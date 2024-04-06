Лондонский «Арсенал» сыграет на выезде против «Брайтона» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 19:30 мск. «Брайтон» — «Арсенал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Брайтон» занимает девятое место в таблице АПЛ, имея в своем активе 43 очка после 30-ти матчей.

Последние матчи: среди недели «Брайтон» сыграл на выезде вничью с «Брентфордом» — 0:0.

Перед этим у «чаек» был тяжелейший матч против «Ливерпуля» (1:2) на «Энфилде». Несмотря на поражение, клуб с южного побережья Англии выглядел очень даже неплохо, учитывая силу соперника.

Не сыграют: Каору Митома, Солли Марч, Джеймс Милнер и Билли Гилмор.

Состояние команды: «Брайтон» входит в число клубов, которые могут спокойно доигрывать сезон. Команда Роберто Де Дзерби вряд ли пробьется в еврокубки, в то время как вылет из элитного дивизиона ей тоже не грозит.

Все прогнозы на теннис

При этом есть ощущение, что «Брайтон» все-таки подустал ближе к заключительной части сезона. Осенью и в начале зимы они выглядели заметно бодрее. Плюс кадровые проблемы — на игре в атаке серьезно сказывается отсутствие японца Митомы, который больше не сыграет в этом сезоне.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал» находится на второй строчке, набрав в 30-ти матчах 68 очков. Отставание от «Ливерпуля» составляет два очка.

Последние матчи: несколько дней назад «канониры» выиграли на своем поле у «Лутон Таун» — 2:0. «Арсенал» спокойно набрал три очка, несмотря на ротацию состава.

«Арсенал» здорово сыграл после тяжелейшего матча на поле «Манчестер Сити» (0:0).

Теперь уже ни у кого нет сомнений, что команда Микеля Артеты является серьезным претендентом на титул.

Не сыграют: в лазарете по-прежнему находится только Юррьен Тимбер.

Состояние команды: «Арсенал» в недавних матчах подтвердил всю серьезность своих намерений. Прямо сейчас сложность сказать, кто ближе к чемпионскому титулу — «канониры» или «Ливерпуль» с «Ман Сити». По игре команда Артеты в каких-то моментах даже превосходит конкурентов. Пару лет назад болельщикам «Арсенала» было сложно даже мечтать о подобном.

«Арсенал» отлично выглядит как в игровом, так и в физическом плане, причем в матчах не только против середняков и аутсайдеров, но и против прямых конкурентов. На этот раз Артете удалось подвести команду к заключительному отрезку почти в идеальном состоянии.

Статистика для ставок

«Арсенал» выиграл девять из десяти последних матчей в рамках АПЛ

«Арсенал» только в одном из десяти предыдущих матчей в АПЛ забил меньше двух мячей

«Брайтон» потерпел лишь одно поражение в 14-ти домашних матчах АПЛ

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Брайтон» в этом матче можно поставить за 4.95, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу «Арсенала» — за 1.64.

Прогноз: «Брайтон» очень хорош на своем поле, но команда Де Дзерби вряд ли остановит этот «Арсенал». Попытки «чаек» играть первым номером только помогут «канонирам», которые при этом готовы к абсолютно любому сценарию.

Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» + тотал больше 1,5 за 1.88.

Прогноз: «Брайтон» в текущей кампании до сих пор не смог забить только в одной домашней игре, поэтому здесь уместно рассмотреть и ставку голы.

Ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.78.