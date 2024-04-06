В рамках турнира UFC Vegas 90 7 апреля пройдет поединок Нормы Дюмонт и Жермейн Де Рандамье в женском легчайшем весе. Начало — 23:20 (мск). Дюмонт — Де Рандамье: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Норма Дюмонт

Турнирное положение: Норма не является одним из участников титульной гонки в женском легчайшем весе. При этом она занимает 11-ю строчку в рейтинге.

Последние бои: За 5 последних поединков американка выиграла 4 раза и лишь однажды уступила. Единственное поражение она потерпела в противостоянии с Мэйси Чиассон — тогда проиграла судейским решением. Но после того боя Дюмонт вышла на серию из трех побед кряду.

Состояние бойца: Нынешняя статистика говорит о том, что у Нормы еще есть потенциал. Она довольно хорошо обучена тактически, но вот ударной мощи явно не хватает. Все ее победы на данном отрезке были достигнуты судейским решением. Дюмонт точно нельзя назвать зрелищным бойцом.

Жермейн Де Рандамье

Турнирное положение: Жермейн Де Рандамье бывший претендент на титул. Однако в связи с четырехлетней паузой в ММА голландка покинула топ-15, и теперь ей заново придется доказывать свое право на попадание в рейтинг.

Последние бои: В UFC в активе 39-летней голландки 9 поединков. На ее счету 7 побед и 2 проигранных поединка в промоушене. Уступала она только Аманде Нунес в двух поединках. Но Жермейн уже давно не дралась. В последний раз она выступала в клетке в 2020-м, и тогда победила сабмишном Джулианну Пенью.

Состояние бойца: Сложно, что-либо сказать о текущей форме Де Рандамье из-за столь длительного простоя. Опыта ей точно не занимать.

Но многое будет зависеть от того, в какой физической форме она подойдет. Есть подозрение, что кардио голландки будет не самым лучшим, поскольку ей уже 39 лет.

Статистика для ставок

Норма Дюмонт выиграла 4 из пяти предыдущих боев

Все 5 предыдущих поединков с участием Дюмонт дошли до судейского решения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном поединке букмекеры считают фаворитом Норму Дюмонт. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.65, а на успех Де Рандамье предлагают сделать ставку за 2.30.

Прогноз: Более лучшая актуальная форма Нормы Дюмонт сыграет ключевую роль в этом поединке. Регалии Жермейн Де Рандамье нельзя преуменьшать. Но на таком высоком уровне даже год простоя может сказаться, не говоря уже о том, что голландка в последний раз дралась в 2020-м. Поэтому у Дюмонт в данном противостоянии есть все шансы на успех.

Ставка: Победа Нормы Дюмонт за 1.65.