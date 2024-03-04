Возвращение Медведева, новый прорыв Эмбера и справедливая дисквалификация Рублева

LiveSport.Ru вспоминает главные события минувшей недели в мире тенниса.

Медведев вернулся, но не впечатлил

Одним из главных событий недели стало возвращение Даниила Медведева, которому потребовался месяц, чтобы прийти в себя после Открытого чемпионата Австралии.

Медведев поехал в Дубай защищать титул, но в итоге дошел только до полуфинала. Примечательно, что он еще ни разу в карьере не выигрывал один турнир два года подряд.

«Мне уже не 20, и я хочу где-нибудь хоть раз в карьере защитить титул. Время идет», — сказал Даниил после встречи с Александром Шевченко в первом круге.

Даниил Медведев globallookpress.com

Потом был нервный матч с Лоренцо Сонего и уверенная победа над Алехандро Давидовичем-Фокиной, а в полуфинале Медведев проиграл Юго Эмберу (5:7, 3:6).

Матч с французом подтвердил, что Медведев все-таки не лукавил, когда в предыдущие дни жаловался на общее состояние, в том числе на психологическую зажатость.

«Мне все время не хватало пяти процентов чего-то. Энергии? Натренированности? Я особо не тренировался после Australian Open», — признался россиянин после поражения от Эмбера.

В прошлом году Медведев провалил Australian Open, но потом выдал серию из пяти турниров, по ходу которой взял четыре титула и дошел до финала в Индиан-Уэллсе. В этом сезоне всё наоборот — мощное выступление в Мельбурне, а потом спад.

Сложно сказать, чего ждать от Медведева в Индиан-Уэллсе, но есть ощущение, что здесь ему тоже будет тяжело.

Рублев допсиховался

Главный скандал недели случился там же, в Дубае. Очередной эмоциональный срыв Андрея Рублева на этот раз обернулся дисквалификацией.

Андрей Рублев globallookpress.com

Полуфинальный матч против Александра Бублика превратился в самый настоящий триллер, и когда все шло к третьему тай-брейку, у Рублева банально сдали нервы.

При счете 7:6, 6:7, 5:6 россиянин едва не набросился на линейного судью с криками «ты дебил?!».

Что же стало причиной столь дерзкого поведения? В том злополучном 11-м гейме третьего сета Рублев в одном из эпизодов был уверен, что линейный не заметил аут после удара Бублика.

Надо признать, Андрею жестко не повезло: оказалось, что еще один линейный судья, который в этот момент был рядом, отлично знаком с многогранностью русской речи. И этот парень сразу же передал слова Рублева судье на вышке, а та, в свою очередь, вызвала супервайзера, который побеседовал со всеми участниками скандальной ситуации и принял самое болезненное решение.

Рублев при этом уверял и клялся, что ничего такого не говорил, но, увы, видеоповторы подтвердят — говорил.

К слову, Бублик не стоял в стороне, тихонько дожидаясь решения в свою пользу. Здесь представителю Казахстана надо отдать должное, он четко подтвердил, что ему не нужна такая победа. «Я готов продолжать», — сказал он судье и супервайзеру, но на это вообще не последовало никакой реакции.

Эмоции действительно зашкаливали, матч получился очень изнурительным и энергозатратным, оба теннисиста напоминали выжатый лимон, но это ни в коем случае не оправдание для Рублева.

Порой абсолютно неконтролируемое поведение — серьезная проблема, с которой он, похоже, не в состоянии справиться самостоятельно. Возможно, есть смысл обратиться к психологу.

У Рублева забрали все очки за турнир в Дубае. Минус 300 очков — и теперь он за пределами топ-5. Ну и минус 160 тысяч долларов призовых. Обидно, досадно, но в данном случае — все-таки справедливо. Может, даже хорошо, что это произошло, потому что до сих пор он, кажется, даже не пытался себя контролировать. Странно, конечно, Рублев на корте и за его пределами — два разных человека.

Эмбер уже в топ-15

Одним из героев недели стал Юго Эмбер, выигравший в Дубае шестой титул в карьере и второй в этом году.

До сих пор главной для француза была сенсационная победа в Галле в июне 2021-го. Тогда он выдал невероятную серию, обыграв Сэма Куэрри, Александра Зверева, Себастьяна Корду, Феликса Оже-Альяссима и Андрея Рублева.

Юго Эмбер globallookpress.com

Вскоре после этого начался спад, обернувшийся неприятным падением в рейтинге и необходимостью играть на «челленджерах». На утраченные позиции Эмбер вернулся только осенью 2023-го благодаря удачным выступлениям в Шанхае, Базеле и победе на домашнем турнире в Меце.

Где-то полгода назад столь внушительный прорыв 25-летнего Эмбера в рейтинге казался чем-то нереальным, но с этой недели он — 14-я ракетка мира.

В Дубае французский теннисист обыграл сразу двух соперников из топ-10 — Хуберта Хуркача (3:6, 7:6, 6:3) в четвертьфинале и Даниила Медведева (7:5, 6:3) в 1/2-й. В игре с поляком он спас три матчбола на тай-брейке.

В финале Эмбер уверенно переиграл Бублика (6:4, 6:3). Повезло, конечно, что Рублев сам лишил себя возможности сыграть в решающем матче, против него у Юго точно было бы куда больше проблем.

С другой стороны, есть один мощный факт, который свидетельствует о психологической стойкости отныне первой ракетки Франции. Эмбер еще ни разу не проигрывал в финалах на уровне ATP. Шесть финалов — шесть титулов. До него подобным могли похвастаться только два человека — Эрнест Гулбис и Мартин Клижан. Неожиданно.

