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    «Ман Сити» потеряет очки на поле «Кристал Пэлас»?

    «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 2.13) и прогноз на чемпионат Англии 6 апреля 2024 года

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    Фил Фоден
    «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Кристал Пэлас» в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 14:30 мск. «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Апреля 2024 года

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: «Кристал Пэлас» находится на 14-й строчке, имея в своем активе 30 очков после 30-ти сыгранных матчей.

    Последние матчи: ранее на этой неделе «Кристал Пэлас» проиграл на выезде «Борнмуту» — 0:1.

    Кристал Пэлас — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров

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    За несколько дней до этого лондонский клуб сыграл вничью с «Ноттингем Форест» — 1:1.

    Не сыграют: Марк Гуэхи, Шарль Дукуре, Матеус Франка и Роб Холдинг. Не исключено, что предстоящий матч также пропустит Майкл Олисе, один из лучших игроков «Кристал Пэлас».

    Все прогнозы на АПЛ

    Состояние команды: «Кристал Пэлас» в первом матче после назначения Оливера Гласнера разбил на своем поле «Бернли» (3:0), но с тех пор они пока ни разу не побеждали.

    «Кристал Пэлас» набрал лишь два очка в четырех предыдущих матчах АПЛ. Между поражениями от «Тоттенхэма» и «Борнмутом» были ничьи с «Лутон Таун» и «Ноттингем Форест».

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «Манчестер Сити» занимает третье место в таблице АПЛ, набрав в 30-ти матчах 67 очков.

    «Горожане» отстают на одно очко от «Арсенала» и уступают по дополнительным показателям «Ливерпулю».

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    • Последние матчи: среди недели «Манчестер Сити» разгромил на своем поле «Астон Виллу» (4:1), которая по-прежнему находится в топ-4.

    «Горожане» на этот раз выглядели заметно лучше, чем в воскресном матче с «Арсеналом» (0:0).

    Не сыграют: Натан Аке и Кайл Уокер. Остальные готовы сыграть в Лондоне.

    Состояние команды: критиковать «Ман Сити» на фоне невероятной беспроигрышной серии не совсем логично.

    Однако есть один интересный момент: в матче против «Астон Виллы» команда Хосепа Гвардиолы впервые в сезоне обыграла соперника из топ-4.

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    Это факт — действующий чемпион в текущей кампании не лучшим образом играл против конкурентов, а недавний матч против «Арсенала» и вовсе стал настоящим разочарованием. «Сити» вообще не рисковал, стараясь играть максимально осторожно.

    Кажется, Гвардиола по-прежнему не может прийти в себя после ужасного второго тайма в мартовском матче с «Ливерпулем» (0:0).

    Статистика для ставок

    • «Манчетер Сити» ни разу не проиграл в 24 предыдущих матчах — 20 побед и четыре ничьих

    • «Манчестер Сити» ни разу не пропускал в шести из семи предыдущих матчей против «Кристал Пэлас» на выезде

    • «Кристал Пэлас» забил 12 мячей в шести предыдущих матчах АПЛ на своем поле

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Кристал Пэлас» в этом матче можно поставить за 8.80, ничью букмекеры предлагают за 5.15, а победу «Манчестер Сити» — за 1.36.

    Прогноз: Гвардиола в последнее время постоянно жалуется, выражает недовольство по поводу чересчур плотного графика, но при этом известно, что его команда как раз одна из немногих кому удается выжимать максимум в подобных ситуациях.

    Впереди встреча с «Реалом» в Лиге чемпионов, поэтому в предстоящем матче у гостей, скорее всего, будут изменения в составе. Но «Пэлас» это вряд ли спасет от поражения.

    Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» + тотал меньше 3,5 за 2.13.

    Прогноз: как обычно, есть смысл рассмотреть ставку на угловые «Ман Сити» с учетом того, что все события в этом матче будут происходить, как правило, у ворот хозяев поля.

    Ставка: тотал угловых «Манчестер Сити» больше 6,5 за 2.00.

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    Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.13. Дата матча: 06.04.2024. Прогнозы на футбол. «Ман Сити» потеряет очки на поле «Кристал Пэлас»?
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