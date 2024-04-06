«Брайтон»
Турнирное положение: «Брайтон» занимает девятое место в таблице АПЛ, имея в своем активе 43 очка после 30-ти матчей.
Последние матчи: среди недели «Брайтон» сыграл на выезде вничью с «Брентфордом» — 0:0.
Перед этим у «чаек» был тяжелейший матч против «Ливерпуля» (1:2) на «Энфилде». Несмотря на поражение, клуб с южного побережья Англии выглядел очень даже неплохо, учитывая силу соперника.
Не сыграют: Каору Митома, Солли Марч, Джеймс Милнер и Билли Гилмор.
Состояние команды: «Брайтон» входит в число клубов, которые могут спокойно доигрывать сезон. Команда Роберто Де Дзерби вряд ли пробьется в еврокубки, в то время как вылет из элитного дивизиона ей тоже не грозит.
При этом есть ощущение, что «Брайтон» все-таки подустал ближе к заключительной части сезона. Осенью и в начале зимы они выглядели заметно бодрее. Плюс кадровые проблемы — на игре в атаке серьезно сказывается отсутствие японца Митомы, который больше не сыграет в этом сезоне.
«Арсенал»
Турнирное положение: «Арсенал» находится на второй строчке, набрав в 30-ти матчах 68 очков. Отставание от «Ливерпуля» составляет два очка.
Последние матчи: несколько дней назад «канониры» выиграли на своем поле у «Лутон Таун» — 2:0. «Арсенал» спокойно набрал три очка, несмотря на ротацию состава.
«Арсенал» здорово сыграл после тяжелейшего матча на поле «Манчестер Сити» (0:0).
Теперь уже ни у кого нет сомнений, что команда Микеля Артеты является серьезным претендентом на титул.
Не сыграют: в лазарете по-прежнему находится только Юррьен Тимбер.
Состояние команды: «Арсенал» в недавних матчах подтвердил всю серьезность своих намерений. Прямо сейчас сложность сказать, кто ближе к чемпионскому титулу — «канониры» или «Ливерпуль» с «Ман Сити». По игре команда Артеты в каких-то моментах даже превосходит конкурентов. Пару лет назад болельщикам «Арсенала» было сложно даже мечтать о подобном.
«Арсенал» отлично выглядит как в игровом, так и в физическом плане, причем в матчах не только против середняков и аутсайдеров, но и против прямых конкурентов. На этот раз Артете удалось подвести команду к заключительному отрезку почти в идеальном состоянии.
Статистика для ставок
- «Арсенал» выиграл девять из десяти последних матчей в рамках АПЛ
- «Арсенал» только в одном из десяти предыдущих матчей в АПЛ забил меньше двух мячей
- «Брайтон» потерпел лишь одно поражение в 14-ти домашних матчах АПЛ
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Брайтон» в этом матче можно поставить за 4.95, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу «Арсенала» — за 1.64.
Прогноз: «Брайтон» очень хорош на своем поле, но команда Де Дзерби вряд ли остановит этот «Арсенал». Попытки «чаек» играть первым номером только помогут «канонирам», которые при этом готовы к абсолютно любому сценарию.
- 1.80Лилль — Марсель: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.15Падерборн — Герта: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.08Айнтрахт — Вердер: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
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Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» + тотал больше 1,5 за 1.88.
Прогноз: «Брайтон» в текущей кампании до сих пор не смог забить только в одной домашней игре, поэтому здесь уместно рассмотреть и ставку голы.
Ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.78.