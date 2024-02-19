Свентек повторила рекорд Серены, Синнер поднялся в топ-3, а у Алькараса очередной провал

LiveSport.Ru вспоминает главные события минувшей недели в мире тенниса.

Свентек третий год подряд выиграла турнир в Дохе

Одним из главных событий прошлой недели стала третья подряд победа Иги Свентек в Дохе.

Польская теннисистка защитила не только титул, но и 1000 очков, благодаря чему снова оторвалась в рейтинге от Арины Соболенко, которая пока ни разу не играла после триумфа на Открытом чемпионате Австралии.

Еще одним важным моментом для Свентек стала уверенная победа над Еленой Рыбакиной в финале. Дело в том, что в прошлом году она трижды проиграла представительнице Казахстана, поэтому их очередная встреча была по-настоящему принципиальной.

Ига Свентек globallookpress.com

На этот раз, правда, интрига была только в первом сете, который завершился тай-брейком: Свентек сначала отыгралась с двойного брейка, а потом взяла гейм на приеме при 5:6. Во второй партии Ига отдала уроженке Москвы лишь два гейма.

Свентек благодаря этой победе повторила рекорд, которым ранее могла похвастаться только Серена Уильямс. Полька первой после легендарной американки выиграла один турнир три раза подряд. Серена в 2013-2015 годах побеждала в Майами.

Из Дохи Свентек сразу отправилась на турнир в Дубае, на котором в прошлом году она уступила в финале Барборе Крейчиковой. На этот раз в решающем матче Ига может встретиться со своей главной конкуренткой — Ариной.

Синнер взял титул в Роттердаме и дебютировал в топ-3

Теперь уже вряд ли кто-то станет отрицать, что Янник Синнер на данный момент — лучший игрок мужского тура.

Янник Синнер и Алекс Де Минор globallookpress.com

Синнер выиграл турнир в Роттердаме, взял второй титул в сезоне и наконец-то дебютировал в топ-3, подвинув оттуда Даниила Медведева. Примечательно, что итальянец опережает россиянина всего лишь на пять очков, но есть подозрение, что с каждой неделей отрыв будет только увеличиваться.

На минувшей неделе Янник отдал лишь один сет. Небольшая интрига внезапно появилась в матче второго круга против Гаэля Монфиса (6:3, 3:6, 6:3).

В решающем матче Синнер одержал победу над Алексом Де Минором (7:5, 6:4).

Австралиец лез из кожи вон, но так 22-летний соперник в этот день все равно был лучше.

Ко всему прочему, Де Минор отчаянно пытался размочить счет в противостоянии с Синнером. После матча в Роттердаме Янник ведет в личных встречах с Алексом 7-0.

Синнер, взявший 12-й титул (всего провел 16 финалов), стал первым итальянцем, которому удалось подняться в топ-3. Но все идет к тому, что этот парень скоро будет на вершине рейтинга.

Рублев снова проиграл Де Минору в Роттердаме

Выступление Андрея Рублева в Роттердаме нельзя считать провалом, все-таки выход в четвертьфинал не самый плохой результат.

Андрей Рублев globallookpress.com

Во втором круге россиянин устроил настоящий триллер в матче с Феликсом Оже-Альяссимом (3:6, 7:6, 7:5). В третьем сете он отыграл тройной матчбол при 5:4 на своей подаче.

Дальше был еще один матч, который точно понравился зрителям, особенно нейтральным. Правда, на этот раз Рублев проиграл, не справившись с Де Минором.

Андрей второй год подряд уступил австралийцу в Роттердаме. Разница только в том, что в прошлый раз это случилось на старте турнира.

Для Де Минора это была очень важная победа после неприятного поражения от российского теннисиста в Мельбурне.

Интересно, что Алекс в этом сезоне выиграл четыре из пяти матчей против соперников из топ-10. Вряд ли он когда-поднимется в топ-5, но ему точно по силам закрепиться в первой десятке.

Рублеву же точно не стоит расстраиваться и впадать в депрессию. Несмотря на не самый приятный результат и поражение от принципиального соперника, он все равно показал отличный теннис и подтвердил, что в этом сезоне будет среди фаворитов почти на всех турнирах.

Алькарас продолжает разочаровывать

Одним из главных неудачников недели стал Карлос Алькарас. Вопреки всем ожиданиям, ему не удалось защитить титул в Буэнос-Айресе.

Карлос Алькарас globallookpress.com

В столице Аргентины собрался далеко не самый сильный состав участников, и казалось, что испанец спокойно добавит в свою коллекцию еще один трофей.

Но этого не произошло, Карлитос проиграл в полуфинале Николасу Харри, да еще в и двух сетах — 6:7, 2:6.

Чилиец действительно не самый простой соперник на грунте, но его победа над второй ракеткой мира все равно стала большим сюрпризом.

