нырнула в рамку.

    5’ ОТ 5:6 Либор Шулак. Добила Чехия команду Алексея Жамнова в овертайме, получив численное преимущество. В игре 4 на 3 «львы» начали сыпать удары в створ Федотова. Увы, но попытка Шулака с близкого расстояния стала последней.

    Хоккей. Олимпийские игры-2022. Группа B
    Россия — Чехия — 5:6 ОТ (1:1, 1:2, 3:2, 0:1)
    Голы: Ткачев — 1 (Гусев, Нестеров), 4:51 — 1:0. Кундратек — 1 (бол., Червенка, Странски), 12:37 — 1:1. Нестеров — 1 (бол., Гусев, Плотников), 32:19 — 2:1. Крейчи — 1 (бол., Червенка, Кундратек), 38:41 — 2:2. Шпачек — 1 (бол., Шулак, Соботка), 39:16 — 2:3. Клок — 1 (Т. Зогорна, Г. Зогорна), 43:14 — 2:4. Семенов — 2 (Плотников, Андронов), 43:50 — 3:4. Грицюк — 1 (Гусев, Ткачев), 46:43 — 4:4. Чибисов — 1 (Войнов, Шипачев), 48:22 — 5:4. Гика — 1 (Седлак, Крейчи), 48:57 — 5:5. Шулак — 1 (бол., Крейчи), 64:29 — 5:6Вратари: Федотов — ГрубецБроски: 29 (6+11+12+0) — 41 (12+16+10+3)Штраф: 33 — 10

    Итог и турнирное положение

    Неожиданно резво началась встреча. Уже на 12 секунде матча Россия получила право на лишнего, однако успешно его прошляпила, не сумев толком закрепиться в зоне. Свой гол бригада Жамнова забила в ходе классной контратаки с решающей передачей Гусева на Ткачева. С ударом Владимира в дальний угол Грубец не справился.

    После гола Чехия заметно поднажала, а сама игра стала жарче с несколькими стычками на площадке. В своем большинстве команда Пешана шикарно возила ребят Жамнова в их зоне и даже Федотов, отбивший стопку шайб, был обыгран.

    Во втором периоде Россия снова ускорилась и на 12-й минуте смогла реализовать большинство благодаря Нестерову. Как только команда Жамнова повела в счете, игра стала разрываться из-за постоянных свистков и обоюдных ошибок.

    Беды россиян начались на временном отрезке 17:34 из-за удаления 5+10 Воронкова за опасный удар в голову. Пару минут понадобилось Чехии, чтобы дважды раскатать ребят Жамнова у ворот и завершить атаки голами. Ни в одном моменте Федотову нереально было засейвить.

    В третьем периоде навалился результативный хаос. Стороны допускали немало ошибок, но при этом голы посыпались от обеих команд. Сперва Россия выдержала остаток меньшинства, а затем пропустила четвертую шайбу благодаря попытке Клока зарядить издали.

    Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, команда Жамнова не бросила играть и напихала Чехии трешку за шесть минут. Если Грицюк был хорош в ситуации 1 на 1, то голы Семенова и Чибисова характеризовались не очень убедительными действиями голкипера Грубеца. Самая курьезная шайба залетела в ворота россиян, когда та обидно нырнула в створ от щитка Федотова.

    Дотерпев до овертайма, сборные играли ровно до удаления Никишина, а в формате 5 на 4 парни Пешана полностью захватили преимущество и испытывали на прочность Федотова до временного отрезка 04:29. В итоге решающий удар нанес Либор Шулак.

    В итоге с 7 очками на счету Россия осталась на первом месте в группе B и вышла в четвертьфинал. Чехия осталась на третьем месте с 4 баллами и прошла в 1/8. Дальнейшие соперники команд определятся позже.

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