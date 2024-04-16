Перейра наказал Хилла за его грязные слова. Чемпион вырубил соперника за 2 минуты

Алекс Перейра нокаутировал Джамала Хилла в стартовом раунде на UFC 300. Для «Поатана» это первая удачная защита титула в полутяжелом весе

Хилл ничего не смог сделать против чемпиона

Противостояние Джамала Хилла и Алекса Перейры в полутяжелом весе стало главным событием вечера юбилейного турнира UFC 300. Для «Поатана» это была первая защита титула в категории до 93 кг.

Несколькими месяцами ранее Алекс нокаутировал во втором раунде в битве за вакантный титул экс-чемпиона Иржи Прохазку. На этот раз на пути Перейры стал еще один бывший обладатель титула Джамал Хилл.

Американец подходил к этой встрече на серии их четырех выигранных поединков кряду. Но после того, как Хилл завоевал титул зимой прошлого года, он получил травму и добровольно отказался от пояса.

В преддверии противостояния с Алексом Джамал много неприятного наговорил в адрес нового чемпиона. Хилл утверждал, что нокаутирует его уже в первом раунде. Также он говорил, что Алекс боец не его уровня.

Алекс Перейра globallookpress.com

На пресс-конференции в преддверии турнира UFC 300 Хилл и вовсе пришел с бутылкой, на которой был изображен «Поатан». Джамал пытался вывести бразильца из психологического равновесия, тем самым разозлив его, как никогда ранее.

Правда, ответить за свои слова в клетке Хилл так и не сумел. Он просто кружил вокруг Алекса без ударов. Безыинициативность обернулась для Джамала безумным апсетом. В одном из эпизодов Перейра сблизился с противником и своим фирменным ударом с левой отправил его в нокдаун.

Потрясенный Хилл, лежа на земле, ничего уже не смог поделать. Алекс забил ботливого соперника хаммерфистами и одержал победу техническим нокаутом за 2 минуты. Перейра наказал Джамала за все его слова и нанес ему сокрушительное поражение.

По окончании поединка бразилец заявил, что готов вернуться в октагон уже в ближайшее время. А Хиллу, в свою очередь, предстоит серьезная работа над ошибками.

Джамалу не место в титульной гонке полутяжеловесов UFC

Джамал Хилл globallookpress.com

Прошедший поединок на UFC 300 подтвердил тот факт, что чемпионство Хилла в начале прошлого года — не более, чем удачное стечение обстоятельств. Во-первых, он получил титульник только потому, что пояс после боя Анкалаева и Блаховича, где была ничья, так и остался вакантным.

У UFC было не так много вариантов, но даже тогда кандидатура Хилла выглядела неоднозначно. К титульнику с Тейшейрой он подошел в статусе седьмого номера рейтинга, а болельщики не признали его, как чемпиона, даже после победы над Гловером.

Ответ на вопрос почему Джамала многие не считали истинным чемпионом очень прост — он проделал далеко не тот путь к величию, как многие другие. Все упирается в уровень оппозиции. К бою с Перейрой американец подошел на серии из четырех побед кряду.

Но кого побил Хилл перед тем, как выйти на титульник? Он выиграл у середняка Джимми Крута, одолел Гловера Тейшейру и Тиаго Сантоса — двух ветеранов, которые были уже на спаде в связи с 40-летним возрастом.

Единственная значимая победа — нокаут в бою с Джонни Уокером, седьмым номером рейтинга. Но побед над соперниками из топ-5 из числа молодого поколения бойцов нет. Своим шансом вернуть титул в поединке с Перейрой Хилл не воспользовался.

Его разгромное поражение за 2 минуты говорит о том, что Джамал не является бойцом чемпионского уровня. Прохазка, Анкалаев, Ракич и даже те, кто только прокладывают себе дорогу к титульнику вроде Халила Раунтри и Никиты Крылова выглядят предпочтительнее.

Вероятно, уровень оппозиции в следующем бою у Хилла будет намного ниже, чем Перейра. Теперь американцу придется заново доказывать, что он достоин драться за титул. Правда, 40-летних ветеранов за исключением Блаховича в топ-10 полутяжей уже не осталось.

Перейра доказал, что не зря носит пояс

UFC 300: Алекс Перейра — Слова после боя

Алекс Перейра в глазах многих фанатов и экспертов очень неоднозначный боец. А все потому, что он, будучи двойным чемпионом UFC, не прошел такого длительного пути в промоушене, как остальные. В какой-то степени, его путь чем-то похож на историю Хилла.

Однако в отличие от Джамала бразилец воспользовался всеми предоставленными шансами, и именно в этом кроется секрет его успеха. Когда Алекс дрался в среднем весе, он уже в первом раунде нокаутировал Шона Стрикленда и далее вышел на титульник с Адесаньей.

Исраэля «Поатан» финишировал в пятом раунде и с первой попытки стал чемпионом UFC. В дебютном бою в полутяжелом весе бразилец раздельным решением одолел бывшего чемпиона Яна Блаховича.

Такой исход выглядел очень спорным и многие тогда считали, что Алекса незаслуженно протащили к титульнику. Но в двух последующих боях Перейра снял все вопросы о незаслуженном чемпионстве.

Сначала он снес Иржи Прохазку, незнавшего поражений в ММА на протяжении 20-ти встреч кряду. А затем уже в первом раунде нокаутировал Хилла на UFC 300. Со своей работой бразилец прекрасно справился. Так что к нему не может быть никаких вопросов.

На данный момент — Перейра чемпион, который побил в UFC уже пятерых бойцов, ранее владевших поясами. Пока неизвестно, с кем далее подерется Алекс. Но в любом случае это будет очередной бой с топовым соперником.

Возможно, у Алекса возникнут проблемы с нынешним третьим номером рейтинга и бывшим претендентом на титул Магомедом Анкалаевым. Дагестанец сейчас пребывает в пиковой форме. У него лучшая борьба в дивизионе и, как показал бой с Уокером, высокий уровень ударной техники.

Не исключено, что Анкалаев станет тем, кто отберет титул у Перейры. Впрочем, это уже другая история, которая только в обозримом будущем. А в настоящем, Алекс заслуженный чемпион полутяжелого дивизиона UFC.