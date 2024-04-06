В рамках турнира по профессиональному боксу в Фалькензе 6 апреля пройдет титульный поединок Бахрама Муртазалиева и Джека Кулкая в первом среднем весе. Начало — 22:30 (мск). Муртазалиев — Кулкай: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Бахрам Муртазалиев

Турнирное положение: Бахрам Муртазалиев на данный момент является первым номером рейтинга первого среднего дивизиона по версии IBF. Ранее российский боксер еще никогда не дрался за титул чемпиона мира.

Последние бои: К своему первому титульному поединку Муртазалиев подходит после победы единогласным решением судей над Роберто Валенсуэлой. Стоит отметить, что россиянин еще не проиграл в своей карьере ни единого поединка. В его активе 21 победа на профессиональном ринге в 21-м бою.

Состояние бойца: Бахрам пребывает в своей пиковой форме. Всех предыдущих соперников в карьере он разбирал более, чем уверенно. Муртазалиев силен физически и обладает мощным ударом. В 15-ти поединках на профессиональном ринге он удосрочил своих соперников.

Джек Кулкай

Турнирное положение: Кулкай располагается на второй строчке в рейтинге первого среднего дивизиона по версии IBF. Как и для его оппонента, для немца это будет первый титульный поединок в профессиональной карьере.

Последние бои: К этому противостоянию Джек Кулкай подходит на серии из восьми выигранных поединков кряду. В последнем своем поединке немецкий боксер одолел нокаутом Хуана Монзона.

Состояние бойца: Статистика Кулкая в отличие от Муртазалиева выглядит далеко не идеальной. Он выиграл 19 поединков на профессиональном ринге, но потерпел 4 поражения от соперников не самого высокого уровня.

Вдобавок, немец, порой, пропускает слишком много ударов.

Статистика для ставок

Муртазалиев ранее не потерпел ни единого поражения в 21-м бою

15 из 21-го боя на профессиональном ринге Муртазалиев выиграл досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем титульном противостоянии букмекеры считают Бахрама Муртазалиева серьезным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.23. На победу Джека Кулкая предлагают сделать ставку за 4.50.

Прогноз: Ранее немецкий боксер еще не сталкивался с такими физически сильными соперниками. У Муртазалиева очень тяжелый удар. Об этом наглядно говорит его статистика нокаутов за карьеру. Вероятно, в данном противостоянии россиянин будет действовать первым номером, и еще до чемпионских раундов он сумеет подбить и удосрочить своего противника.

Ставка: Тотал меньше 10,5 за 3.60.