Ну а Бублик наконец-то дебютировалв топ-20. Несмотря на ужасное выступление в Мельбурне, первые месяцы сезона получились для него очень даже успешными.

Полуфинал в Аделаиде, победа в Монпелье и финал в Дубае подтверждают, что Бублик не только шоумен, но и классный теннисист.

Де Минор защитил титул в Акапулько

Алекс Де Минор второй год подряд стал чемпионом в Акапулько. К 25 годам он наконец-то вышел на тот уровень, который позволяет ему конкурировать с лучшими игроками мира.

В этом сезоне Алекс уже успел обыграть Новака Джоковича, Тейлора Фритца, Александра Зверева, Андрея Рублева, Григора Димитрова, Стефаноса Циципаса и Каспера Рууда. И это всего лишь за пару месяцев.

Алекс Де Минор globallookpress.com

Циципаса упертый австралиец остановил в четвертьфинале турнира в Акапулько. Примечательно, что до этой встречи у него было 10 подряд поражений от грека.

В финале Де Минор обыграл Рууда со счетом 6:4, 6:4. Единственный неприятный момент случился в начале второго сета, когда норвежец повел с брейком. Но интрига исчезла уже через несколько минут — Алекс сразу же взял гейм на подаче соперника и в дальнейшем почти не ошибался.

Де Минор взял восьмой титул в карьере и первый после прошлогодней победы в Акапулько. Но между двумя этими победами были финалы в Лондоне, Лос-Кабосе, на «Мастерсе» в Торонто, четвертьфинал в Париже и финал в Роттердаме. Есть подозрение, что в этом сезоне у него будет прорыв и на уровне «Больших шлемов».

Зверев снова разочаровал

Главным неудачником турнира в Акапулько стал Александр Зверев. Здесь, как говорится, без вариантов.

Уже в первом круге Саша сенсационно проиграл Даниэлю Альтмайеру (3:6, 6:3, 3:6).

Александр Зверев globallookpress.com

Правда, тут также стоит отметить, что главной проблемой внезапно стала прекрасная игра соперника.

Альтмайер отлично подавал, отыграл шесть брейк-пойнтов из семи и при этом был эффективен на приеме. Зверев наверняка рассчитывал, что сопротивление будет далеко не таким яростным.

Разумеется, в следующем матче Альтмайер вообще ничего не показал, буднично проиграв сербу Миомиру Кецмановичу. Типичный случай, когда андердог после шикарной победы над одним из главных фаворитов турнира проигрывает куда менее опасному сопернику.

Неделей ранее Зверев уступил австралийцу Джордану Томпсону в полуфинале турнира в Лос-Кабосе. На фоне удачного выступления на Открытом чемпионате Австралии это явно не те результаты, которых от него ждали. Но, зная Зверева, вряд ли кто-то сильно удивится, если он успешно проведет предстоящие «Мастеры» в США.

Баэс выиграл второй турнир подряд

Еще одним знаковым событием недели стала победа Себастьяна Баэса в Сантьяго. Аргентинец выиграл второй турнир за две недели.

Себастьян Баэс globallookpress.com

Перед поездкой в Чили Баэс взял титул в Рио-де-Жанейро, где все ждали триумфа Карлоса Алькараса, но испанец в итоге снялся из-за повреждения.

С одной стороны, можно сказать, что у Баэса не было серьезных соперников. Прежде чем обыграть в финале Алехандро Табило, он остановил Хуана-Пабло Варильяса, Хауме Муньяра и Педро Мартинеса.

Но надо понимать, что это грунт, там абсолютно другая специфика, поэтому успех Баэса ни в коем случае нельзя недооценивать.

Другой вопрос, получится ли у него показать столь убедительный теннис на турнирах в Европе. В прошлом сезоне Себа провалил весеннюю серию на грунте.

С тех пор Баэс выиграл уже четыре турнира и дебютировал в топ-20. Случайными эти успехи сложно назвать.

Девушка Де Минора выиграла турнир в Сан-Диего

«Не могу устроить вечеринку сегодня. К 6 утра я должен успеть на рейс, потому что хочу посмотреть, как Кэти [Бултер] будет играть завтра финал в Сан-Диего», — сказал Де Минор сразу после победы над Руудом.

Алекс Де Минор и Кэти Бултер globallookpress.com

Алекс не зря спешил, в решающем матче его девушка одержала волевую победу над украинкой Мартой Костюк (5:7, 6:2, 6:2) и взяла второй титул в карьере. Кроме того, она дебютировала в топ-30 и теперь занимает в рейтинге 27-е место.

Бултер обозначила серьезность своих намерений во втором круге, когда обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майя. Потом была уверенная победа над хорваткой Донной Векич, которая на недавнем турнире в Дубае выиграла у Арины Соболенко.

После финала Кэти не забыла поблагодарить Де Минора за поддержку: «Хочу сказать небольшое отдельное спасибо моему парню. Он закончил свой финал вчера в полночь и вылетел в шесть утра, чтобы быть сегодня здесь. Я это очень ценю».

В начале января Де Минор обещал сделать Бултер предложение, если выиграет Australian Open. Попытка, к сожалению, оказалась неудачной — уже в четвертом круге Алекс проиграл Рублеву. Остается только надеяться, что Кэти не придется ждать от бойфренда предложения руки и сердца до тех пор, пока он не выиграет один из турниров «Большого шлема».