Это поражение подтвердило, что в игре Алькараса чересчур много уязвимых мест. Но самой главной проблемой, кажется, стала подача. В первом круге 20-летняя звезда отдал четыре гейма на своей подаче аргентинцу Камило Уго Карабельи, который до сих пор ни разу не поднимался в рейтинге выше 96-го места.

«Тяжелое поражение, очень болезненное. Мне нужно многое улучшить, нужно поднимать уровень», — заявил Алькарас после матча с Харри. Похоже, он тоже начинает поднимать, что сейчас ему надо думать не о том, как подвинуть Новака Джоковича с первого места, а о том, как остаться в топ-3. С такой игрой Карлос по итогам сезона легко может оказаться за пределами первой тройки.

Победителем турнира в Буэнос-Айресе стал Факундо Диас Акоста, для которого этот титул стал первым в карьере. В финале он уверенно разобрался с Харри (6:3, 6:4). 23-летний аргентинец на прошлой неделе выиграл больше матчей на уровне ATP, чем до этого за всю карьеру. Благодаря этому успеху Факундо дебютировал в топ-60.

Павлюченкова вернулась в топ-30

Анастасия Павлюченкова продолжает приятно удивлять. На этот раз она дошла до полуфинала в Дохе, а это, как известно, был турнир категории WTA 1000.

Анастасия Павлюченкова globallookpress.com

На прошлой неделе 32-летняя россиянка одержала классные победы над Дарьей Касаткиной, Маркетой Вондроушовой и Даниэль Коллинс, при этом не отдав ни сета.

Еще в одном матче ее соперницей была Марта Костюк, но украинка снялась уже после трех геймов из-за проблем со здоровьем.

В 1/2 финала Павлюченкова уступила Елене Рыбакиной (2:6, 4:6). Здесь у нее действительно не пошла игра, но в целом ее выступление оставило очень сильное впечатление.

Настя впервые с 2021-го вышла в два полуфинала подряд (в начале февраля остановилась в шаге от финала в австрийском Линце), благодаря чему вернулась в топ-30. Теперь она 24-я, но с такой игрой бывшая 11-я ракетка уже в ближайшие несколько месяцев может прорваться даже в топ-20.

Несмотря на то, что в Дарья Касаткина и Людмила Самсонова по-прежнему находятся в топ-15, именно Павлюченкову сейчас справедливо назвать лучшей российской теннисисткой нового сезона.

Мирра Андреева провалила турнир в Дубае

В минувшее воскресенье в Дубае стартовал еще один турнир WTA 1000. И в первый же день случилась неприятная сенсация с участием Мирры Андреевой.

Мирра Андреева globallookpress.com

Россиянка неожиданно проиграла Пейтон Стернс (6:2, 2:6, 6:1). Перед матчем вообще ни у кого не было сомнений в победе 16-летней теннисистки. Американка до этого момента ни разу не выигрывала в текущем сезоне.

Но что-то пошло не так, Мирра ужасно начала матч, отлично провела второй сет, а в решающем у нее снова ничего не получалось.

По всей видимости, Андрееву постепенно начинают сбивать с верного пути бесконечные рассуждения экспертов о том, что она уже в этом сезоне может дебютировать даже в топ-10 и выиграть один из турниров Большого шлема.

Мирра проиграла на старте турнира WTA впервые с 2022 года, когда она не прошла ни раунда в Монастире (Тунис).

Приятного мало, конечно, мало, но, с другой стороны, это поражение может стать полезным для юной теннисистки, которая, похоже, слишком рано поверила в то, что она уже звезда мирового тенниса.

Медведев снялся с турнира в Дохе, Циципас выпал из топ-10

Даниил Медведев пропустит очередной турнир. На этот раз россиянин решил не ехать Доху, несмотря на то, что здесь он должен был защищать титул и 250 очков.

Похоже, Даниил никак не может прийти в себя после Открытого чемпионата Австралии. Мэйджор в Мельбурне действительно получился для него чересчур изнурительным из-за большого количества пятисетовых матчей.

Даниил Медведев globallookpress.com

В Дохе, помимо Медведева, очень ждали и Рафаэля Надаля, но бывшая первая ракетка мира в последний момент сообщил, что продолжает восстанавливаться.

Рафа обещает сыграть на выставочном турнире в Лас-Вегасе и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Но настоящая и главная попытка вернуться будет позже — на грунте. Ни для кого не секрет, что Надаль хочет удивить теннисный мир на Ролан Гаррос.

Стефанос Циципас впервые с 2019 года выпал из топ-10. В принципе, к этому уже давно шло, спад начался еще в прошлом году, вскоре после Australian Open. С тех пор грек периодически показывал неплохой тенниc, но этого явно недостаточно, чтобы оставаться в элитной компании.

Интересно, что теперь в первой десятке нет ни одного игрока с одноручным бэкхендом. Подобное в истории мужского тура случилось впервые.