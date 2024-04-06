«Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Кристал Пэлас» в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 14:30 мск. «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас» находится на 14-й строчке, имея в своем активе 30 очков после 30-ти сыгранных матчей.

Последние матчи: ранее на этой неделе «Кристал Пэлас» проиграл на выезде «Борнмуту» — 0:1.

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За несколько дней до этого лондонский клуб сыграл вничью с «Ноттингем Форест» — 1:1.

Не сыграют: Марк Гуэхи, Шарль Дукуре, Матеус Франка и Роб Холдинг. Не исключено, что предстоящий матч также пропустит Майкл Олисе, один из лучших игроков «Кристал Пэлас».

Все прогнозы на АПЛ

Состояние команды: «Кристал Пэлас» в первом матче после назначения Оливера Гласнера разбил на своем поле «Бернли» (3:0), но с тех пор они пока ни разу не побеждали.

«Кристал Пэлас» набрал лишь два очка в четырех предыдущих матчах АПЛ. Между поражениями от «Тоттенхэма» и «Борнмутом» были ничьи с «Лутон Таун» и «Ноттингем Форест».

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити» занимает третье место в таблице АПЛ, набрав в 30-ти матчах 67 очков.

«Горожане» отстают на одно очко от «Арсенала» и уступают по дополнительным показателям «Ливерпулю».

Последние матчи: среди недели «Манчестер Сити» разгромил на своем поле «Астон Виллу» (4:1), которая по-прежнему находится в топ-4.

«Горожане» на этот раз выглядели заметно лучше, чем в воскресном матче с «Арсеналом» (0:0).

Не сыграют: Натан Аке и Кайл Уокер. Остальные готовы сыграть в Лондоне.

Состояние команды: критиковать «Ман Сити» на фоне невероятной беспроигрышной серии не совсем логично.

Однако есть один интересный момент: в матче против «Астон Виллы» команда Хосепа Гвардиолы впервые в сезоне обыграла соперника из топ-4.

Это факт — действующий чемпион в текущей кампании не лучшим образом играл против конкурентов, а недавний матч против «Арсенала» и вовсе стал настоящим разочарованием. «Сити» вообще не рисковал, стараясь играть максимально осторожно.

Кажется, Гвардиола по-прежнему не может прийти в себя после ужасного второго тайма в мартовском матче с «Ливерпулем» (0:0).

Статистика для ставок

«Манчетер Сити» ни разу не проиграл в 24 предыдущих матчах — 20 побед и четыре ничьих

«Манчестер Сити» ни разу не пропускал в шести из семи предыдущих матчей против «Кристал Пэлас» на выезде

«Кристал Пэлас» забил 12 мячей в шести предыдущих матчах АПЛ на своем поле

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Кристал Пэлас» в этом матче можно поставить за 8.80, ничью букмекеры предлагают за 5.15, а победу «Манчестер Сити» — за 1.36.

Прогноз: Гвардиола в последнее время постоянно жалуется, выражает недовольство по поводу чересчур плотного графика, но при этом известно, что его команда как раз одна из немногих кому удается выжимать максимум в подобных ситуациях.

Впереди встреча с «Реалом» в Лиге чемпионов, поэтому в предстоящем матче у гостей, скорее всего, будут изменения в составе. Но «Пэлас» это вряд ли спасет от поражения.

Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» + тотал меньше 3,5 за 2.13.

Прогноз: как обычно, есть смысл рассмотреть ставку на угловые «Ман Сити» с учетом того, что все события в этом матче будут происходить, как правило, у ворот хозяев поля.

Ставка: тотал угловых «Манчестер Сити» больше 6,5 за 2.00.